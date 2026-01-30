Multivitaminok vagy táplálékkiegészítők? Segítünk a döntésben, hogy többé ne dobj ki vagyonokat az ablakon

A multivitaminok gyakran számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, emellett pedig jóval költséghatékonyabbak, mintha egyesével szereznénk be a bennük található tápanyagokat. De vajon melyik éri meg jobban? Cikkünkben felfedjük a két különböző stratégia előnyeit és hátrányait.

Vajon a multivitamin szedése elegendő az egészséghez? / Fotó: GettyImages

A multivitaminnak és a külön táplálékkiegészítőknek is megvannak az előnyei és a hátrányai.

Az orvos szerint egyáltalán nem biztos, hogy bármelyikre is szükséged van.

A szakértő szerint egyes embereknek nagyon ajánlott egyes táplálékkiegészítők szedése.

Mielőtt még több kapszulára dobnád ki a pénzed, ismerd meg a multivitaminok és a külön táplálékkiegészítők előnyeit, illetve árnyoldalait, és csak azután dönts.

Milyen előnyei vannak a multivitaminnak?

Hozzájárulhatnak a tápanyag szükséglet kielégítéséhez: „Amennyiben nem követsz kiegyensúlyozott étrendet , vagy a szervezeted nehezen szív fel bizonyos tápanyagokat, akkor a multivitaminok a segítségedre lehetnek” – magyarázta Dr. Brintha Vasagar a Women’s Health magazinnak.

vannak olyan egészségügyi problémával küzdő emberek, illetve kismamák, akiknek több tápanyagra van szükségük, ezért számukra a multivitamin jó megoldás lehet.

vannak olyan egészségügyi problémával küzdő emberek, illetve kismamák, akiknek több tápanyagra van szükségük, ezért számukra a multivitamin jó megoldás lehet. Megfizethetőek: nem kell különböző kapszulákra költened, hiszen egy tablettában megtalálható az összes szükséges vitamin és ásványi anyag.

Milyen hátrányai vannak a multivitaminnak?