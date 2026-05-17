„Fanni ad nekünk erőt!” – Megszólaltak a négyvégtag-amputált lány testvérei és barátnői

Egy nőgyógyászati műtét után komplikáció lépett fel nála, ezért mind a négy végtagját amputálni kellett. Miután az orvosok mindössze egy százalék esélyt adtak a túlélésre, Fanni rácáfolt a jóslatokra, ma már elszántan tervezi a jövőjét. A hirtelen jött tragédia azonban az egész környezetét próbára tette. Most a négyvégtag amputált lány testvérei és barátai exkluzív vallomásban beszélnek a kórházi ágy mellett átélt tehetetlenségről, a műtétek utáni első sokkról és arról a megmagyarázhatatlan belső erőről, amellyel Fanni végül mindannyiukat átsegítette a krízisen, ami még nekik ad erőt...
András látta húgán a legnehezebb mélypontokat. Ő volt az, aki szemtanúja volt annak, ahogy Fanni teste küzd a felfoghatatlannal.
A lábak elvesztését még ő viselte jobban, hagyott videóüzenetet a családnak és a barátoknak, amiben ő tartotta bennünk a lelket, hogy ne féljünk, minden rendben lesz. De a kézamputáció utáni fájdalom... az valami szörnyű volt
- emlékszik vissza András a drámai napokra.
András számára a legmegrázóbb élmény a húga fájdalma volt. Az, hogy bármennyire is szeretne, nem tud neki segíteni.
Bementünk hozzá a kórházba és ő csak zokogott. Iszonyú fájdalmai voltak, amiket akkor szinte lehetetlen volt csillapítani. Ott álltunk mellette tehetetlenül és a szívünk szakadt meg. De még abban a pillanatban is volt benne valami megmagyarázhatatlan tartás, ami végül mindannyiunkat átsegített a krízisen. Látni, ahogy azóta újra felépítette magát, leírhatatlan büszkeség
- mondta András.
Gábor számára a gondolat, hogy elveszítheti a testvérét, szinte fizikai fájdalommal ért fel. A férfi külföldön dolgozik, ahogy meghallotta, hogy mi történt, autóba ült és hazavezetett.
Kimondta a kezelőorvos a szüleinek, hogy a lányuk haldoklik és én akkor úgy voltam vele, hogy na jó, akkor nekem haza kell mennem. Mindig úgy emlékszem erre az éjszakára vissza, hogy azon az éjszakán átfordult valami, mert megmondom őszintén, én arra számítottam reggel, hogy kapok egy hírt, hogy már nem tudok elbúcsúzni...
De Fannival csoda történt és magához tért. Rövid ideig tudtak csak örülni ennek, mert az amputációk híre ismét sokkolta a családot. A testvér arról mesélt, hogy milyen mélyre került lelkileg.
Olyan volt az amputáció híre, mintha belőlem vágtak volna le egy darabot. Mintha leváltál volna a saját testrészeidről. De ő ezt is átvészelte. Sosem gondoltuk volna korábban, hogy Fanniban ekkora erő lakozik
- mondta elismerően Gábor.
Ebben a tragédiában ismertük meg, valójában mekkora ereje van Fanninak. Rájöttünk, hogy bár korábban féltettük őt, most pont ő az, aki a vállán viszi a családot. Bár amputálták a végtagjait, felszabadították benne azt a harcost, akiről eddig nem is tudtunk
- meséli büszkén.
Gábor számára Fanni új énje egy olyan belső erőt képvisel, amely előtt nincsenek fizikai akadályok.
Olyan elszántság és élni akarás van benne, hogy biztos vagyok benne: ha ő egyszer a fejébe venné, még a maratont is képes lenne lefutni. Neki nincsenek határok. Ez az erő, ami belőle árad, mindannyiunkat magával ránt és felemel. Ha ő képes így küzdeni, akkor nekünk nincs jogunk elgyengülni
- mondja határozottan Gábor.
A harmadik fiútestvér, Ádám Hollandiában él, felesége veszélyeztetett terhessége miatt nem mozdulhatott el onnan, de naponta többször is beszélt a szülőkkel. Teljesen felemésztette, hogy nem tud ott lenni kishúga mellett a legnehezebb órákban.
