Vége a száguldozásnak: Méregdrága fotó készült a 153-mal repesztő motorosról

Nem telt el eseménytelenül a múlt hét a közlekedési rendőrök számára: az ország több pontján is olyan extrém gyorshajtókat rögzítettek a kamerák, akik fittyet hánytak a szabályokra és a biztonságra. A rekorder egy kétkerekű lett, de a lakott területen száguldozók is mélyen a zsebükbe nyúlhatnak.
Az Autónavigátor arról számolt be, hogy Zala vármegyében, a 76-os főúton mértek be a rendőrök egy motorost múlt pénteken. A sofőr egy civilnek tűnő, traffipaxszal felszerelt rendőrautó előtt húzta meg a gázt. A megengedett sebesség 90 km/óra volt, a sofőr pedig 153 km/órával repesztett.
A bődületes száguldás nem maradt következmények nélkül: a hatályos jogszabályok alapján a motoros 140 ezer forintos pénzbírságot kapott, emellett 6 büntetőpontot is felírtak a neve mellé.
A motoros mellett akadtak olyan autósok is, akik lakott területen belül tévesztették össze az utat a versenypályával. Bács-Kiskun vármegyében két kirívó esetet is rögzítettek a műszerek, ahol a sofőrök az 50 km/órás korlátozást hagyták teljesen figyelmen kívül. Tiszabögön egy gépkocsi 108 km/órával száguldott át a településen, a sofőr várhatóan 210 ezer forintos csekket kap. Nemesnádudvaron egy másik autós 105 km/órás tempóval bukott le, az ő büntetése 140 ezer forint lesz.
