Rohantak a mentők és a tűzoltók: két autó karambolozott, megbénult a forgalom

Összeütközött két autó a 4429-es út Medgyesegyháza és Medgyesbodzás közötti szakaszán. A két járműben összesen hárman utaztak, ki tudtak szállni gépkocsijukból, mentő érkezett hozzájuk.
A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók áramtalanítottak. Az érintett útszakasz átmenetileg csak félpályán járható - írja a Katasztrófavédelem.
