Multivitaminok vagy táplálékkiegészítők? Segítünk a döntésben, hogy többé ne dobj ki vagyonokat az ablakon

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 30. 10:45
A kapszulás dobozok a te konyhádban is elfoglalnak egy egész polcot? Akkor olvass tovább, ugyanis segítünk neked eligazodni a táplálékkiegészítők világában. Vajon elég lenne csak multivitamint szedned az egészséged megőrzése érdekében? Az orvos válaszol!
Kelle Fanni
A multivitaminok gyakran számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, emellett pedig jóval költséghatékonyabbak, mintha egyesével szereznénk be a bennük található tápanyagokat. De vajon melyik éri meg jobban? Cikkünkben felfedjük a két különböző stratégia előnyeit és hátrányait.

Multivitamint és tablettákat a kezében tartó nő.
Vajon a multivitamin szedése elegendő az egészséghez? / Fotó: GettyImages
  • A multivitaminnak és a külön táplálékkiegészítőknek is megvannak az előnyei és a hátrányai.
  • Az orvos szerint egyáltalán nem biztos, hogy bármelyikre is szükséged van.
  • A szakértő szerint egyes embereknek nagyon ajánlott egyes táplálékkiegészítők szedése.

Multivitamin vs. külön táplálékkiegészítők: a szakértő elárulja, melyik éri meg jobban

Mielőtt még több kapszulára dobnád ki a pénzed, ismerd meg a multivitaminok és a külön táplálékkiegészítők előnyeit, illetve árnyoldalait, és csak azután dönts.

Milyen előnyei vannak a multivitaminnak?

  • Hozzájárulhatnak a tápanyag szükséglet kielégítéséhez: „Amennyiben nem követsz kiegyensúlyozott étrendet, vagy a szervezeted nehezen szív fel bizonyos tápanyagokat, akkor a multivitaminok a segítségedre lehetnek” – magyarázta Dr. Brintha Vasagar a Women’s Health magazinnak.
  • Plusz tápanyagokkal kecsegtet: vannak olyan egészségügyi problémával küzdő emberek, illetve kismamák, akiknek több tápanyagra van szükségük, ezért számukra a multivitamin jó megoldás lehet.
  • Megfizethetőek: nem kell különböző kapszulákra költened, hiszen egy tablettában megtalálható az összes szükséges vitamin és ásványi anyag.

Milyen hátrányai vannak a multivitaminnak?

  • Gyakran semmi értelmük: amennyiben kiegyensúlyozottan étkezel, a szervezeted feltehetően minden szükséges tápanyagot megkap.
  • Nem minden fontos tápanyag található meg bennük: többségük például nem tartalmaz omega-3 zsírsavakat, amelyekből a szervezet nem tud elegendő mennyiséget előállítani.
  • Egyes tápanyagokat túl nagy mennyiségben tartalmaznak: Dr. Vasagar szerint a felesleges vitaminok sok esetben kiürülnek a szervezetből. Ez alól kivételt képeznek a zsírban oldódó vitaminok, melyek hányingerhez, szédüléshez, fáradtsághoz vezethetnek, illetve hozzájárulhatnak a máj- és szívproblémák kockázatához.
Multivitamint éppen beszedő fiatal nő.
A multivitaminok gyakran nem tartalmaznak omega-3 zsírsavakat / Fotó: GettyImages

Milyen előnyei vannak a külön táplálékkiegészítőknek?

  • Segíthetnek pótolni egy adott hiányzó tápanyagot: „Ha a szervezeted vitaminhiányban szenved, akkor az előnyödre válhat, ha az adott vitamin bevitelének növelésére fekteted a hangsúlyt” – hangsúlyozta Dr. Vasagar.

Milyen hátrányai vannak a külön táplálékkiegészítőknek?

  • Túl sok tápanyagot tartalmaznak: ahogyan már említettük, ha kiegyensúlyozott étrendet követsz, és nincs szükséged plusz tápanyagokra, a túladagolás könnyedén problémákhoz vezethet, például szédüléshez vagy hányingerhez.
  • Sok tablettát kell szedned: ez nemcsak frusztráló lehet, hanem drága mulatság is.

Az orvos szerint a kismamáknak, a csecsemőknek, a gyermekeknek, a 60 év felettieknek és a korlátozó étrendet követőknek lehet érdemes táplálékkiegészítőt szedni.

A cikk tartalma nem helyettesíti a professzionális orvosi tanácsot, diagnózist vagy kezelést. Mindig kérd ki egy szakképzett egészségügyi szolgáltató tanácsát az egészségügyi állapotokkal kapcsolatos kérdéseiddel.      

Az alábbi videóban konkrét egészségügyi problémákra vonatkozó étrend-kiegészítőket ismerhetsz meg:

