Outlander kvíz a legnagyobb időutazó fanoknak

Az Outlander sorozat 2014-ben debütált, és azonnal meghódította azoknak a szívét is, akik nem olvasták a könyveket. Az izgalmas történet szerint a második világháború után, a tábori nővérként szolgálatot teljesítő Claire, és férje Frank, az évekig tartó távollétet és a közöttük tátongó érzelmi szakadékot egy Skóciába tett utazással próbálják áthidalni.
Ám nem várt esemény történik, Claire egy ősi kőkörnél tett látogatása után, 200 évvel korábban találja magát. Mindent elkövet, hogy visszajusson a saját idejébe, miközben számtalan izgalmas és veszélyes helyzetbe kerül. Rátalál a mindent elsöprő, karmikus szerelem is Jamie Fraser személyében, akivel miközben meg akarják változtatni a történelem menetét, eljutnak a versaillesi királyi udvarba, harcolnak egy szintén időutazó boszorkánnyal és részt vesznek az amerikai függetlenségi háborúban is.
Útjukat számos jó barát, rokon és szadista ellenség kövezi ki. Az Outlander világsikere egyértelműen a kiváló szereplőgárdán, a káprázatos operatőri munkán és az izgalmas, váratlan fordulatokkal teli történetvezetésen múlik, amit a készítők mind a 8 évad alatt képesek fenntartani. Ha te is odavagy a sorozatért, ez a kvíz neked szól!
