“Az élet úgy szerette volna, hogy túléljem” – születésekor akkora volt Dóri, mint egy fél kifli, ma azonban már paralimpiára készül

Dóri érkezését 2009 augusztusára várták szülei, azonban a kislány a vártnál jóval korábban, május 7-én látta meg a napvilágot. Az extrém koraszülött kisbaba mindössze 630 grammot nyomott, ma már kész nő. Tavaly november óta jár a Bethesda Gyermekkórház Robotterápiás Centrumába, ahol olyan antigravitációs futópadon edz, mint amin az űrhajósok is készülnek az űrutazásra. A fiatal lány tele van tervekkel, célja, hogy paralimpikon váljon belőle és hogy egy nap körbeutazza a világot. Minden adott hozzá: több idegen nyelven beszél és elképesztően kitartó.

Ez az a speciális, tehermentesített futópad, amin az extrém koraszülött kisbabaként világra jött Dóri heti szinten edz

"A szüleim látták, hogy a mellettem levő inkubátorban halnak meg a babák"

Amikor az apró kisbaba világra jött, hét vérátömlesztésen és több agyvérzésen is átesett, aminek következtében a központi idegrendszere sérült. Szüleit felkészítették a legrosszabbra.

Nagyon kemény volt, főleg az utolsó, mivel ott azt mondták a szüleimnek, hogy nem biztos, hogy túlélem és valószínűleg utoljára látnak az inkubátorban. Más koraszülött maximum két hónapig van inkubátorban, viszont én két és fél hónapot biztosan bent voltam, mivel akkora voltam, mint egy fél kifli. A szüleim látták azt, hogy a mellettem lévő inkubátorban halnak meg a babák, viszont én folyamatosan küzdöttem. Az élet úgy szerette volna, hogy túléljem. Volt, aki azt mondta, hogy kerekesszékes leszek, más azt, hogy megvakulok mindkét szememre, vagy hallássérült leszek. Végül itt vagyok

– mesélte lapunknak a fiatal lány, miután két órát sétált, majd 20 percet edzett a tehermentesített futópadon. Az eszköz sokat segít abban, hogy a betegnek ne kelljen a teljes testsúlyát cipelni, hanem a lépteire tudjon figyelni, így pedig fejlődjön a törzskontrollja.

Dóri mostanában ünnepelte 17. születésnapját, ennek kapcsán pedig a Bethesdában is megemlékeztek róla.

Nagyon nagy élmény volt, hogy a terapeutáim is felköszöntöttek, majdnem el is sírtam magam előttük, épphogy nem történt meg. Én egy nagyon érzékeny lány vagyok és emiatt minden egyes szó megérint. Tudom, hogy itt a legjobbat szeretnék nekem – nem csak nekem, mindenkinek

– tette hozzá Dóri.