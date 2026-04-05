Döbbenetes állítások: szakértők szerint csak ezeket a joghurtokat éri meg megvásárolni

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 05. 11:00
A joghurt az egyik legegészségesebb élelmiszer lehet – ha jól választasz.

A joghurt tápanyagokban gazdag: fehérjét, probiotikumokat, kalciumot, cinket és B-vitaminokat is tartalmaz. Azonban nem minden joghurt egyforma – az összetétel, a zsírtartalom és az adalékanyagok jelentősen befolyásolják az egészségre gyakorolt hatását

Erre figyelj joghurt vásárlás előtt
Fotó: New Africa /  Shutterstock 

Ha következő alkalommal joghurt vásárlás előtt állnál, van pár szempont, amit mindenképp érdemes figyelembe venned.

Íme az 5 legfontosabb szempont joghurtvásárláshoz

1. Élő és aktív kultúrák jelenléte

Nem minden joghurt tartalmaz probiotikumokat. Ha szeretnéd támogatni a bélflórád egészségét, olyan terméket válassz, amelyen szerepel az „élő és aktív kultúrák” felirat. Ezek a hasznos baktériumok segítik az emésztést és a bélmikrobióta egyensúlyát. Fontos, hogy a túlzott hőkezelés elpusztíthatja őket, így nem minden joghurt egyformán hatékony ebből a szempontból.

2. A görög joghurt több fehérjét tartalmaz

A görög joghurt különleges szűrési eljárással készül, amely során eltávolítják a savót. Ennek köszönhetően sűrűbb állagú és akár kétszer annyi fehérjét tartalmaz, mint a hagyományos joghurt. Ez különösen hasznos lehet, ha laktatóbb, fehérjedús ételt keresel.

3. Kerüld a hozzáadott cukrot és mesterséges adalékokat

Az ízesített joghurtok gyakran sok hozzáadott cukrot, mesterséges színezéket és édesítőszert tartalmaznak. Ezek hosszú távon negatívan hathatnak az egészségre. A legjobb választás a natúr joghurt, amelyhez te magad adhatsz természetes ízesítést.

4. Adj hozzá gyümölcsöt és más egészséges feltéteket

Friss gyümölcsök, zöldségek, magvak vagy diófélék hozzáadásával nemcsak finomabbá, hanem táplálóbbá is teheted a joghurtot. Ezek az ételek antioxidánsokat és prebiotikus rostokat tartalmaznak, amelyek táplálják a jótékony baktériumokat, így tovább erősítik a joghurt pozitív hatásait.

5. Teljes zsírtartalmú vagy zsírszegény?

A választás attól függ, mi a célod. A zsírszegény joghurt kevesebb kalóriát tartalmaz, így diétához ideális lehet. A teljes zsírtartalmú változat viszont segíti a zsírban oldódó vitaminok (A-, D-, E-, K-vitamin) felszívódását, és egyes esetekben a koleszterinszintre is kedvező hatással lehet írja – írja a Verywell Health szakértője.

 

