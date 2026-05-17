Felháborító: csak ennyi börtönt kapott a részeg osztrák sofőr, aki miatt élve égett el két magyar férfi Ausztriában

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 20:11
Dominik és József az osztrák A9-es autópályán kocsikáztak, amikor egy ittas osztrák sofőr beléjük hajtott. A balesetet okozó férfi csaknem 200 kilométeres sebességgel szállt a magyarok kocsijába, ami kigyulladt, a magyar férfiak pedig bennégtek az autóban. A részeg sofőr felháborítóan alacsony büntetést kapott, miután zokogva megbánta a bűneit a bíróságon. Pedig elismerte: még vezetés közben sem hagyta abba a vedelést.

2025. október 25-én két magyar életét vette el egy részeg sofőr a stájerországi A9-es autópályán. Mint arról akkor a Bors is írt, a 30 éves, ötgyermekes családapa, V. József és barátja, a 27 éves focista, V. Dominik a jobb élet reményében ingázott Baranya megyei otthonuk, és Ausztria között. A két magyar férfi azon a tragikus napon békésen haladt az autópályán Alfa Romeojukkal, amikor egy 38 éves ittas osztrák sofőr közel 200 kilométeres sebességgel, fékezés nélkül beléjük csapódott. A kocsi ezután kigyulladt, Dominiknek és Józsefnek pedig esélye sem volt menekülni, mind a ketten bennégtek az autóban. A balesetet okozó sofőrnek annak ellenére is csak 4 hónapot kell leülnie, hogy kiderült: még a baleset előtti percekben, vezetés közben is vedelt.

Illusztráció: 123RF

Kétszázzal csapódott a magyarokba a részeg sofőr

Az autó valóban halálos csapdává vált: az ütközés után 250 métert repült, miközben felrepedt az üzemanyagtartály, ami a súrlódó kocsit egy szempillantás alatt lángra lobbantotta. Az Alfa Romeo másodpercek múlva már fáklyaként lángolt, majd a halálos tűzgolyó fel is robbant, végül pedig vázig leégett. A tűz olyan hatalmas volt, hogy még az utánuk jövő autósok, együttes erővel sem tudták eloltani:

- Az őket követő autósok megpróbálták eloltani a tüzet tűzoltó készülékkel. De a segítség túl későn érkezett – magyarázta Gerhard Leitgeb bíró szerdán (május 13.), az ügy grazi tárgyalásán. Míg azonban a két férfi azonnal meghalt, addig a balesetet okozó osztrák sofőr saját lábán tántorgott ki autójából. Az eset után kórházba vitték, itt derült ki a szörnyű igazság: a vezetés előtt bizony alaposan bepiált. 

Zokogott a tárgyaláson

A szerdai tárgyalásra a férfi bűnbánó arccal, ügyvédjével érkezett. Képviselője elmondta: védence tudja, hogy az elkövetett szörnyűségeket már nem lehet visszafordítani, így vállalni fogja a felelősséget a tetteiért:

Ügyfelem tudja, hogy valami igazán szörnyűséget tett, valamit, amit soha nem tud jóvátenni. Teljes felelősséget fog vállalni

– idézte Andreas Hirschbichler védőügyvédet a Krone. A bíróság előtt a férfi azt is elmondta, hogy aznap döbbenetesen sokat ivott: csak a kocsijában 21 üres sörösdobozt és piásüvegeket találtak, mellettük pedig némi kannabisz is hevert. Az ügyész azt is elárulta, hogy az osztrák férfi még vezetés közben sem állt le a piálással: miközben autókázott, folyamatosan vedelt. A kocsiról mutatott képet és bűnei felolvasása után a balesetező férfi zokogásban tört ki:

Azóta egy csepp alkoholt sem ittam, egyetlen cigit sem szívtam el. Borzasztóan, borzasztóan sajnálom, ezek után soha többé nem iszok alkoholt

– fogadkozott, majd hozzátette: azóta is terápiára jár, ahol folyamatosan tesztelik. A bíró azonban leszögezte: a két magyar férfit már nem lehet visszahozni.

Képzelje el, hogy a gyermeke külföldre megy, és nem jön haza. Megérti, hogy ezt büntetni kell

– mondta a bíró.

Ennyi maradt a fáklyaként lángoló, majd felrobbant kocsiból / Fotó: FF Lang

Mindössze négy hónapot kell leülnie

A két magyar férfi ugyanis a jobb élet reményében dolgozott külföldön. Míg Dominik focikarrierje mellett is keményen dolgozott, addig József éppen legkisebb gyermekét várta apai örömmel. 

Úgy tűnik azonban, a férfi mégis csekély büntetéssel úszta meg két ember halálát: az önkéntes terápia és a bűnbánat miatt ugyanis végül csupán egy évet kapott, amiből mindössze 4 hónapot kell mindenképpen leülnie, emellett pedig 160 ezer eurós (valamivel több mint 58 millió forint) kártérítés fizetésére kötelezték áldozatai családja felé. Dominik és József ismerőseit, szeretteit mélységesen felháborította az ítélet:

Két ember élete ennyit ér? 4 hónapnyi börtön? Ez hihetetlen és dühítő. Csak azért, mert sírt és megígérte, hogy nem iszik. Ez semmit nem segít azon a két családon, barátokon, akik még mindig gyászolják a szeretteiket. Az egyik családban öt gyermek maradt apa nélkül

– szögezte le egy ismerős. Az ítélet még nem jogerős, szeretteik így abban reménykednek, hogy súlyosbítanak a büntetésen. 

 

