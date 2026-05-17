A férfi, akit a halál is elkerült: több mint 42 alkalommal vallottak kudarcot Hitler merénylői

A történelmi emlékezet gyakran csak a legismertebb összeesküvéseket tartja számon, ám a valóságban a német diktátor elleni fellépés már a harmincas évek elején megkezdődött. Az első komolyabb, szervezett merénylet Hitler ellen még a hatalomátvétel hajnalán meghiúsult, és ez a kudarcsorozat egészen 1944 júliusáig, a Farkasodúban történt robbantásig kísérte az ellenállókat. A diktátor túlélése mögött nem egyetlen rejtélyes tényező, hanem a paranoia, a hihetetlen szerencse és a biztonsági protokollok folyamatos változtatása állt.
A sikertelenség egyik legfőbb oka a diktátor kiszámíthatatlan időbeosztása volt. Adolf Hitler szinte mániákusan kerülte a fix menetrendeket; gyakran az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy korábban távozik egy rendezvényről, vagy éppen meg sem jelenik ott, ahol várták.
1939 novemberében a müncheni Bürgerbräukellerben Georg Elser asztalosmester egy precízen megépített időzített bombát rejtett a szónoki emelvény mögötti oszlopba. A szerkezet pontosan akkor robbant, amikor Hitlernek még beszélnie kellett volna, ám a ködös időjárás miatt a Führer repülő helyett vonattal indult vissza Berlinbe, ezért a tervezettnél 13 perccel korábban befejezte a szónoklatát. Ez a rövid idősáv választotta el, hogy megváltozzon a történelem.
A biztonsági intézkedések szigorúsága szintén döntőnek bizonyult. Az SS különleges egységei megszállottan ügyeltek a részletekre. Hitler környezetébe bejutni szinte lehetetlen volt fegyverrel vagy robbanóanyaggal, a legtöbb próbálkozó így kénytelen volt távolabbról, vagy bonyolult, több hibaforrást rejtő módszerekkel kísérletezni.
A tiszti körökből induló szervezkedések során többször előfordult, hogy a becsempészett brit plasztikbombák gyújtószerkezete a hideg miatt mondott csődöt. Így járt 1943-ban Henning von Tresckow tábornok is, aki egy konyakosüvegnek álcázott bombát juttatott Hitler repülőgépére, de az a fagyos raktérben nem lépett működésbe.
A belső ellenállás megosztottsága és a morális dilemmák szintén lassították a folyamatokat. Sokan a német tiszti karból az esküjük miatt hezitáltak, mások tartottak attól, hogy a Führer likvidálása polgárháborúba sodorja az országot, vagy mártírt csinál a diktátorból.
A Gestapo kiterjedt besúgóhálózata miatt az összeesküvők folyamatos életveszélyben dolgoztak, ami kapkodáshoz vagy éppen túlzott óvatossághoz vezetett. Rudolf-Christoph von Gersdorff báró 1943-ban például öngyilkos merényletet tervezett egy kiállításon: két tízperces gyújtót aktivált a zsebében, azzal a szándékkal, hogy magához öleli a Führert a robbanáskor. Hitler azonban a tervezett fél óra helyett alig tíz perc alatt végigrohant a tárlaton, így Gersdorffnak az utolsó pillanatban, egy mosdóba rohanva kellett hatástalanítania a szerkezetet.
A legismertebb összeesküvés, az 1944. július 20-i Valkűr-hadművelet volt, melynek során Claus von Stauffenberg ezredesnek sikerült a legközelebb kerülnie a célhoz. Itt is a véletlenek láncolata mentette meg Hitlert: a tanácskozást a betonbunker helyett egy faházban tartották, ahol a lökéshullám ereje szabadon távozhatott az ablakokon keresztül. Emellett egy tiszt véletlenül arrébb tolta a bombát tartalmazó táskát egy vaskos faasztal lába mögé, ami fizikai védelmet nyújtott a diktátornak a robbanás közvetlen hatásától.
Hitler a merényletek túlélését a „Gondviselés” jeleként értelmezte, ami tovább erősítette messianisztikus tudatát és radikalizálta politikáját. Az elkövetők minden alkalommal precíz tervvel indultak útnak, de a fizikai törvényszerűségek, az időjárás és az emberi tényezők kiszámíthatatlansága falat emelt köréjük. A legalább 42 próbálkozás kudarca nem a diktátor sebezhetetlenségét, hanem a történelem kaotikus természetét bizonyítja, ahol néha perceken vagy millimétereken múlt egy egész világ sorsa.
