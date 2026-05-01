„Csak egy kis zsibbadásnak indult”: a közelgő stroke 3 ártalmatlannak tűnő jele

Nem minden stroke kezdődik látványosan. A stroke előjelei időseknél és fiataloknál egyaránt megjelenhetnek olyan formában, amelyet az ember könnyen elnéz azt gondolva, hogy csak múló tünetekről van szó. Fontos azonban tudni, hogy a stroke jelei gyakran pont ilyenek: ártalmatlannak tűnnek, és sokszor el is múlnak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy nem történt semmi.
Az egyik leggyakoribb hiba, amit elkövetünk, hogy kivárjuk a tünetek elmúlását. Mivel sokszor el is múlnak, ezért úgy hisszük, hogy semmi komoly nem történt.
A betegek túlnyomó többsége nem érez semmit stroke előtt – de egy kisebb részük igen, és ezek a korai jelek egy súlyosabb esemény előhírnökei lehetnek
– hívta fel a figyelmet dr. James E. Siegler, a Chicagói Egyetem Átfogó Stroke Központjának igazgatója.
Mert ártalmatlannak tűnnek. Egy 2025-ös kutatás szerint – amelyet a JAMA amerikai orvostudományi folyóirat tett közzé – aki egyszer már átélt egy TIA-t, vagyis átmeneti agyi vérellátási zavart, annál a következő 48 óra a legkritikusabb. Sokan mégis épp ekkor sóhajtanak fel megkönnyebbülve, pedig nincs vége.
Nem fáj, nem zsibbad. Egyszer csak nem megy az, ami eddig automatikus volt – egy gomb begombolása, egy kulcs elfordítása, egy pohár biztos tartása. Dr. Siegler külön kiemelte, hogy a kéz vagy a kar hirtelen ügyetlenségét a féloldali gyengeség okozhatja.
Ez sem hangzik vészesnek, a legtöbben pont ezért fogászati problémát vagy fáradtságot sejtenek a tünetek mögött. A száj körüli zsibbadás vagy a hirtelen megváltozott ízérzékelés ellenben szintén a stroke tünetei közé tartozhat – és pontosan azért veszélyes, mert sem a beteg, sem a környezete nem gondol rá.
Hirtelen megfordul a világ, bizonytalanná válik a járás. Ha ez az érzés hirtelen jön és perceken belül elmúlik, az a TIA, vagyis az átmeneti agyi vérellátási zavar egyik klasszikus jele.
Ez a legveszélyesebb tévhit. A stroke tünetei percek alatt elmúlnak, azonban a szervezet nem jön helyre. A figyelmeztető jelek közé tartozhat még a hirtelen jelentkező, „robbanásszerű” fejfájás vagy a magyarázat nélküli hányinger.
Nem másnap, azonnal! A stroke kezelésének szűk időablaka van – ha azon belül nem látnak el valakit, az agysejtek visszafordíthatatlanul elpusztulnak. A stroke megelőzése rendszeres vérnyomás-ellenőrzéssel és tudatos életmóddal kezdődik.
Nézd meg, hogyan lehet felismerni a stroke-ot és hogyan kell reagálni rá!
