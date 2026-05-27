Algyő és környéke a Tisza mentén

Titkos paradicsom a Tisza partján: festők törzshelye, bivalyrezervátum és a legfinomabb halászlé vár ezen a mesés vidéken

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 11:50
belföldi utazáslátnivalóTisza part
Nem kell méregdrága külföldi utazásra költened, ha vízparti nyugalomra vágysz. A déli Tisza-vidéken, Algyőn és környékén rejtett oázisok várnak, amelyekről csak kevesen tudnak. Kattints, és mutatjuk a legszebb Tisza-menti helyeket!
Porosz Viktória
  • A déli Tisza-vidék kedvenc települései közé tartozik Algyő, amely tökéletes kiindulópont a környék rejtett kincseinek felfedezéséhez.
  • Mártély vadregényes holtága és Mindszent homokos szabadstrandja igazi tengerparti hangulatot idéz.
  • Sándorfalva bivalyrezervátuma és Ópusztaszer madárvilága garantáltan feledhetetlenné teszi a hétvégi családi kirándulást.

Ideje felfedezned a Dél-Alföld legizgalmasabb, Tisza-menti világát. A régió egyik legdinamikusabban fejlődő gyöngyszeme, Algyő mellett olyan mesés Tisza-parti kistelepülések várnak, mint a festői Mártély vagy a homokos strandjáról híres Mindszent. Itt még megtapasztalhatod a hamisítatlan, békebeli vízparti nyugalmat, miközben vadregényes ártéri tanösvényeken sétálhatsz vagy dagonyázó bivalyokat fotózhatsz Sándorfalván. Ráadásul a fenséges helyi halászlevek és a hangulatos folyami kompozások garantáltan feledhetetlenné teszik a hétvégi kikapcsolódást. Pakold be a fürdőruhát, pattanj bringára, és mutatjuk a legszebb helyeket, amelyeket érdemes beírnod a navigációba! 

Algyő és környéke tökéletes hely a nyári hűsölésre.
Fotó: Airpixel - Drone imagery /   shutterstock

Algyő – vendégszeretet és Tisza-parti hagyomány

A folyó jobb partján fekvő nagyközség tökéletes hidat képez a modern kényelem és a hamisítatlan vízparti nyugalom között. Algyő legfőbb turisztikai vonzereje a családias Borbála Fürdő, amely kiváló gyógyvizével nyújt pihentető menedéket a zsúfolt nagyvárosi aquaparkok helyett. A természet kedvelőit a folyóparton kiépített hullámtéri tanösvény és egy hangulatos szabadstrand várja, míg a falu gazdag múltját és a hagyományos csuhészatyor-készítést a helyi Tájház mutatja be. Ha pedig Tisza környéki ízekre vágyunk, az algyői hídfőnél álló patinás halászcsárda kötelező gasztronómiai megálló, ahol kitűnő a bográcsban főtt halászlé.

Mártély – festők ihletője és a Holt-Tisza paradicsoma

Ha a legfestőibb környéket keressük, Mártély az abszolút első helyezett. A Hódmezővásárhely melletti kistelepülés neve szinte összeforrt a gyönyörű Mártélyi Holt-Tiszával, amely a tizenkilencedik századi folyószabályozások során nyerte el mai formáját. A víz tükrére hajló hatalmas fűzfák és a tündérrózsákkal tarkított morotvák látványa évtizedek óta megihleti a hazai képzőművészeket, így nem csoda, hogy patinás művésztelep is működik a faluban. A látogatókat nyáron szabadstrand, a horgászokat gazdag halállomány, a természetjárókat pedig a mocsaras, nádas világot fapallókon bemutató Ártéri Tanösvény várja.

Mindszent – ahol komp köti össze a múltat a jelennel

Kicsit északabbra, közvetlenül az élő folyó partján fekszik Mindszent, amely a békebeli Tisza-parti hangulat megtestesítője. A kisváros legnagyobb büszkesége a Dél-Alföld egyik legszélesebb és legszebb homokos szabadstrandja, amely a nyári hónapokban finom homokjával és lassan mélyülő vizével igazi tengerparti hangulatot nyújt az ide érkezőknek. Mindszent hangulatához szorosan hozzátartozik a térség egyik utolsó menetrend szerinti folyami kompja is, amely a túlparti portákkal és az ópusztaszeri tájjal köti össze a várost, miközben önmagában is felér egy megnyugtató, csendes időutazással.

Sándorfalva – bivalyok és rejtett oázis

Habár nem közvetlenül a folyóparton fekszik, Sándorfalva története ezer szállal kötődik a Tiszához, hiszen a települést az 1879-es nagy szegedi árvíz után alapították a Pallavicini őrgrófok az otthontalanná vált családok megsegítésére. Mára a város a régió egyik legizgalmasabb ökoturisztikai központjává nőtte ki magát. A fenyvesekkel és homokhátsággal övezett Nádastó Szabadidőpark egy kristálytiszta vizű bányatóból alakult át modern, mégis természetközeli stranddá. Közvetlenül a tó szomszédságában található a Szikes-tavi bivalyrezervátum, ahol egy kiépített madármegfigyelő toronyból és pallósorról lehet megcsodálni a sárban dagonyázó bivalycsordát és a gazdag vízimadár-világot.

Ópusztaszer – történelem és vadregényes táj

A Tisza jobb partján elterülő Ópusztaszer szintén kihagyhatatlan állomás, ahol a múlt és az érintetlen természet különleges egységet alkot. A Nemzeti Történeti Emlékpark és a híres Feszty-körkép megtekintése mellett érdemes felfedezni a környező tanyavilágot és a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzethez tartozó Csaj-tavat. Ez a hatalmas tórendszer Közép-Európa egyik legfontosabb madárvonulási állomása, ahol az őszi és tavaszi időszakban vadludak, darvak és nemes kócsagok ezrei találnak menedéket, lenyűgöző látványt nyújtva a természetfotósoknak és a kirándulóknak.

