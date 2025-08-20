Te is szedsz vitaminokat? A szakértő szerint ezt muszáj tudnod, mielőtt túl késő lesz

Az táplálékkiegészítők, köztük a vitaminok szinte nélkülözhetetlen részét képezik mindennapjainknak, sokan már rutinszerűen nyúlnak a vitaminokért reggeli kávéjuk kortyolgatása közben. Hiszen mindenki úgy véli, hogy ezek a kis kapszulák és porok megóvják egészségünket és hosszú életet kínálnak. Azonban rengetegen nincsenek tisztában azzal, ha átesnek a ló túloldalára, annak komoly következményei lehetnek.

Egy szakértő sokkoló tényt árult el a vitaminok szedéséről.

Fotó: Mensent Photography / GettyImages

Egy szakértő kongatja meg a vészharangot és figyelmeztet a vitaminok szedésének veszélyeire

Egy táplálkozási szakértő árulta el azt az óriási hibát, amit milliók követnek el az étrend-kiegészítők szedésekor, amik így több kárt okozhatnak, mint hasznot. Egy korábbi tanulmány ugyanis megállapította, hogy a 2000 válaszadó háromnegyede szed valamilyen táplálékkiegészítőt és csaknem minden ötödik naponta 4-et vagy többet.

Dr. Rachel Woods táplálkozási szakértő azonban egy nem rég megjelent cikkében azt állította, hogy ezeket a termékeket is túl lehet adagolni, ami hányingert, hasmenést, súlyosabb esetben pedig csontritkulást és születési rendellenességet okoz. Emellett túladagolásuk összefüggésbe hozható a máj-, a szív- és vesekárosodással, ami akár halálos kimenetelű is lehet.

Ezek a vitaminok tehetik a legtöbb kárt

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a zsírban oldódó vitaminok, mint az A-, D-, E- és K-vitamin, nem ürülnek ki a szervezetből, ami káros szintjük felhalmozódásához vezethet

– írta a táplálkozási szakértő a weboldalon, majd kifejtette, hogy például a túl sok D-vitamin a kalcium felhalmozódásához vezethet, ami káros hatással lehet a szívre, a vesékre és a csontokra.

Fotó: d3sign / GettyImages

Emellett az A-vitamin nagy adagokban történő bevitele májkárosodást, csökkent csontsűrűséget, valamint születési rendellenességet okozhat.

Dr. Woods szerint azonban még a vízben oldódó vitaminok is ébreszthetnek aggályokat, ugyanis például a B6-vitamin hosszú távú, nagy mennyiségben történő bevitele az idegkárosodással is kapcsolatba hozható.

Mivel a legtöbb ember nem ellenőrzi rendszeresen a vérében lévő tápanyagok szintjét, gyakran csak akkor veszik észre, hogy valami nincs rendben, amikor a tünetek megjelennek

– vélekedik a szakértő, aki egy történetet is megosztott az olvasókkal. Mint kiderült, egy 33 éves ausztrál férfi magnéziumtablettákat szedett, amik jóval több B6-vitamint tartalmaztak, mint amire a szervezetének szüksége volt. A kúra megkezdése után viszont hányingerre, szédülésre és járási nehézségekre panaszkodott a túladagolás miatt.