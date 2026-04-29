Megrendítő hír érkezett: elhunyt a Magyar Rádió legendás bemondója

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 18:21
Magyar Rádióbemondóveszteség
Erőss Anna hangja egy korszakot jelentett.

Lesújtó hír érkezett: elhunyt Erőss Anna, a Magyar Rádió egykori, Kazinczy-díjas bemondója és műsorvezetője. A 1930. június 27-én született rádiós személyiség a Magyar Rádió mindhárom csatornáján, a Kossuthon, a Petőfin és a Bartókon is dolgozott, és nemcsak bemondóként, hanem mentoráló, szakmaformáló alakjaként is meghatározó szerepet játszott.

gyász, gyertya
Elhunyt Erőss Anna Fotó: Pexels

Erőss Anna munkássága során számos elismerésben részesült. 1970-ben nívódíjat kapott kollégáival, Dömök Gáborral és Egressy Istvánnal, a rádió hírszolgálati rendszerében végzett munkájukért. Három évvel később, 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki, amelyet az alapító, Péchy Blanka jelenlétében vehetett át.

A rádióban nemcsak bemondóként, hanem vezetőként is tevékenykedett: osztályvezető-helyettesként és szakszervezeti titkárként is dolgozott, ahol a munkatársak közérzetének javításán és a szerteágazó feladatok koordinálásán fáradozott. Munkája során olyan területeket fogott össze, mint a műsoradás, információszolgáltatás, dokumentáció, könyvtár, sajtóarchívum és szalagtár, amelyek több mint száz dolgozó munkáját érintették - írja a Blikk.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
