Outlander kvíz a legnagyobb időutazó fanoknak

Az Outlander sorozat 2014-ben debütált, és azonnal meghódította azoknak a szívét is, akik nem olvasták a könyveket. Az izgalmas történet szerint a második világháború után, a tábori nővérként szolgálatot teljesítő Claire, és férje Frank, az évekig tartó távollétet és a közöttük tátongó érzelmi szakadékot egy Skóciába tett utazással próbálják áthidalni.

A könyvadaptációból készült Outlander című történelmi romantikus drámasorozat már a 8. befejező évadánál jár.

A sorozat középpontjában az időutazás és az igaz szerelem áll.

Outlander kvízünk téged is visszarepít a múltba.

Ám nem várt esemény történik, Claire egy ősi kőkörnél tett látogatása után, 200 évvel korábban találja magát. Mindent elkövet, hogy visszajusson a saját idejébe, miközben számtalan izgalmas és veszélyes helyzetbe kerül. Rátalál a mindent elsöprő, karmikus szerelem is Jamie Fraser személyében, akivel miközben meg akarják változtatni a történelem menetét, eljutnak a versaillesi királyi udvarba, harcolnak egy szintén időutazó boszorkánnyal és részt vesznek az amerikai függetlenségi háborúban is.

Útjukat számos jó barát, rokon és szadista ellenség kövezi ki. Az Outlander világsikere egyértelműen a kiváló szereplőgárdán, a káprázatos operatőri munkán és az izgalmas, váratlan fordulatokkal teli történetvezetésen múlik, amit a készítők mind a 8 évad alatt képesek fenntartani. Ha te is odavagy a sorozatért, ez a kvíz neked szól!

