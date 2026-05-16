Horror a metróban: Bedarálta a mozgólépcső a 40 éves férfit, az utasok simán elsétáltak mellette

Hajnali öt óra volt, a Davis téri metróállomás lassan kezdett megtelni a munkába siető emberekkel. Steven McCluskey is elindult otthonról, mit sem sejtve arról, hogy ez lesz élete utolsó útja. A 40 éves férfi rálépett a lefelé haladó mozgólépcsőre, ám a szerkezet aljához érve megbotlott, és hatalmasat esett. A fémfogak azonnal elkapták a ruháját, és csapdába ejtették.

A gép könyörtelenül bedarálta a 40 éves áldozat ruháját, ami végül elzárta a férfi légutait a Davis téri mozgólépcső alján

Élve darálta be a mozgólépcső

Innen indult a 22 perces, kétségbeejtő agónia. Steven tehetetlenül feküdt a földön, a gép pedig kegyetlenül darálta a ruházatát, ami olyan szorosan tekeredett a nyaka köré, hogy teljesen elzárta a légutait. Ami ezután történt, az még a nyomozókat is megdöbbentette.

Átléptek a haldokló apán

A kamerák rögzítették, ahogy az utasok sorra érkeznek. Bár páran megtorpantak, a legtöbben inkább a rendes lépcső felé vették az irányt, és magára hagyták a fuldokló férfit. Senkinek sem jutott eszébe megnyomni a vészleállító gombot. Végül 22 perc után egy metróalkalmazott állította le a gyilkos gépezetet.

Amikor a mentősök a helyszínre értek, Stevennek már nem volt pulzusa. Újabb harminc percig tartott, mire a tűzoltókkal közösen ki tudták szabadítani a testét a fém fogaskerekek közül. Kórházba szállították, de tíz nap után feladta a küzdelmet – írja a People magazin.

Zokogva gyászol a család

Steven családja teljesen összeomlott. Édesanyja, Mary Flaherty és testvére, Shannon imádták a kétgyermekes apát. A gyászoló anya dühösen követeli a felelősök felelősségre vonását.

Hol volt a biztonsági szolgálat? Hol voltak a vörös kabátos ellenőrök? Hogy, egy forgalmas vasútállomáson, hogyhogy senki sem áll meg, senki sem látja meg őt?

– zokogta az édesanya.

Reagált a közlekedési vállalat

A közlekedési vállalat (MBTA) vezérigazgatója, Phil Eng sajnálatát fejezte ki.

Nyilvánvalóan tragédia ez az eset. A rendszer biztonsága és megbízhatósága a legfontosabb számunkra. Pontosan értjük, milyen szerencsétlen incidens érte ezt az urat, és az elhalálozása mélyen elszomorít minket

– nyilatkozta a cégvezető, majd hozzátette: a mozgólépcsőnél utólag sem találtak semmilyen műszaki hibát.