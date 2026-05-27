Titkos paradicsom a Tisza partján: festők törzshelye, bivalyrezervátum és a legfinomabb halászlé vár ezen a mesés vidéken

A déli Tisza-vidék kedvenc települései közé tartozik Algyő, amely tökéletes kiindulópont a környék rejtett kincseinek felfedezéséhez.

Mártély vadregényes holtága és Mindszent homokos szabadstrandja igazi tengerparti hangulatot idéz.

Sándorfalva bivalyrezervátuma és Ópusztaszer madárvilága garantáltan feledhetetlenné teszi a hétvégi családi kirándulást.

Ideje felfedezned a Dél-Alföld legizgalmasabb, Tisza-menti világát. A régió egyik legdinamikusabban fejlődő gyöngyszeme, Algyő mellett olyan mesés Tisza-parti kistelepülések várnak, mint a festői Mártély vagy a homokos strandjáról híres Mindszent. Itt még megtapasztalhatod a hamisítatlan, békebeli vízparti nyugalmat, miközben vadregényes ártéri tanösvényeken sétálhatsz vagy dagonyázó bivalyokat fotózhatsz Sándorfalván. Ráadásul a fenséges helyi halászlevek és a hangulatos folyami kompozások garantáltan feledhetetlenné teszik a hétvégi kikapcsolódást. Pakold be a fürdőruhát, pattanj bringára, és mutatjuk a legszebb helyeket, amelyeket érdemes beírnod a navigációba!

Algyő és környéke tökéletes hely a nyári hűsölésre.

Fotó: Airpixel - Drone imagery / shutterstock

Algyő – vendégszeretet és Tisza-parti hagyomány

A folyó jobb partján fekvő nagyközség tökéletes hidat képez a modern kényelem és a hamisítatlan vízparti nyugalom között. Algyő legfőbb turisztikai vonzereje a családias Borbála Fürdő, amely kiváló gyógyvizével nyújt pihentető menedéket a zsúfolt nagyvárosi aquaparkok helyett. A természet kedvelőit a folyóparton kiépített hullámtéri tanösvény és egy hangulatos szabadstrand várja, míg a falu gazdag múltját és a hagyományos csuhészatyor-készítést a helyi Tájház mutatja be. Ha pedig Tisza környéki ízekre vágyunk, az algyői hídfőnél álló patinás halászcsárda kötelező gasztronómiai megálló, ahol kitűnő a bográcsban főtt halászlé.

Mártély – festők ihletője és a Holt-Tisza paradicsoma

Ha a legfestőibb környéket keressük, Mártély az abszolút első helyezett. A Hódmezővásárhely melletti kistelepülés neve szinte összeforrt a gyönyörű Mártélyi Holt-Tiszával, amely a tizenkilencedik századi folyószabályozások során nyerte el mai formáját. A víz tükrére hajló hatalmas fűzfák és a tündérrózsákkal tarkított morotvák látványa évtizedek óta megihleti a hazai képzőművészeket, így nem csoda, hogy patinás művésztelep is működik a faluban. A látogatókat nyáron szabadstrand, a horgászokat gazdag halállomány, a természetjárókat pedig a mocsaras, nádas világot fapallókon bemutató Ártéri Tanösvény várja.