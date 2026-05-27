Egy perc alá csökkenhet az ellenőrzés ideje a budapesti repülőtéren

Új biztonsági ellenőrző rendszert vezetett be a Budapest Ferenc Liszt Nemzetközi Repülőtéren az üzemeltető VINCI Airports fejlesztési programjának részeként. Az átalakítás célja az utasforgalom gyorsítása és a torlódások csökkentése – írja az AirportIndustry-News.
Az új rendszer a NextGen Security program része, amelynek keretében teljesen áttervezték a biztonsági ellenőrzési területet. Az új sávok korszerűbb technológiát kaptak, amelyek a cég szerint gyorsabb csomagvizsgálatot és hatékonyabb utasáramlást tesznek lehetővé.
A reptéren külön előkészítő zónákat is kialakítottak, hogy gördülékenyebbé váljon az áthaladás az ellenőrzőpontokon. Az új rendszer emellett nagyobb automatizációval működik, így csökkentheti a kézi munkavégzés szükségességét is. A biztonsági személyzet számára új munkaterületeket alakítottak ki, és külön képzéseket is indítottak az új berendezések használatához.
A fejlesztés egyik legfontosabb célja a várakozási idő lerövidítése. A cikk szerint bizonyos esetekben a biztonsági ellenőrzés ideje akár egy perc alá is csökkenhet.
A projekt kidolgozásában más repülőterek szakemberei is részt vettek, köztük az Edinburgh Airport és a London Gatwick Airport munkatársai. A cél egy olyan egységes biztonsági modell kialakítása, amelyet a VINCI Airports más európai, japán és latin-amerikai repülőterein is alkalmazni lehet.
