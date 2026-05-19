Lajcsitól egy pulit kapott ajándékba Natalia Oreiro, hazavitte magával Uruguayba

Natalia Oreiro-t a "Muñeca Brava", magyar címén Vad angyal főszereplőjeként ismerték meg, de pályafutása messze túlmutat egyetlen sorozaton. Színésznőként, énekesnőként, divatikonként és humanitárius szereplőként is jelentős karriert épített fel.

Natalia Oreiro Magyarországon: a színésznő 25 évvel ezelőtt és tavaly is járt Budapesten és még mindig egy elképesztően vidám, közvetlen természet (Fotó: Bors)

Natalia Oreiro Vad angyalként robbant be a köztudatba.

Popdívaként is meghódította a világot.

Kedves, vidám, közvetlen személyiségével mindenkit levesz a lábáról.

Többször járt Budapesten, első látogatása során egy Lagzi Lajcsitól kapott puli kutyával tért vissza hazájába.

Natalia Oreiro igazi vadócként robbant be a köztudatba

Az uruguayi származású színésznő már gyermekkorában érdeklődött a színészet és a média világa iránt, nyolcévesen reklámokban szerepelt, tinédzserként pedig modellmunkákat vállalt. Fiatalon költözött Argentínába költözött, mert úgy érezte, ott nagyobb lehetőségei lesznek a televíziós szakmában. Ez a döntés később meghatározta egész karrierjét, hiszen Buenos Airesben vált Latin-Amerika egyik legismertebb sztárjává. Első komolyabb televíziós sikereit a kilencvenes évek közepén érte el, de az igazi áttörést a Vad angyal hozta meg számára.

A történet középpontjában Milagros állt, egy vagány, árva lány, aki egy gazdag család házába kerül cselédként és ahogy ez már lenni szokás, ott beleszeret a család fiába, Ivóba. A férfi főszerepet Facundo Arana alakította, amely páros rendkívüli népszerűségre tett szert.

A sorozatot több mint 80 országban vetítették, különösen Kelet-Európában, Oroszországban és Latin-Amerikában. Magyarországon a „Vad angyal-láz” a kétezres évek elején érte el csúcspontját. Az akkori tinédzserek közül sokan iskola után rohantak haza, hogy megnézzék az új epizódot, Oreiro képei pedig újságokból kivágva díszítették a szobák falát. A sorozat főcímdala, a Cambio Dolor szintén óriási sláger lett, sokak számára máig összefonódik a korszak televíziós emlékeivel.

Natalia Oreiro dalok: Zenei karrierje tovább erősítette őt színészként

A sorozat sikere jelentősen hozzájárult zenei karrierjének fellendüléséhez is. Első albumát 1998-ban adta ki, amely Latin-Amerikában és Európa több országában is arany- illetve platinalemez lett. Legismertebb dalai közé tartozik a "Cambio Dolor", a "Me Muero de Amor" és a "Tu Veneno". Zenéjében latin pop, rock és dance elemek keverednek, ami különösen vonzóvá tette a fiatal közönség számára.