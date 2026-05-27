Vége a száguldozásnak: Méregdrága fotó készült a 153-mal repesztő motorosról

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 27. 12:10
A megengedett sebesség hatszorosát is túllépték azok a felelőtlen autósok és motorosok, akiket az elmúlt napokban csíptek el a traffipaxok a magyar utakon.
Nem telt el eseménytelenül a múlt hét a közlekedési rendőrök számára: az ország több pontján is olyan extrém gyorshajtókat rögzítettek a kamerák, akik fittyet hánytak a szabályokra és a biztonságra. A rekorder egy kétkerekű lett, de a lakott területen száguldozók is mélyen a zsebükbe nyúlhatnak.

A traffipax felvétele szerint a felelőtlen gyorshajtó több mint 60 km/órával lépte túl a megengedett sebességhatárt Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Méregdrága fotó a 76-os úton, százezreket fizethet a gyorshajtó

Az Autónavigátor arról számolt be, hogy Zala vármegyében, a 76-os főúton mértek be a rendőrök egy motorost múlt pénteken. A sofőr egy civilnek tűnő, traffipaxszal felszerelt rendőrautó előtt húzta meg a gázt. A megengedett sebesség 90 km/óra volt, a sofőr pedig 153 km/órával repesztett.

A bődületes száguldás nem maradt következmények nélkül: a hatályos jogszabályok alapján a motoros 140 ezer forintos pénzbírságot kapott, emellett 6 büntetőpontot is felírtak a neve mellé.

Városban százzal: elszabadultak az indulatok Bács-Kiskunban

A motoros mellett akadtak olyan autósok is, akik lakott területen belül tévesztették össze az utat a versenypályával. Bács-Kiskun vármegyében két kirívó esetet is rögzítettek a műszerek, ahol a sofőrök az 50 km/órás korlátozást hagyták teljesen figyelmen kívül. Tiszabögön egy gépkocsi 108 km/órával száguldott át a településen, a sofőr várhatóan 210 ezer forintos csekket kap. Nemesnádudvaron egy másik autós 105 km/órás tempóval bukott le, az ő büntetése 140 ezer forint lesz.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
