„Azt mondta az orvos, hogy üljünk le, mert nagyon nagy a baj” – Sokkoló diagnózist kapott a furcsán viselkedő, 1 éves kislány

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 20:30
Valami nem stimmelt a 16 hónapos kislánnyal, a szülők pedig azonnal érezték, hogy óriási a baj. Bár sokan talán legyintettek volna a hisztire és a vigasztalhatatlan sírásra, egy coloradói házaspár a megérzéseire hallgatott. Azonnal kórházba rohantak a kicsivel, az orvos szavai pedig egy életre beleégtek az emlékezetükbe.
Minden egy teljesen átlagosnak tűnő napon kezdődött, amikor a kis Jovi hirtelen megváltozott. Nem önmaga volt, a kedves, mosolygós kislány helyett egy nyűgös, folyamatosan zokogó gyermek lett, akit képtelenség volt megnyugtatni. Chesney és Nick Darpino, a szülők nem akarták annyiban hagyni a dolgot, így azonnal a gyermekorvoshoz fordultak. Ő látva a kislány állapotát, teketória nélkül a sürgősségire küldte a családot: kiderült, hogy Jovinak agydaganata van.

A kis Jovi életét a szülői megérzés mentette meg: az időben felfedezett agydaganat után a kislány ma már újra boldogan mosolyog szüleire Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

A doktor besétált a szobába, és megkért minket a férjemmel, hogy üljünk le. Azt mondta: 'Ez nagyon rossz. Egy tömeg van az agyában, azonnal cselekednünk kell'

– emlékezett vissza a gyomorforgató pillanatra az édesanya, Chesney.

Élet-halál harc a műtőben

Kiderült, hogy Jovit egy jóindulatú, de annál veszélyesebb agydaganat támadta meg. A tumor elzárta a gerincvelői folyadék útját, ami miatt hatalmas nyomás nehezedett a kislány agyára – gyakorlatilag minden perc számított az élete megmentéséért.

Az édesanya elcsukló hangon mesélt arról a pokolról, amit a műtőajtó előtt éltek át, miközben az orvosok az életéért küzdöttek, hogy csökkentsék a koponyaűri nyomást.

A kislányomat annyiszor hozták vissza az életbe az orvosok az eljárás során... De pontosan tudták, mit kell tenniük, hogy megmentsék. Azt mondták, a legjobb helyen vagyunk a legjobb időben. Életünk legszörnyűbb pillanataiban a legjobb emberekkel hozott össze minket a sors.

Bár a diagnózis a legrosszabb dolog volt, amit egy szülő csak el tud képzelni, Nick, az édesapa kiemelte: a lányuk ma csakis azért él, mert nem vártak a csodára, és hallgattak a belső hangra.

Bízz a megérzéseidben szülőként... Ismered a gyereked. Nincs semmi fontosabb annál, mint hogy egy hullámhosszon légy a gyermekeiddel

– nyilatkozta az apa, aki minden szülőt arra kér, hogy vegyék komolyan a legapróbb jeleket is. Szerinte ha valami furcsát észlelünk, inkább menjünk el egy vizsgálatra a lelki béke érdekében, mintsem hogy késő legyen – írja a People magazin.

A történet szerencsére happy enddel zárult: a daganatot sikeresen eltávolították. Hetekkel később az egyik orvos még meg is látogatta a családot, hogy megnézze, hogy van a kis Jovi.

Rengeteget jelentett nekünk, hogy bejött hozzá, fotózkodott a mosolygós, boldog kislányunkkal, és láthatta: ő az oka annak, hogy Jovi még mindig itt van velünk

– tette hozzá meghatottan az édesapa.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