Azt az időszakot nem kívánom senkinek. Csak vártuk a híreket és rettegtünk minden egyes telefontól, hogy milyen hírek jönnek a kórházból, de szerencsére nem az történt, amit jósoltak...
- emlékszik vissza Ádám..
Aztán megszületett Ádám gyermeke és végre el tudott jönni Fannihoz. Azt mondja, egy teljesen más embert kapott vissza.
Egy acélkemény nőt találtam a kórházban. Fanni korábban sokkal gyengébb volt lelkileg, most viszont olyan élni akarás van benne, ami mindenkit meglepett. Ha velem történik ez, én biztosan nem bírtam volna így elviselni. Az, hogy ő képes mosolyogni és terveket szőni, nekem a világ legnagyobb tanítása
- vallja be Ádám.
Orsi, aki általános iskola második osztálya óta a legjobb barátja Fanninak, teljesen kétségbe volt esve, hogy elveszíti a lányt.
Én racionalista vagyok. Amikor az orvosok mondták az egy százalékot, én elhittem nekik és teljesen kétségbe voltam esve. Nem tudtam, hogyan fogom túlélni, ha elveszítem őt
- mesélte elérzékenyülve.
Az első találkozás a műtétek után örökre beleégett az emlékezetébe.
A kézműtét után először nagyon picinek és törékenynek láttam őt a kórházi ágyon. De ez az érzés gyorsan elmúlt, mert a kisugárzása egyáltalán nem volt elesett! Megfogadtam, hogy mindenben asszisztálni fogok az életéhez: ha buli van, megyünk, ha nincs rámpa, akkor majd felemelem! Ha nincs mozgássérült mosdó, akkor megoldjuk másként. Imádom, hogy lehet vele viccelni, veszi a lapot, sőt ő viccelődik a legtöbbet! Ma már ő az, aki lelkileg mindenki fölé nő és támogat, ha kell
- meséli elszántan Orsi.
Vivi nem kertel, amikor arról beszél, mennyire féltette Fannit, és mennyire megdöbbentette a barátnője ereje.
Iszonyúan aggódtam érte és bevallom, szerintem százból száz ember ugyanúgy reagált volna abban a helyzetben: teljesen kiakadt volna. Én magam sem tudom, mit csináltam volna, ha ez velem történik. De Fanni elképesztő! Fantasztikus csaj, hogy ennyi minden után is ilyen boldog és mosolygós tud maradni
- meséli a barátnő.
Vivi segít Fanninak abban, hogy a tükörbe nézve ne egy áldozatot, hanem továbbra is a gyönyörű nőt lássa.
Alig telt el pár nap a műtétek után és már levitette magát a kórházi fodrászhoz, mert nem akart a kórteremben begubózni. Csináltuk a szempilláját is, mert neki ez sokat jelent. Azt mondta, ha lehetne, a robotkézre is rakatna műkörmöket. Eszméletlen csajszi! Ezzel üzente meg a sorsnak, hogy ő győzött! Fanni bármire képes, amit csak kigondol, ő a baráti társaságunk motorja
- mesél tovább Vivi.
Barátnője szerint Fanni mellett az ember pillanatok alatt elfelejti a körülményeket.
Tíz perc beszélgetés után fel sem tűnik, mi történt vele, mert annyira pozitív és annyira készül a jövőre. Az esküvőre készül, tervezi a ruháját, és minden percet ki akar élvezni. Ő nem a hiányt mutatja nekünk, hanem azt a végtelen élni akarást, ami mindannyiunkat magával ragad
- zárja gondolatait Vivi.
A lány, aki gyerekként még a bajba jutott darazsakat is hazavitte megmenteni, most a saját életét mentette meg.
Ha már életben maradtam, akkor az legyen olyan!
- ez a mondat lett az ő hitvallása és a család új alapköve. Fanni nem néz hátra, csak előre. Sosem tudott korcsolyázni, de most elhatározta: műlábakkal, de bizony meg fog tanulni. A történtek felszínre hozták azt a megrendíthetetlen lelket, ami ma egy egész családot köt össze és a történetén keresztül ismeretlen emberek ezrei meríthetnek belőle erőt.
Amennyiben támogatni szeretnéd Fanni álmait, a speciális robotkezeket, erre a számlaszámra utalhatsz neki:
Bank neve: Unicredit Bank
Név: Csitári Fanni
Számlaszám: 10918001-00000126-44460009
