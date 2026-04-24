Az orvosok esztétikai problémának hitték a csúnya bőrkinövéseket – valójában egy rejtett, milliókat érintő betegség jelei voltak

Sokak számára ártalmatlannak tűnnek az apró bőrkinövések, amelyek a nyakon vagy a hónaljban jelennek meg. Szakértők szerint azonban ezek akár egy rejtett egészségügyi probléma, az inzulinrezisztencia korai jelei is lehetnek, amely hosszú távon 2-es típusú cukorbetegséghez vezethet.
Bár a bőrkinövések gyakoriak és sokszor a bőr súrlódása miatt alakulnak ki, ha csoportosan jelennek meg – főként a nyakon, hónaljban vagy az ágyéknál – az arra utalhat, hogy a szervezet nem kezeli megfelelően a vércukorszintet. Ilyenkor a sejtek nem reagálnak jól az inzulinra, ezért a test egyre többet termel belőle, ami elősegítheti ezeknek a kinövéseknek a kialakulását. Az inzulinrezisztencia évekig rejtve maradhat, mert a vércukorszint sokáig normálisnak tűnik, miközben a háttérben már zajlanak a káros folyamatok. Idővel azonban nő a cukorbetegség, a szívbetegségek és a zsírmáj kockázata.
A 44 éves kaliforniai Janet Peets esete jól példázza ezt. Több orvos is azt mondta neki éveken keresztül, hogy a bőrkinövései csupán az öregedés jelei. A problémák először 15 évvel ezelőtt, a terhessége alatt jelentkeztek, majd eltűntek, később, 2022-ben újra megjelentek. Egyetlen orvos sem vetette fel, hogy ezek összefüggésben állhatnak az anyagcseréjével.
Peets azonban számos más tünetet is tapasztalt: kilenc hónap alatt mintegy 16 kilót hízott, étkezések után kimerültséget érzett, állandó „agyköddel” küzdött, nem tudott befejezni mondatokat, folyamatos szénhidrátéhsége volt, magas vérnyomása nem reagált a gyógyszerekre, és a májenzimértékei is emelkedettek voltak. Éveken át saját maga próbálta megfejteni, mi állhat a háttérben. Végül ő kérdezett rá az orvosánál az inzulinrezisztenciára, és 2025-ben meg is kapta a diagnózist.
Amikor ezt megtudtam, minden értelmet nyert. Ott volt rajtam a látható jel, de senki nem mondta meg, mit jelent
– mondta.
A diagnózis után szigorú életmódváltásba kezdett: napi 100 gramm fehérjét fogyaszt, a szénhidrátbevitelt 50 gramm alatt tartja, rendszeresen végez súlyzós edzést, minden étkezés után sétál, naponta 10 ezer lépést tesz meg, és étrend-kiegészítőket is szed. Az eredmények gyorsan jelentkeztek: tíz hét alatt több mint 8 kilogrammot fogyott és a korábbi fájdalmai is eltűntek, derül ki a Daily Mail cikkéből.
Nagyon sok nő érzi magát elveszettnek, és próbálja visszaszerezni az egészségét, én is közéjük tartoztam
– mondta Peets.
Még ha az orvosod azt mondja is, hogy minden rendben van, figyelj a testedre. Nem kell elfogadnod, hogy lassan romlik az állapotod, és jogod van tudni, mi történik veled.
