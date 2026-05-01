Kézzsibbadás mint a stroke jeleinek egyike

„Csak egy kis zsibbadásnak indult”: a közelgő stroke 3 ártalmatlannak tűnő jele

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 10:15
Vannak tünetek, amelyeket az ember észre sem vesz – vagy ha igen, egyszerűen legyint rájuk. A stroke jelei sokszor épp ilyenek: nem fájnak, néhány perc alatt elmúlnak, és pontosan ez teszi őket veszélyessé. Amit figyelmen kívül hagyunk, az sokszor a legfontosabb figyelmeztetés.
  • A stroke jelei sokszor ártalmatlannak tűnnek – pillanatnyi ügyetlenség, furcsa zsibbadás vagy hirtelen egyensúlyvesztés jelentkezhet.
  • Ami percek alatt elmúlik, az sem biztos, hogy veszélytelen – a tünetek eltűnése sokakat megtéveszt, pedig a kockázat továbbra is fennáll.
  • Mutatjuk, mely jeleket ne hagyd figyelmen kívül, és miért az azonnali cselekvés az egyetlen helyes döntés.

Nem minden stroke kezdődik látványosan. A stroke előjelei időseknél és fiataloknál egyaránt megjelenhetnek olyan formában, amelyet az ember könnyen elnéz azt gondolva, hogy csak múló tünetekről van szó. Fontos azonban tudni, hogy a stroke jelei gyakran pont ilyenek: ártalmatlannak tűnnek, és sokszor el is múlnak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem történt semmi.

Stroke jelei közé tartozó instabil maroktartás
A stroke jelei közé tartozik, ha már nem tudunk stabilan fogni tárgyakat.
A stroke jelei, amelyeket könnyű félreismerni

Az egyik leggyakoribb hiba, amit elkövetünk, hogy kivárjuk a tünetek elmúlását. Mivel sokszor el is múlnak, ezért úgy hisszük, hogy semmi komoly nem történt. 

A betegek túlnyomó többsége nem érez semmit stroke előtt – de egy kisebb részük igen, és ezek a korai jelek egy súlyosabb esemény előhírnökei lehetnek

 – hívta fel a figyelmet dr. James E. Siegler, a Chicagói Egyetem Átfogó Stroke Központjának igazgatója. 

Miért nem ismerjük fel a stroke tüneteit?

Mert ártalmatlannak tűnnek. Egy 2025-ös kutatás szerint – amelyet a JAMA amerikai orvostudományi folyóirat tett közzé – aki egyszer már átélt egy TIA-t, vagyis átmeneti agyi vérellátási zavart, annál a következő 48 óra a legkritikusabb. Sokan mégis épp ekkor sóhajtanak fel megkönnyebbülve, pedig nincs vége.

Az első jel: hirtelen ügyetlen lesz a kéz

Nem fáj, nem zsibbad. Egyszer csak nem megy az, ami eddig automatikus volt – egy gomb begombolása, egy kulcs elfordítása, egy pohár biztos tartása. Dr. Siegler külön kiemelte, hogy a kéz vagy a kar hirtelen ügyetlenségét a féloldali gyengeség okozhatja.

A második jel: furcsa ízérzékelés vagy zsibbadás a száj körül

Ez sem hangzik vészesnek, a legtöbben pont ezért fogászati problémát vagy fáradtságot sejtenek a tünetek mögött. A száj körüli zsibbadás vagy a hirtelen megváltozott ízérzékelés ellenben szintén a stroke tünetei közé tartozhat – és pontosan azért veszélyes, mert sem a beteg, sem a környezete nem gondol rá.

A harmadik jel: részegnek érzi magát, pedig nem ivott

Hirtelen megfordul a világ, bizonytalanná válik a járás. Ha ez az érzés hirtelen jön és perceken belül elmúlik, az a TIA, vagyis az átmeneti agyi vérellátási zavar egyik klasszikus jele.

Ha elmúlt, még nem biztos, hogy vége

Ez a legveszélyesebb tévhit. A stroke tünetei percek alatt elmúlnak, azonban a szervezet nem jön helyre. A figyelmeztető jelek közé tartozhat még a hirtelen jelentkező, „robbanásszerű” fejfájás vagy a magyarázat nélküli hányinger.

Ha felmerül a gyanú, mentőt kell hívni

Nem másnap, azonnal! A stroke kezelésének szűk időablaka van – ha azon belül nem látnak el valakit, az agysejtek visszafordíthatatlanul elpusztulnak. A stroke megelőzése rendszeres vérnyomás-ellenőrzéssel és tudatos életmóddal kezdődik.

Nézd meg, hogyan lehet felismerni a stroke-ot és hogyan kell reagálni rá!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu