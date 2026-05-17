„Azt mondta az orvos, hogy üljünk le, mert nagyon nagy a baj” – Sokkoló diagnózist kapott a furcsán viselkedő, 1 éves kislány

Minden egy teljesen átlagosnak tűnő napon kezdődött, amikor a kis Jovi hirtelen megváltozott. Nem önmaga volt, a kedves, mosolygós kislány helyett egy nyűgös, folyamatosan zokogó gyermek lett, akit képtelenség volt megnyugtatni. Chesney és Nick Darpino, a szülők nem akarták annyiban hagyni a dolgot, így azonnal a gyermekorvoshoz fordultak. Ő látva a kislány állapotát, teketória nélkül a sürgősségire küldte a családot: kiderült, hogy Jovinak agydaganata van.
A doktor besétált a szobába, és megkért minket a férjemmel, hogy üljünk le. Azt mondta: 'Ez nagyon rossz. Egy tömeg van az agyában, azonnal cselekednünk kell'
– emlékezett vissza a gyomorforgató pillanatra az édesanya, Chesney.
Kiderült, hogy Jovit egy jóindulatú, de annál veszélyesebb agydaganat támadta meg. A tumor elzárta a gerincvelői folyadék útját, ami miatt hatalmas nyomás nehezedett a kislány agyára – gyakorlatilag minden perc számított az élete megmentéséért.
Az édesanya elcsukló hangon mesélt arról a pokolról, amit a műtőajtó előtt éltek át, miközben az orvosok az életéért küzdöttek, hogy csökkentsék a koponyaűri nyomást.
A kislányomat annyiszor hozták vissza az életbe az orvosok az eljárás során... De pontosan tudták, mit kell tenniük, hogy megmentsék. Azt mondták, a legjobb helyen vagyunk a legjobb időben. Életünk legszörnyűbb pillanataiban a legjobb emberekkel hozott össze minket a sors.
Bár a diagnózis a legrosszabb dolog volt, amit egy szülő csak el tud képzelni, Nick, az édesapa kiemelte: a lányuk ma csakis azért él, mert nem vártak a csodára, és hallgattak a belső hangra.
Bízz a megérzéseidben szülőként... Ismered a gyereked. Nincs semmi fontosabb annál, mint hogy egy hullámhosszon légy a gyermekeiddel
– nyilatkozta az apa, aki minden szülőt arra kér, hogy vegyék komolyan a legapróbb jeleket is. Szerinte ha valami furcsát észlelünk, inkább menjünk el egy vizsgálatra a lelki béke érdekében, mintsem hogy késő legyen – írja a People magazin.
A történet szerencsére happy enddel zárult: a daganatot sikeresen eltávolították. Hetekkel később az egyik orvos még meg is látogatta a családot, hogy megnézze, hogy van a kis Jovi.
Rengeteget jelentett nekünk, hogy bejött hozzá, fotózkodott a mosolygós, boldog kislányunkkal, és láthatta: ő az oka annak, hogy Jovi még mindig itt van velünk
– tette hozzá meghatottan az édesapa.
