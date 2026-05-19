Újabb botrány a Harry Potter-sorozatnál: máris lecserélték az egyik főszereplőt

Már éppen kezdtünk volna megnyugodni most, hogy teljessé vált a casting, megérkezett az első előzetes videó és mindenki kidühönghette magát a Harry Potter sorozatot érintő minden kérdésben, de még korai volt az öröm. A széria első évada ugyan csak decemberben debütál az HBO Maxon, máris van egy távozónk, akitől el kell köszönnünk az első évadot követően.
Még mindig tud újat mutatni a Harry Potter sorozat stábja. A Piton professzor szerepét kapó Paapa Essiedu miatt hónapokon át állt a bál, különösen az első előzetes megjelenése után, melyben azt is láthattuk, hogy kedvenc bájitaltan professzorunk fekete raszta tincsekkel hódít majd Roxfortban. Az eredeti Harry Potter-filmek rendezője, Chris Columbus is több ízben beleállt a készülő szériába, és a rajongók sem rejtették véka alá a véleményüket. Az utóbbi időben úgy tűnt, elült a vihar és már csak a premiert várjuk, hogy a kész terméket ismét fröcsögő kritikákkal illethessük, de tegnap újabb bombát dobott le az HBO és a Ginny Weasley karakterét alakító Gracie Cochrane. Gracie Cochrane és szülei bejelentették, hogy a fiatal színésznő az első évad után – mely J. K. Rowling Harry Potter és a bölcsek köve című regényét dolgozza fel – távozik a sorozatból.
“Előre nem látott körülmények miatt Gracie meghozta a nehéz döntést, és a Harry Potter sorozat 1. évada után távozik a varázsvilágból. Mindent köszönünk a stábnak és Lucy Bevannek, Gracie csodálatos pillanatokat élt meg a közös munka során” – szólt Gracie Cochrane és szülei közös közleménye.
Az HBO képviselői szintén egy közleményben válaszoltak.
“Támogatjuk Gracie döntését és köszönjük az eddigi remek munkáját. Minden jót kívánunk a továbbiakban Gracie-nek és a családjának.”
Úgy tűnik, egyik félben sem maradt tüske Cochrane távozását illetően, ami viszonylag ritka, amikor egy színész kiszáll egy projektből, gondoljunk Ryan Gosling és Peter Jackson kellemetlen esetére, melyről a rendező Cannes-ban rántotta le a leplet, vagy Mike White hirtelen döntésére, hogy a Fehér Lótusz 4. évadában mégis megválik Helena Bonham Cartertől.
A Harry Potter és a bölcsek köve ugyan nem a legfontosabb epizód Ginny Weasley karaktere szempontjából, csupán néhány percre láthatjuk, amikor elkíséri Mrs. Weasley-t a King’s Cross pályaudvarra, hogy búcsút intsen Roxfortba utazó testvéreinek. Viszont a tervek szerint a Harry Potter sorozat második évadában feldolgozásra kerülő Harry Potter és a titkok kamrája könyv egyik központi szereplője a legfiatalabb Weasley, így reméljük, hogy az eddig kevesek igényeit kielégítő casting csapat megfelelő utódot talál Gracie Cochrane-nek, akinek eddigi teljesítményét idén karácsonykor tekinthetjük meg az HBO Max streamingen.
