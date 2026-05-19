KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
21°C Székesfehérvár

Milán, Ivó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Késik a menzeszed? Irány az orvos, és szúrjunk fenéken egy békát – Így teszteltek terhességet nagyanyáink

tudomány
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 15:15
terhességorvoslás
Ha 1940-ben egy nő meg akarta tudni, hogy áldott állapotban van-e, a folyamat kicsit bonyolultabb volt, mint ma, hiszen nem álltak rendelkezésre a mai gyors és diszkrét megoldások. Volt viszont vizeletminta, postázás, és egy szerencsétlen kétéltű, ami a tudomány oltárán önfeláldozó munkát végzett a terhesség megállapítása érdekében. Az orvosnak ugyanis be kellett juttatni a nő vizeletét egy nőstény afrikai karmosbéka hátsó lábába.
Pópity Balázs
A szerző cikkei

Ma már természetes, hogy a nők beszaladhatnak a drogériába egy terhességi tesztért, ha késik a menstruáció, aminek segítségével pár perc alatt kideríthető a terhesség ténye. De nem is olyan régen, nagyanyáink idejében a terhesség megállapítása sokkal nehézkesebb volt, mert nem műanyag pálcika kellett, hanem egy élő, afrikai karmosbéka.

Terhesség megállapítása: teszt egy orvos kezében.
A modern terhességi teszteknek hála, már egy állatnak sem esik bántódása a terhesség megállapítása közben. Fotó: luchschenF / shutterstock
  • A nők mintát adtak az orvosnak, aki aztán speciális laborokba küldte a csomagot.
  • A terhes nők vizeletében lévő hCG hormon ovulációt váltott ki a kétéltűnél.
  • A rágcsálókkal ellentétben a békákat nem kellett felboncolni.

1940-ben, ha egy nő meg akarta tudni, hogy áldott állapotban van-e, akkor kerítenie kellett egy orvost és oda kellett adnia neki a vizeletmintáját. Ezek után fel kellett adnia postán egy „béka-labornak”, ahol a vizeletet egy injekciós tű segítségével szépen bejuttatták egy nőstény afrikai karmosbéka hátsó lábába.

A terhesség megállapítása az 1930-as években

Bár boszorkányságnak tűnhet békát használni a terhesség megállapításra, ez nem valami sötét középkori kuruzslás volt, hanem a kor csúcstechnológiája. Lancelot Hogben biológus az 1930-as években jött rá, hogy a terhes nők vizeletében lévő hormon (a hCG) ovulációt vált ki ezeknél a békáknál. Ha másnap reggelig lepetézett a nyálkás jószág, akkor postafordultával jöhetett a levél a jó hírrel és már lehetett is kötni a rugdalózókat.

Akkoriban tudományos áttörésnek számított a felfedezés, mert a békák előtt az egereket és nyulakat használtak erre a célra. Csakhogy szegény rágcsálókat fel kellett boncolni, hogy meglehessen állapítani a teszt végeredményét. Emiatt ez a művelet meglehetősen költséges, hosszadalmas és macerás módszer volt, arról nem is beszélve, hogy módfelett kegyetlen is. A karmosbéka viszont igazi sztahanovistának bizonyult: az elvégzett teszt után visszatették a vízbe, ott pihent egyet, és jöhetett a következő minta.

Ez volt akkoriban a legpontosabb terhességi teszt

Dr. Edward R. Elkan biológus 1938-ban még Nagy-Britannia legnagyobb orvosi lapjában, a British Medical Journalban is áradozott róluk: több mint kétezer békát szurkált meg, és állítása szerint az eredmény száz százalékban pontos volt. Hát csoda, hogy a világ egyből rákapott? Az 1950-es évekig tízezrével exportálták ezeket az állatokat a világ minden tájára, hogy aztán a kórháza pincéiben tenyésztve őket élő babajelzőként funkcionáljanak az orvostudomány és a lakosság számára.

A békák alkonya és bosszúja

Mindez egészen a 60-as évekig tartott, amikor is megjelentek az első immunológiai tesztek, ezért a békák háttérbe szorultak, mert sokkal gyorsabban, diszkrétebben és kevésbé macerásan tudták megállapítani a terhesség jeleit. A békákra többé nem volt szükség. És ekkor követtek el egy végzetes hibát: szélnek eresztették őket.

A laborokból kikerült békák a környező tavakban, és patakokban kötöttek ki. De nem mindegyik béka jutott erre a sorsra: voltak, olyan szerencsés egyedek, amik házikedvencként végezték, bár előfordult, hogy a megunt háziállatok közül néhányan a vécében landoltak. A kutatók csak 2006-ban jöttek rá, hogy ezek az ártatlannak tűnő karmosbékák hordozói a halálos chytrid gombának. Ez az a gombafaj, amely az elmúlt évtizedekben kétéltűfajok százait sodorta a kihalás szélére vagy törölte el teljesen a Föld színéről. Hupsz... De az afrikai karmosbéka köszöni szépen, jól van. Ő csak hordozza a gombát. 

Szóval, ha legközelebb egy modern terhességi tesztünk a kezünkben, gondoljunk egy percig arra, hogy a nagymamánk pozitív tesztje talán épp egy ökológiai katasztrófa okozója volt.

Ez a cikk a The Atlantic cikke alapján íródott.

Az afrikai karmosbéka ma is fontos szerepet tölt be az orvoslásban. Tudj meg többet erről az alábbi videóból: 

Szerintünk ezeket a cikkeket is szeretni fogod:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu