A férfi, akit a halál is elkerült: több mint 42 alkalommal vallottak kudarcot Hitler merénylői

A történelmi emlékezet gyakran csak a legismertebb összeesküvéseket tartja számon, ám a valóságban a német diktátor elleni fellépés már a harmincas évek elején megkezdődött. Az első komolyabb, szervezett merénylet Hitler ellen még a hatalomátvétel hajnalán meghiúsult, és ez a kudarcsorozat egészen 1944 júliusáig, a Farkasodúban történt robbantásig kísérte az ellenállókat. A diktátor túlélése mögött nem egyetlen rejtélyes tényező, hanem a paranoia, a hihetetlen szerencse és a biztonsági protokollok folyamatos változtatása állt.

Az utolsó merénylet Hitler ellen: a Claus von Stauffenberg által elkövetett robbantás pusztítása - bár négyen meghaltak, a Führer ezt is túlélte.

a fagyos időjárás vagy a véletlenül elmozdított tárgyak több alkalommal is meghiúsították a robbantásokat.

a fagyos időjárás vagy a véletlenül elmozdított tárgyak több alkalommal is meghiúsították a robbantásokat. A paranoia védőhálója: a többszintű ellenőrzés és a belső besúgóhálózat miatt a legtöbb szervezkedés már a tervezési fázisban elbukott.

Több mint 40 merénylet Hitler ellen, mégis mindet túlélte

A sikertelenség egyik legfőbb oka a diktátor kiszámíthatatlan időbeosztása volt. Adolf Hitler szinte mániákusan kerülte a fix menetrendeket; gyakran az utolsó pillanatban döntött úgy, hogy korábban távozik egy rendezvényről, vagy éppen meg sem jelenik ott, ahol várták.

A müncheni Hofbräuhausról készült akvarell festmény, amelyet Adolf Hitler maga festett az ellene elkövetett merényletek első helyszínéről (1921).

1939 novemberében a müncheni Bürgerbräukellerben Georg Elser asztalosmester egy precízen megépített időzített bombát rejtett a szónoki emelvény mögötti oszlopba. A szerkezet pontosan akkor robbant, amikor Hitlernek még beszélnie kellett volna, ám a ködös időjárás miatt a Führer repülő helyett vonattal indult vissza Berlinbe, ezért a tervezettnél 13 perccel korábban befejezte a szónoklatát. Ez a rövid idősáv választotta el, hogy megváltozzon a történelem.

Hitler Karl Bodenschatzzal ráz kezet 1944. július 15-én, 5 nappal az utolsó merénylet előtt. Jobbra Keitel, a bal szélen Stauffenberg.

A biztonsági intézkedések szigorúsága szintén döntőnek bizonyult. Az SS különleges egységei megszállottan ügyeltek a részletekre. Hitler környezetébe bejutni szinte lehetetlen volt fegyverrel vagy robbanóanyaggal, a legtöbb próbálkozó így kénytelen volt távolabbról, vagy bonyolult, több hibaforrást rejtő módszerekkel kísérletezni.