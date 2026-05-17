„Gyermekáldást látok!” – Megszólalt a jósnő Stohl András szakításáról: jön az újabb szerelem?

Stohl András és Kiss Kriszta szerelmének vége hideg zuhany volt a rajongók számára. A pár nyolc hónappal ezelőtt vállalta fel kapcsolatát A Nagy Ő című műsor után. Habár a szerelmesek hónapokon át próbálkoztak, hogy kapcsolatuk működjön, végül mégis a különválás mellett döntöttek.

Stohl András válásai és szakítása után nem sokáig marad szingli a jósnő szerint (Fotó: hot! magazin/TV2)

Stohl András nem sokáig marad szingli

Stohl András és Nagy Ő Kriszta néhány napja jelentették be, hogy külön utakon folytatják. Kriszta elmondása szerint a szürke hétköznapok terhe, és a különböző élethelyzetük vetett véget szerelmüknek. A Nagy Ő győztese úgy érezte, András még nem áll készen, nem tudja őt befogadni szívébe, emiatt a szakítás mellett döntöttek.

Nem egy mesebeli álom lett ennek a történetnek a vége. Egyszerűen belekerültünk a hétköznapokba, a való életbe, azokba a nehézségekbe és helyzetekbe, amelyek az ismerkedésünk során még háttérben maradtak. Elveszett a romantika, és a helyére akadályok kerültek. Megpróbáltuk visszavarázsolni az érzést. Talán egy ideig sikerült is… de az élethelyzetek annyira felerősítették a hullámokat, hogy ezt már együtt sajnos nem bírtuk tovább

– írta Kriszta Instagram-oldalán.

Stohl András és Kiss Kriszta szakítása azonban nem ad okot a színésznek a szomorkodásra, legalábbis a jósnő szerint!

Stohl András gyermekáldással gazdagodik a jövőben? (Fotó: hot! magazin/TV2)

Stohl Andrást körberajongják a nők

Stohl András szakítása kapcsán lapunk felkereste a népszerű és elismert jósnőt, Müller Rózsát, aki azonnal feltárta a színész jövőjét.

Nem lesz sokáig szingli. Körberajongják őt a nők és hamarosan újra lesz párkapcsolata

– kezdte lapunknak a jósnő.

Müller Rózsa szerint a színésznek több kapcsolata is lesz a jövőben, az elkövetkezendő időszakban pedig hatalmas sikere lesz a nőknél. Az sem kizárt azonban, hogy Kiss Krisztával újra egymásra találnak.

"Látok rá esélyt, hogy újra összejönnek Krisztával, de nem lesz hosszú életű dolog" – mondta a jósnő.

A látó szavai azonban egy ponton nagy fordulatot vettek! Elmondása szerint nem csupán rövid távú kapcsolatok lesznek Stohl András életében. Müller Rózsa egy nagy szerelmet és egy újabb gyermekáldást lát a színész családjában!

Több kapcsolata lesz még, mielőtt végleg megállapodik. Látok azonban egy nagy szerelmet, ami egy komoly kapcsolat lesz. A szerelem mellett pedig gyermekáldást is látok

– árulta el a megdöbbentő részletet a jósnő.