Ezek a kínai állatövi jegyek egymás halálos ellenségei – Azonnal robban a bomba, ha találkoznak

Míg vannak párok, akik mágnesként vonzzák egymást, és barátok, akiket a rengeteg hasonlóság köt össze, vannak olyanok is, akiknek a kapcsolata sosem lesz felhőtlen, ugyanis a kínai horoszkóp szerint az első pillanattól kezdve izzik köztük a feszültség. Ezért most lerántjuk a leplet arról a 3 párosról, akik ha együtt vannak, azonnal robban a bomba.
Sokszor hallani, hogy sosem fogsz tudni mindig mindenkinek megfelelni, akármennyire is próbálkozol. Ez pedig azért van, mert egyes emberek annyira különböznek egymástól, hogy csakis halálos ellenségekké válhatnak. A kínai horoszkóp képes megmutatni az állatövi jegyek közti kompatibilitást, így azt a 3 párost is felfedi, akik nem képesek megmaradni egy légtérben. Ők tehát katasztrofálisak együtt, akár párkapcsolatról, akár baráti vagy családi viszonyról van szó. Nézzük is őket!
A lista elejére került fel a Patkány és a Kecske jegyűek párosa, akik képtelenek a harmonikus kapcsolatra. Ezt az asztrológusok azzal magyarázzák, hogy a Patkány évében születettek a kezdetektől fogva rendkívül eszesek és meggyőzőek, miközben folyamatos kíváncsiság hajtja őket. A Kecske évében születettekre azonban harmónia, művészi irányultság és szelídség jellemző. Ennek következtében a Patkányoknak gyorsan az agyukra mehet a Kecskék vontatott személyisége, illetve az, hogy foggal-körömmel ragaszkodnak a megszokotthoz. Ezzel szemben a Kecskék ki nem állhatják a Patkányok számító természetét.
A Bivaly évében születettekre nagyfokú türelem és kedvesség jellemző, azonban olykor rendkívül makacsul viselkedhetnek. Ezzel szemben a Ló évében születettek tele vannak energiával, nagyon függetlenek és imádják a kalandokat, ezért a két állatövi jegy között tapintani lehet a feszültséget. Hiszen a Bivalyok ki nem állhatják a Lovak impulzív természetét, a Lovak pedig nem bírják elviselni a Bivaly jegyűek szigorát és azt, hogy képtelenek kompromisszumot kötni.
A Tigris évében születettek bátrak és őszinték, azonban gyakran nagyon kiszámíthatatlanok. Ezzel szemben a Kígyó évében születettek rendkívül bájosak, eszesek és titokzatosak. Ezért a Tigrisek ki nem állhatják a Kígyók ravasz természetét, akik gyakran lehengerlő kisugárzásukkal vonják ki magukat a felelősség alól. A Kígyókat pedig rosszul érinti, hogy folyamatosan fenyegetve érzik magukat.
