Hableány-per: felfoghatatlan borzalmakat éltek át haláluk előtt az utasok - megszólalt a szakértő

Mint arról a Bors beszámolt, 2019. május 29-én este, az ukrán kapitány egyedül vezette a Viking Sigyn szállodahajót. A vád szerint nem a feladatára figyelt, amikor elérte a Margit híd előtti vízszakaszt, és letarolta a koreai állampolgárokat szállító Hableány sétahajót. Összesen 27 holttestet emeltek ki a Dunából, de feltehető, hogy eggyel több a halálos áldozatok száma, mert egy ember azóta sem került elő.

Borbély Zoltán, a Hableányt üzemeltető cég ügyvédje

A Pesti Központi Kerületi Bíróság a kapitányt 2023. szeptember 26-án, 5 év 6 hónap fogházbüntetésre ítélte és 6 hónapra eltiltotta a vízi jármű vezetésétől. A verdiktet a Fővárosi Törvényszék hatályon kívül helyezte, és új eljárásra kötelezte az elsőfokú bíróságot.

Borbély Zoltán ügyvéd, a Hableányt üzemeltető Panoráma Deck Kft. jogi képviselője a Borsnak fejtette ki álláspontját:

"A legfontosabb kérdés, hogy a Hableány elhunyt kapitányának van-e felelőssége. Fontos leszögezni, hogy mivel ő volt az útjogos hajó vezetője, elsőbbségi helyzetben közlekedett" – mondta a szakjogász.

A Viking Sigynek nagyon korszerű technikája volt, ezért egy kormánymozdulattal elkerülhette volna a balesetet.

Az ukrán kapitány, C. Jurij védője a korábbi tárgyalásokon fontosnak tartotta megemlíteni, hogy Hableányt üzemeltető cég is hibázott, ugyanis a sétahajón L. László kapitány mellett, kettő helyett csak egy matróz dolgozott. Borbély szerint azonban az érvelés csak részben helytálló, másrészt a baleset bekövetkezését nem befolyásolta.

"A Panoráma Deck a Hableányt 1998-ban vásárolta meg. Akkor valóban volt egy előírás, amely megkövetelte a két matrózt, de 1999-ben a hajót felszerelték modernebb műszerekkel, így már szakmailag indokolatlan volt a két matróz megkövetelése. Tény, hogy ezt valamiért adminisztratív módon nem rögzítették" – magyarázta Borbély Zoltán.

Kovács Ervin bíró asztalán hegyekben állnak az iratok

"Az, hogy hány matróz van a hajón, a mentés és a kikötés szempontjából lehet jelentős, de ebben a tekintetben, amely itt történt, a plusz egy matróz plusz egy halottat jelentett volna. A plusz matróznak a hajó alsó részén levő gépházban kellett volna tartózkodnia, tehát érdemben senkin sem tudott volna segíteni. Ez ahhoz hasonlatos, hogy egy autóban is vannak bizonyos előírások. Szükség van egészségügyi dobozra, figyelni kell arra, hogy a forgalmi engedély ne járjon le, és a gépjárműnek a környezetvédelmi feltételeknek is meg kell felelnie. Nos, ha ezek a feltételek mind adottak, az egy közlekedési szituációban nem releváns" – mondta az ügyvéd.