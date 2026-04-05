Döbbenetes állítások: szakértők szerint csak ezeket a joghurtokat éri meg megvásárolni

A joghurt tápanyagokban gazdag: fehérjét, probiotikumokat, kalciumot, cinket és B-vitaminokat is tartalmaz. Azonban nem minden joghurt egyforma – az összetétel, a zsírtartalom és az adalékanyagok jelentősen befolyásolják az egészségre gyakorolt hatását.
Ha következő alkalommal joghurt vásárlás előtt állnál, van pár szempont, amit mindenképp érdemes figyelembe venned.
Nem minden joghurt tartalmaz probiotikumokat. Ha szeretnéd támogatni a bélflórád egészségét, olyan terméket válassz, amelyen szerepel az „élő és aktív kultúrák” felirat. Ezek a hasznos baktériumok segítik az emésztést és a bélmikrobióta egyensúlyát. Fontos, hogy a túlzott hőkezelés elpusztíthatja őket, így nem minden joghurt egyformán hatékony ebből a szempontból.
A görög joghurt különleges szűrési eljárással készül, amely során eltávolítják a savót. Ennek köszönhetően sűrűbb állagú és akár kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a hagyományos joghurt. Ez különösen hasznos lehet, ha laktatóbb, fehérjedús ételt keresel.
Az ízesített joghurtok gyakran sok hozzáadott cukrot, mesterséges színezéket és édesítőszert tartalmaznak. Ezek hosszú távon negatívan hathatnak az egészségre. A legjobb választás a natúr joghurt, amelyhez te magad adhatsz természetes ízesítést.
Friss gyümölcsök, zöldségek, magvak vagy diófélék hozzáadásával nemcsak finomabbá, hanem táplálóbbá is teheted a joghurtot. Ezek az ételek antioxidánsokat és prebiotikus rostokat tartalmaznak, amelyek táplálják a jótékony baktériumokat, így tovább erősítik a joghurt pozitív hatásait.
A választás attól függ, mi a célod. A zsírszegény joghurt kevesebb kalóriát tartalmaz, így diétához ideális lehet. A teljes zsírtartalmú változat viszont segíti a zsírban oldódó vitaminok (A-, D-, E-, K-vitamin) felszívódását, és egyes esetekben a koleszterinszintre is kedvező hatással lehet írja – írja a Verywell Health szakértője.
