Megrendítő hír érkezett: elhunyt a Magyar Rádió legendás bemondója

Lesújtó hír érkezett: elhunyt Erőss Anna, a Magyar Rádió egykori, Kazinczy-díjas bemondója és műsorvezetője. A 1930. június 27-én született rádiós személyiség a Magyar Rádió mindhárom csatornáján, a Kossuthon, a Petőfin és a Bartókon is dolgozott, és nemcsak bemondóként, hanem mentoráló, szakmaformáló alakjaként is meghatározó szerepet játszott.

Erőss Anna munkássága során számos elismerésben részesült. 1970-ben nívódíjat kapott kollégáival, Dömök Gáborral és Egressy Istvánnal, a rádió hírszolgálati rendszerében végzett munkájukért. Három évvel később, 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki, amelyet az alapító, Péchy Blanka jelenlétében vehetett át.

A rádióban nemcsak bemondóként, hanem vezetőként is tevékenykedett: osztályvezető-helyettesként és szakszervezeti titkárként is dolgozott, ahol a munkatársak közérzetének javításán és a szerteágazó feladatok koordinálásán fáradozott. Munkája során olyan területeket fogott össze, mint a műsoradás, információszolgáltatás, dokumentáció, könyvtár, sajtóarchívum és szalagtár, amelyek több mint száz dolgozó munkáját érintették - írja a Blikk.