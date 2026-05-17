KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Paszkál névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
A férfi, akit a halál is elkerült: több mint 42 alkalommal vallottak kudarcot Hitler merénylői

A férfi, akit a halál is elkerült: több mint 42 alkalommal vallottak kudarcot Hitler merénylői

Adolf Hitler
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 20:15
náci Németországmerényletkísérlet
A náci Németország felemelkedése és a második világháború borzalmai közepette tucatnyi alkalommal próbálták megállítani a Führert. Sokan tették fel a kérdést azóta: miként lehetséges, hogy a legalább 42 dokumentált merénylet Hitler ellen nem járt sikerrel? Mutatjuk, milyen elképesztő dolgokon múlt a túlélése.
Etédi Alexa
A szerző cikkei

A történelmi emlékezet gyakran csak a legismertebb összeesküvéseket tartja számon, ám a valóságban a német diktátor elleni fellépés már a harmincas évek elején megkezdődött. Az első komolyabb, szervezett merénylet Hitler ellen még a hatalomátvétel hajnalán meghiúsult, és ez a kudarcsorozat egészen 1944 júliusáig, a Farkasodúban történt robbantásig kísérte az ellenállókat. A diktátor túlélése mögött nem egyetlen rejtélyes tényező, hanem a paranoia, a hihetetlen szerencse és a biztonsági protokollok folyamatos változtatása állt.

Az utolsó merénylet Hitler ellen: a Claus von Stauffenberg által elkövetett robbantás
Az utolsó merénylet Hitler ellen: a Claus von Stauffenberg által elkövetett robbantás pusztítása - bár négyen meghaltak, a Führer ezt is túlélte.
Fotó: Bundesarchiv / wikipédia
  • Kiszámíthatatlan menetrend: Hitler mániákusan kerülte a fix időpontokat, így a bombák gyakran üres helyszínen robbantak.
  • Technikai malőrök: a fagyos időjárás vagy a véletlenül elmozdított tárgyak több alkalommal is meghiúsították a robbantásokat.
  • A paranoia védőhálója: a többszintű ellenőrzés és a belső besúgóhálózat miatt a legtöbb szervezkedés már a tervezési fázisban elbukott.

Több mint 40 merénylet Hitler ellen, mégis mindet túlélte

A sikertelenség egyik legfőbb oka a diktátor kiszámíthatatlan időbeosztása volt. Adolf Hitler szinte mániákusan kerülte a fix menetrendeket; gyakran az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy korábban távozik egy rendezvényről, vagy éppen meg sem jelenik ott, ahol várták.

A müncheni Hofbräuhausról készült akvarell festmény, amit Adolf Hitler festett.
A müncheni Hofbräuhausról készült akvarell festmény, amelyet Adolf Hitler maga festett az ellene elkövetett merényletek első helyszínéről (1921). 
Fotó: wikipédia

1939 novemberében a müncheni Bürgerbräukellerben Georg Elser asztalosmester egy precízen megépített időzített bombát rejtett a szónoki emelvény mögötti oszlopba. A szerkezet pontosan akkor robbant, amikor Hitlernek még beszélnie kellett volna, ám a ködös időjárás miatt a Führer repülő helyett vonattal indult vissza Berlinbe, ezért a tervezettnél 13 perccel korábban befejezte a szónoklatát. Ez a rövid idősáv választotta el, hogy megváltozzon a történelem.  

Hitler, Karl Bodenschatz, Keitel és Stauffenberg az utolsó merénylet előtt 5 nappal.
Hitler Karl Bodenschatzzal ráz kezet 1944. július 15-én, 5 nappal az utolsó merénylet előtt. Jobbra Keitel, a bal szélen Stauffenberg. 
Fotó: wikipédia

A biztonsági intézkedések szigorúsága szintén döntőnek bizonyult. Az SS különleges egységei megszállottan ügyeltek a részletekre. Hitler környezetébe bejutni szinte lehetetlen volt fegyverrel vagy robbanóanyaggal, a legtöbb próbálkozó így kénytelen volt távolabbról, vagy bonyolult, több hibaforrást rejtő módszerekkel kísérletezni.

A tiszti körökből induló szervezkedések során többször előfordult, hogy a becsempészett brit plasztikbombák gyújtószerkezete a hideg miatt mondott csődöt. Így járt 1943-ban Henning von Tresckow tábornok is, aki egy konyakosüvegnek álcázott bombát juttatott Hitler repülőgépére, de az a fagyos raktérben nem lépett működésbe.

Stauffenberg Albrecht Mertz von Quirnheim társaságában
Stauffenberg Albrecht Mertz von Quirnheim társaságában, aki szintén részt vett az 1944. július 20-i merényletben. 
Fotó: wikipédia

Elszalasztott alkalmak és meghiúsult katonai puccsok

A belső ellenállás megosztottsága és a morális dilemmák szintén lassították a folyamatokat. Sokan a német tiszti karból az esküjük miatt hezitáltak, mások tartottak attól, hogy a Führer likvidálása polgárháborúba sodorja az országot, vagy mártírt csinál a diktátorból.

A Gestapo kiterjedt besúgóhálózata miatt az összeesküvők folyamatos életveszélyben dolgoztak, ami kapkodáshoz vagy éppen túlzott óvatossághoz vezetett. Rudolf-Christoph von Gersdorff báró 1943-ban például öngyilkos merényletet tervezett egy kiállításon: két tízperces gyújtót aktivált a zsebében, azzal a szándékkal, hogy magához öleli a Führert a robbanáskor. Hitler azonban a tervezett fél óra helyett alig tíz perc alatt végigrohant a tárlaton, így Gersdorffnak az utolsó pillanatban, egy mosdóba rohanva kellett hatástalanítania a szerkezetet.

Hitler rongyos nadágja a Stauffenberg-robbantás után.
A Hitler által viselt nadrág a Stauffenberg-féle robbantás után, amelyben a Führer csak könnyebb sérüléseket szenvedett. 
Fotó: wikipédia

A legismertebb összeesküvés, az 1944. július 20-i Valkűr-hadművelet volt, melynek során Claus von Stauffenberg ezredesnek sikerült a legközelebb kerülnie a célhoz. Itt is a véletlenek láncolata mentette meg Hitlert: a tanácskozást a betonbunker helyett egy faházban tartották, ahol a lökéshullám ereje szabadon távozhatott az ablakokon keresztül. Emellett egy tiszt véletlenül arrébb tolta a bombát tartalmazó táskát egy vaskos faasztal lába mögé, ami fizikai védelmet nyújtott a diktátornak a robbanás közvetlen hatásától.

Hitler a merényletek túlélését a „Gondviselés” jeleként értelmezte, ami tovább erősítette messianisztikus tudatát és radikalizálta politikáját. Az elkövetők minden alkalommal precíz tervvel indultak útnak, de a fizikai törvényszerűségek, az időjárás és az emberi tényezők kiszámíthatatlansága falat emelt köréjük. A legalább 42 próbálkozás kudarca nem a diktátor sebezhetetlenségét, hanem a történelem kaotikus természetét bizonyítja, ahol néha perceken vagy millimétereken múlt egy egész világ sorsa.

Nézd meg a videót is a témában:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu