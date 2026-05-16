Brutális tömegbaleset rázta meg Budapestet: egymásba rohant hat autó, lezárták a rakpartot

Hat gépkocsi ütközött össze Budapesten, a II. kerületi Slachta Margit rakparton, a Sajka utca vonalában.

Brutális tömegbaleset rázta meg Budapestet, lezárták a rakpartot

A műszaki mentési munkálatokhoz a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek ki.

A baleset miatt lezárták a rakpart érintett szakaszát

- közölte honlapján a katasztrófavédelem.