Halálos gombafajra figyelmeztetnek a tudósok: Európát veszély fenyegeti

A levegőben terjedő aspergillus penészgombák spórái szabad szemmel nem láthatók, így észrevétlenül belélegezhetők. Ez a gomba meleg, párás környezetben érzik jól magukat, és megtelepedhetnek porban, talajban, sőt, romlott ételeken is. A fertőzés súlyos, főként a tüdőt érintő megbetegedést, úgynevezett aspergillózist okozhat, amely legsúlyosabb esetben akár halálhoz is vezethet.

A következő 15 évben új régiókat is veszélyeztet ez a gombafaj Fotó: Freepik.com/Illusztráció

A Manchesteri Egyetem tudóscsoportja új tanulmányt tett közzé, amely szerint az éghajlatváltozás növeli a fertőzés kockázatát, és a következő 15 évben új régiókat is veszélyeztethet Észak-Amerikában, Európában, Kínában és Oroszországban. A tanulmány egyik szerzője, Norman van Rhijn rámutatott, hogy a gombákat még mindig jóval kevesebbet kutatják, mint a vírusokat vagy parazitákat, pedig előrejelzésük szerint a jövőben szinte a világ minden részén megjelenhetnek ezek a kórokozók.

A levegőben terjedő gomba spórái rájuk a legveszélyesebb

Azok az emberek, akiknek az immunrendszere gyenge – például rákos betegek, szervátültetésen átesettek, illetve HIV-, asztma-, COPD- vagy cisztás fibrózisban szenvedők – különösen veszélyeztetettek. Egy manchesteri professzor a CNN-nek nyilatkozva azt mondta

Ezekben az esetekben a gomba növekedni kezd, és szó szerint belülről kezd el felemészteni

Az aspergillus flavus kórokozói akár 16 százalékkal nagyobb területen terjedhetnek el, míg az aspergillus fumigatus esetében ez a szám 77,5 százalék is lehet, kilencmillió európai embert veszélyeztetve. Az Egyesült Államokban már több államban is jelen van, köztük Floridában, Georgiában, Louisianában és Texasban, de Kaliforniában különösen magas a kitettség a párás éghajlat és a mezőgazdasági tevékenység miatt. A sűrűn lakott és öreg infrastruktúrával rendelkező nagyvárosok, például New York és Los Angeles is komoly kockázatnak vannak kitéve - írja az Unilad.

Van Rhijn szerint a gombák rendkívül alkalmazkodóképesek, képesek új területeket kolonizálni és túlélni a környezeti változásokat, sőt, az antifungális szerekkel szemben is rezisztenciát mutathatnak: