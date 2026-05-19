Megszakad a szív: Mindenki az angyalarcú 12 éves lányt keresi a 8. kerületből

A rendőrség honlapján még mindig megtalálható annak a 12 éves eltűnt kislánynak az oldala, akit nagy erőkkel keresnek az interneten is. A kislány május 18-án, hétfőn tűnt el, és ismeretlen helyen tartózkodik.

A 2014-ben született H. Alexandra 150 cm magas, hosszú barna hajú, barna szemű és átlagos testalkatú. A lány a 8. kerületből tűnt el, utolsó ismert ruházatát egyik oldalon sem tüntették fel. Az azonosításhoz szükséges képet és személyleírást IDE KATTINTVA tudod megnézni.

Amennyiben tudja a keresett személy jelenlegi tartózkodási helyét, vagy egyéb információval szolgál, kérjük hívja a Budapesti Rendőrkapitányságot! Tel: 36(1)477-3700

- olvasható az eltűnt személyekkel foglalkozó Facebook-csoportban.