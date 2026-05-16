Rendkívüli hírek érkeztek: tehervonat tarolt le egy buszt, halottak és sok sérült – videó

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 16. 14:58
N.T.
Tehervonat elütött szombaton egy elé hajtó autóbuszt egy átjáróban, a thaiföldi főváros központjában, és magával sodort a buszon kívül több személyautót és motorkerékpárt. A balesetben legkevesebb nyolc ember meghalt, 25-en pedig megsérültek - közölték thaiföldi rendőrségi források és a mentésben részt vevő szolgálatok.

Az ütközés hatására az autóbusz és több kisebb jármű kigyulladt, a buszt teljesen elborították a lángok. A helyszínre számos tűzoltó- és mentőautó érkezett. A tüzet sikerült megfékezni, de elképzelhető, hogy találnak még áldozatokat a roncsok között. Sokakat sikerült kimenteni - mondták. A halálos áldozatokat mind az autóbuszból emelték ki.

A baleset okát hivatalosan még nem lehet tudni, de médiabeszámolók szerint az átjáró sorompója nem zárult le időben a vonat érkezése előtt, a busz emiatt hajthatott rá a vágányokra.

A helyszín egy olyan vasútvonalon történt, amely a bangkoki repülőtérre vezet.

