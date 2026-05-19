Lajcsitól egy pulit kapott ajándékba Natalia Oreiro, hazavitte magával Uruguayba

Natalia Oreiro-t a "Muñeca Brava", magyar címén Vad angyal főszereplőjeként ismerték meg, de pályafutása messze túlmutat egyetlen sorozaton. Színésznőként, énekesnőként, divatikonként és humanitárius szereplőként is jelentős karriert épített fel.
Az uruguayi származású színésznő már gyermekkorában érdeklődött a színészet és a média világa iránt, nyolcévesen reklámokban szerepelt, tinédzserként pedig modellmunkákat vállalt. Fiatalon költözött Argentínába költözött, mert úgy érezte, ott nagyobb lehetőségei lesznek a televíziós szakmában. Ez a döntés később meghatározta egész karrierjét, hiszen Buenos Airesben vált Latin-Amerika egyik legismertebb sztárjává. Első komolyabb televíziós sikereit a kilencvenes évek közepén érte el, de az igazi áttörést a Vad angyal hozta meg számára.
A történet középpontjában Milagros állt, egy vagány, árva lány, aki egy gazdag család házába kerül cselédként és ahogy ez már lenni szokás, ott beleszeret a család fiába, Ivóba. A férfi főszerepet Facundo Arana alakította, amely páros rendkívüli népszerűségre tett szert.
A sorozatot több mint 80 országban vetítették, különösen Kelet-Európában, Oroszországban és Latin-Amerikában. Magyarországon a „Vad angyal-láz” a kétezres évek elején érte el csúcspontját. Az akkori tinédzserek közül sokan iskola után rohantak haza, hogy megnézzék az új epizódot, Oreiro képei pedig újságokból kivágva díszítették a szobák falát. A sorozat főcímdala, a Cambio Dolor szintén óriási sláger lett, sokak számára máig összefonódik a korszak televíziós emlékeivel.
A sorozat sikere jelentősen hozzájárult zenei karrierjének fellendüléséhez is. Első albumát 1998-ban adta ki, amely Latin-Amerikában és Európa több országában is arany- illetve platinalemez lett. Legismertebb dalai közé tartozik a "Cambio Dolor", a "Me Muero de Amor" és a "Tu Veneno". Zenéjében latin pop, rock és dance elemek keverednek, ami különösen vonzóvá tette a fiatal közönség számára.
Oreiro világszerte több millió lemezt adott el, koncertjeire tízezrek jártak, karrierje csúcspontján Latin-Amerika egyik legismertebb női előadójának számított. Ugyanakkor színésznőként sem ragadt meg a romantikus sorozatok világában, több komolyabb filmes szerepet is vállalt. Társadalmi ügyekben is aktív szerepet vállalt, az UNICEF jószolgálati nagyköveteként például gyermekjogi és oktatási programokat támogatott Argentínában és Uruguayban. Több kampányban felszólalt a nők elleni erőszak ellen, valamint humanitárius kezdeményezésekben is részt vett. 2001-ben férjhez ment, kisfia később, 2012-ben született meg.
A kétezres évek elején a Vad angyal népszerűségének csúcsán látogatott először Budapestre, ahol fellépett a Dáridóban, Lagzi Lajcsi műsorában. A házigazda búcsúzóul még egy puli kutyát is ajándékozott neki, amit a színésznő jó szívvel fogadott. 25 évvel később visszatért hozzánk, méghozzá a Sztárban Sztár All Stars műsorába, ahol vendégzsűriként debütált. Natalia most is szerethető, kedves, közvetlen személyiség volt, aki ezúttal elárulta, hogy a kutyus sajnos már nem él, de anno hazavitte magával, gondoskodott róla.
Hazájában nem ismerték a puli típust, azt hitték, uszkár, ami saját bevallása szerint okozott néhány megmosolyogni való pillanatot a színésznő életében. Kevés latin-amerikai előadó tudott ilyen maradandó nyomot hagyni a magyar popkultúrában, ami jól mutatja, hogy Natalia Oreiro jóval több volt egyszerű telenovella sztárnál: egy korszak ikonja lett.
