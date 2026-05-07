Csak egy rutinvizsgálatra ment a 28 éves nő – kétszer meghalt a kórházban

Egy rutinszerűnek hitt műtét a kórházban majdnem tragédiába torkollott: egy fiatal nő szó szerint kétszer is meghalt a műtőasztalon.

A műtét súlyos következményekkel járt.

Rutinműtétből kétszeres halál

A 28 éves Hinda Abrahams eredetileg egy egyszerű laparoszkópos beavatkozásra érkezett a kórházba, miután felmerült a méhen kívüli terhesség gyanúja. Arra azonban senki sem számított, ami ezután történt. A beavatkozás közben súlyos allergiás reakció lépett fel az altatás során, amely miatt a nő szíve kétszer is leállt. Az orvosok szerint összesen körülbelül 20 másodpercig volt életjelek nélkül. Hinda csak órákkal később, az intenzív osztályon tért magához.

Amikor felébredtem, azonnal felismertem, hogy az intenzív osztályon vagyok. Láttam az órát, és tudtam, hogy valami nagyon nincs rendben

– mondta.

A történet január 30-án kezdődött, amikor hasi fájdalmak és enyhe vérzés jelentkezett nála. Bár fogamzásgátlót szedett és nem hagyott ki egyetlen adagot sem, a tünetek miatt férje, Theodore sürgetésére kórházba ment. A terhességi teszt pozitív lett, ami sokkolta a nőt, aki azonnal méhen kívüli terhességre gyanakodott. Az orvosok megerősítették, hogy vetélés zajlik és egy elváltozást is találtak a bal petefészke közelében. A műtétet körülbelül 45 percesre tervezték, azonban már 20 perc után behívták férjét és közölték vele: Hinda szíve kétszer is megállt az altatás során.

Azt hittem, ez olyan, mint a filmekben, hogy az újraélesztés után minden rendben lesz. Nem tudtam, hogy még a legjobb körülmények között is csak körülbelül 40 százalék az esély a túlélésre

– mondta.

Amikor férje az intenzív osztályra érkezett, Hinda még eszméletlen volt, gépek tartották életben. Légcsőbe vezetett csővel lélegeztették, infúziók és gyógyszerek segítették a stabilizálását. A mellkasa fájt az újraélesztés során végzett kompressziók miatt és tüdőgyulladása is kialakult az intubálás következtében. Az orvosok a szívmegállás okozta szívkárosodás jeleit is észlelték. A következő három napot az intenzív osztályon töltötte. Az orvosok szerint korábban nem volt ismert szívbetegsége, így a történtek teljesen váratlanul érték. Hinda végül lassan felépült és ma már otthon lábadozik. Bár még mindig fájdalmai vannak, hálás, hogy súlyos maradandó károsodás nélkül túlélte az esetet, tudta meg Mirror.

Még most sem hiszem el, hogy ez megtörtént. Ki szorul újraélesztésre 28 évesen?

– fogalmazott.