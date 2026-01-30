Multivitaminok vagy táplálékkiegészítők? Segítünk a döntésben, hogy többé ne dobj ki vagyonokat az ablakon

A multivitaminok gyakran számos vitamint és ásványi anyagot tartalmaznak, emellett pedig jóval költséghatékonyabbak, mintha egyesével szereznénk be a bennük található tápanyagokat. De vajon melyik éri meg jobban? Cikkünkben felfedjük a két különböző stratégia előnyeit és hátrányait.
Mielőtt még több kapszulára dobnád ki a pénzed, ismerd meg a multivitaminok és a külön táplálékkiegészítők előnyeit, illetve árnyoldalait, és csak azután dönts.
Az orvos szerint a kismamáknak, a csecsemőknek, a gyermekeknek, a 60 év felettieknek és a korlátozó étrendet követőknek lehet érdemes táplálékkiegészítőt szedni.
