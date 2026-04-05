Ez az 5 vitamin, amit soha, semmilyen körülmények között ne vegyél be kávéval!

Magyarországon is népbetegség, hogy válogatás nélkül kapkodjuk be a különböző étrend-kiegészítőket, remélve, hogy ettől leszünk energikusak. A legtöbben a reggeli rutinjukba illesztik be a tablettákat, közvetlenül a gőzölgő kávé mellé. A rossz hírünk az, hogy ha te is így teszel, akkor könnyen lehet, hogy akár ki is dobhatnád a pénzedet a kukába, hiszen a kávé összetevői egyszerűen megakadályozzák, hogy a szervezet hasznosítsa a hatóanyagokat.

Hiába a drága étrend-kiegészítő, ha a reggeli kávéval veszi be, a hatóanyagok nagy része egyszerűen kárba vész Fotó: Aria 2000 / shutterstock

Vigyázz, mit bír el az étrend-kiegészítő és a koffein párosa!

Az időzítésen áll vagy bukik minden. Ha nem figyelünk, a szervezetünk raktárai üresek maradnak, hiába a gondos odafigyelés.

1. A vaspótlás ellensége

A vas elengedhetetlen a vérképzéshez, de a kávéban található tanninok és polifenolok szinte megbéklyózzák ezt az ásványi anyagot. A kutatások szerint a kávézás drasztikusan csökkentheti a felszívódást. Ha vashiánnyal küzdesz, aranyszabály: a kávé és a vas bevétele között legalább két órának el kell telnie!

2. Csak átfolyik a szervezetén a B- és C-vitamin

A koffein vízhajtó hatása a vízben oldódó vitaminoknál kész katasztrófa. Mivel a szervezet nem raktározza a B-vitaminokat és a C-vitamint, a kávé okozta pörgetés egyszerűen kimossa ezeket a szervezetből, mielőtt hatnának. Ha nem akarod, hogy a vitaminod a lefolyóban végezze, válaszd külön a kettőt!

3. Veszélyben a csontok: a D-vitamin és a kalcium

Döbbenetes, de a sok koffein összefügg az alacsonyabb D-vitamin szinttel. A kávé csökkentheti azoknak a receptoroknak a számát, amik a felszívódásért felelnek. A kalciumnál is hasonló a helyzet: a kávé fokozza az ürülését és gátolja a hasznosulását, ami hosszú távon a csontok egészségébe kerülhet.

4. Magnézium és cink: a polifenolok csapdája

A magnézium az idegrendszerünk védőbástyája, a cink pedig az immunrendszerünk motorja. Sajnos a kávé polifenoljai ezeket a fémionokat is megkötik, így a szervezet nem tud hozzájuk jutni. A legjobb eredmény érdekében ezeket is a kávétól távoli időpontban érdemes alkalmazni.

5. Melatonin: tűz és víz

Sokan szednek melatonint az alvászavarok ellen, de ha ezt egy késő délutáni kávéval tetézik, az olyan, mintha egyszerre taposnák a gázt és a féket. A koffein direkt módon dolgozik a melatonin ellen. Aki pihentető alvásra vágyik, annak lefekvés előtt legalább 6, de akár 10 órával már tilos kávét fogyasztania.