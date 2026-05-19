Ezek a kínai állatövi jegyek egymás halálos ellenségei – Azonnal robban a bomba, ha találkoznak

Míg vannak párok, akik mágnesként vonzzák egymást, és barátok, akiket a rengeteg hasonlóság köt össze, vannak olyanok is, akiknek a kapcsolata sosem lesz felhőtlen, ugyanis a kínai horoszkóp szerint az első pillanattól kezdve izzik köztük a feszültség. Ezért most lerántjuk a leplet arról a 3 párosról, akik ha együtt vannak, azonnal robban a bomba.

Sokszor hallani, hogy sosem fogsz tudni mindig mindenkinek megfelelni, akármennyire is próbálkozol. Ez pedig azért van, mert egyes emberek annyira különböznek egymástól, hogy csakis halálos ellenségekké válhatnak. A kínai horoszkóp képes megmutatni az állatövi jegyek közti kompatibilitást, így azt a 3 párost is felfedi, akik nem képesek megmaradni egy légtérben. Ők tehát katasztrofálisak együtt, akár párkapcsolatról, akár baráti vagy családi viszonyról van szó. Nézzük is őket!

Patkány jegy (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020) – Kecske jegy (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

A lista elejére került fel a Patkány és a Kecske jegyűek párosa, akik képtelenek a harmonikus kapcsolatra. Ezt az asztrológusok azzal magyarázzák, hogy a Patkány évében születettek a kezdetektől fogva rendkívül eszesek és meggyőzőek, miközben folyamatos kíváncsiság hajtja őket. A Kecske évében születettekre azonban harmónia, művészi irányultság és szelídség jellemző. Ennek következtében a Patkányoknak gyorsan az agyukra mehet a Kecskék vontatott személyisége, illetve az, hogy foggal-körömmel ragaszkodnak a megszokotthoz. Ezzel szemben a Kecskék ki nem állhatják a Patkányok számító természetét.

Bivaly jegy (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021) – Ló jegy (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

A Bivaly évében születettekre nagyfokú türelem és kedvesség jellemző, azonban olykor rendkívül makacsul viselkedhetnek. Ezzel szemben a Ló évében születettek tele vannak energiával, nagyon függetlenek és imádják a kalandokat, ezért a két állatövi jegy között tapintani lehet a feszültséget. Hiszen a Bivalyok ki nem állhatják a Lovak impulzív természetét, a Lovak pedig nem bírják elviselni a Bivaly jegyűek szigorát és azt, hogy képtelenek kompromisszumot kötni.