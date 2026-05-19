Késik a menzeszed? Irány az orvos, és szúrjunk fenéken egy békát – Így teszteltek terhességet nagyanyáink

Ma már természetes, hogy a nők beszaladhatnak a drogériába egy terhességi tesztért, ha késik a menstruáció, aminek segítségével pár perc alatt kideríthető a terhesség ténye. De nem is olyan régen, nagyanyáink idejében a terhesség megállapítása sokkal nehézkesebb volt, mert nem műanyag pálcika kellett, hanem egy élő, afrikai karmosbéka.

1940-ben, ha egy nő meg akarta tudni, hogy áldott állapotban van-e, akkor kerítenie kellett egy orvost és oda kellett adnia neki a vizeletmintáját. Ezek után fel kellett adnia postán egy „béka-labornak”, ahol a vizeletet egy injekciós tű segítségével szépen bejuttatták egy nőstény afrikai karmosbéka hátsó lábába.

A terhesség megállapítása az 1930-as években

Bár boszorkányságnak tűnhet békát használni a terhesség megállapításra, ez nem valami sötét középkori kuruzslás volt, hanem a kor csúcstechnológiája. Lancelot Hogben biológus az 1930-as években jött rá, hogy a terhes nők vizeletében lévő hormon (a hCG) ovulációt vált ki ezeknél a békáknál. Ha másnap reggelig lepetézett a nyálkás jószág, akkor postafordultával jöhetett a levél a jó hírrel és már lehetett is kötni a rugdalózókat.

Akkoriban tudományos áttörésnek számított a felfedezés, mert a békák előtt az egereket és nyulakat használtak erre a célra. Csakhogy szegény rágcsálókat fel kellett boncolni, hogy meglehessen állapítani a teszt végeredményét. Emiatt ez a művelet meglehetősen költséges, hosszadalmas és macerás módszer volt, arról nem is beszélve, hogy módfelett kegyetlen is. A karmosbéka viszont igazi sztahanovistának bizonyult: az elvégzett teszt után visszatették a vízbe, ott pihent egyet, és jöhetett a következő minta.

Ez volt akkoriban a legpontosabb terhességi teszt

Dr. Edward R. Elkan biológus 1938-ban még Nagy-Britannia legnagyobb orvosi lapjában, a British Medical Journalban is áradozott róluk: több mint kétezer békát szurkált meg, és állítása szerint az eredmény száz százalékban pontos volt. Hát csoda, hogy a világ egyből rákapott? Az 1950-es évekig tízezrével exportálták ezeket az állatokat a világ minden tájára, hogy aztán a kórháza pincéiben tenyésztve őket élő babajelzőként funkcionáljanak az orvostudomány és a lakosság számára.