„Fanni ad nekünk erőt!” – Megszólaltak a négyvégtag-amputált lány testvérei és barátnői

Egy nőgyógyászati műtét után komplikáció lépett fel nála, ezért mind a négy végtagját amputálni kellett. Miután az orvosok mindössze egy százalék esélyt adtak a túlélésre, Fanni rácáfolt a jóslatokra, ma már elszántan tervezi a jövőjét. A hirtelen jött tragédia azonban az egész környezetét próbára tette. Most a négyvégtag amputált lány testvérei és barátai exkluzív vallomásban beszélnek a kórházi ágy mellett átélt tehetetlenségről, a műtétek utáni első sokkról és arról a megmagyarázhatatlan belső erőről, amellyel Fanni végül mindannyiukat átsegítette a krízisen, ami még nekik ad erőt...

A négyvégtag amputált Fanni barátnőjével, Orsival ment el a Swarzkopf Hair Show-ra, mindketten fodrászok / Fotó: Beküldött

András, a legidősebb báty: „Ott álltunk mellette és zokogtunk”

András látta húgán a legnehezebb mélypontokat. Ő volt az, aki szemtanúja volt annak, ahogy Fanni teste küzd a felfoghatatlannal.

A lábak elvesztését még ő viselte jobban, hagyott videóüzenetet a családnak és a barátoknak, amiben ő tartotta bennünk a lelket, hogy ne féljünk, minden rendben lesz. De a kézamputáció utáni fájdalom... az valami szörnyű volt

- emlékszik vissza András a drámai napokra.

András számára a legmegrázóbb élmény a húga fájdalma volt. Az, hogy bármennyire is szeretne, nem tud neki segíteni.

Bementünk hozzá a kórházba és ő csak zokogott. Iszonyú fájdalmai voltak, amiket akkor szinte lehetetlen volt csillapítani. Ott álltunk mellette tehetetlenül és a szívünk szakadt meg. De még abban a pillanatban is volt benne valami megmagyarázhatatlan tartás, ami végül mindannyiunkat átsegített a krízisen. Látni, ahogy azóta újra felépítette magát, leírhatatlan büszkeség

- mondta András.

Fanni két bátyjával, Andrással, Gáborral és a kis unokahúgával / Fotó: beküldött

Gábor, a középső báty: „Mintha belőlem vágtak volna le egy darabot”

Gábor számára a gondolat, hogy elveszítheti a testvérét, szinte fizikai fájdalommal ért fel. A férfi külföldön dolgozik, ahogy meghallotta, hogy mi történt, autóba ült és hazavezetett.

Kimondta a kezelőorvos a szüleinek, hogy a lányuk haldoklik és én akkor úgy voltam vele, hogy na jó, akkor nekem haza kell mennem. Mindig úgy emlékszem erre az éjszakára vissza, hogy azon az éjszakán átfordult valami, mert megmondom őszintén, én arra számítottam reggel, hogy kapok egy hírt, hogy már nem tudok elbúcsúzni...

De Fannival csoda történt és magához tért. Rövid ideig tudtak csak örülni ennek, mert az amputációk híre ismét sokkolta a családot. A testvér arról mesélt, hogy milyen mélyre került lelkileg.

Olyan volt az amputáció híre, mintha belőlem vágtak volna le egy darabot. Mintha leváltál volna a saját testrészeidről. De ő ezt is átvészelte. Sosem gondoltuk volna korábban, hogy Fanniban ekkora erő lakozik

- mondta elismerően Gábor.

Ebben a tragédiában ismertük meg, valójában mekkora ereje van Fanninak. Rájöttünk, hogy bár korábban féltettük őt, most pont ő az, aki a vállán viszi a családot. Bár amputálták a végtagjait, felszabadították benne azt a harcost, akiről eddig nem is tudtunk

- meséli büszkén.