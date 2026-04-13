Így változtatta meg életét a kétszeres sztrókot túlélő Laura

Laurának nem egy sztrókja volt, hanem kettő, pedig még nagyon fiatal. A 41 éves nő először 27 éves korában kapott sztrókot, akkor elfelejtett beszélni, másodszorra tavaly újra megtörtént vele, amire nem számított. Ekkor már részlegesen lebénult. Mindkét alkalommal tudta, mitől alakult ki, így ma már nagyon vigyáz arra, hogy harmadszorra ne döntse le a lábáról az agyi érkatasztrófa.

Laurát kétszer döntötte le a lábáról a sztrók. A fiatal nő újraépítette az életét Fotó: családi album

A sztrók után már nagyon odafigyel magára

Laura gyertyát farag, és férjével közösen szaunamesterek, oktatók. Az életük boldog, kiegyensúlyozott, de a tapasztalataik a betegség miatt arra ösztönzik őket, hogy nagyon odafigyeljenek mindenre.

Figyelek, hogy mit eszem, iszom, milyen vitaminokat szedek és átestem egy komoly műtéten is, hogy ugyanaz a probléma még egyszer ne forduljon elő.

- kezdi a beszélgetést Szabados Laura.

Laura a kórházban Fotó: családi album

A 41 éves nő a fogamzásgátlót okolja az első sztrókja miatt, úgyhogy azóta nem szed hasonlókat.

Fogalmam sem volt arról, hogy milyen mellékhatásai lehetnek a tablettának, amit akkor már négy-öt hónapja szedtem, de őszintén ki nézi meg tüzetesen az ilyesmit? Azt a gyógyszert egyébként már kivonták a forgalomból. Válságos volt az állapotom 14 éve. Azt vettem észre, hogy lelassultam, nagyon fáradt voltam, aztán egyre kevesebb szó jutott az eszembe, kórházba kerültem, és ott már csak a számokat tudtam kimondani. A család pánikba esett

- emlékszik vissza, a most gyönyörűen beszélő nő. Laurának akkor elpattant két ér a fejében, az a rész azóta is sötét foltot mutat a felvételeken. A neurológiai kezelés alatt napi szinten foglalkozott vele egy szakember, aki megtanította kimondani a szavakat újból. Lámpa, fogkefe és így tovább. Sikerült, újra hibátlanul beszél, nagyon hálás érte. 13 évig nem is volt probléma, míg egy napon újra összedőlt a világ.

2024-ben elmentem a nőgyógyászhoz, aki megállapította, hogy egy gyerekfej nagyságú mióma van a méhemben, plusz méhnyakrákom is volt akkor, és fent volt egy spirál. Ezután néhány nappal jött a második sztrók. Mint kiderült, valószínűleg a mióma ült egy éren, amiatt történhetett meg másodszor is velem ez a borzalom. Megoldottuk, kivették a méhemet, és minden probléma megszűnt. Elvileg most biztonságban vagyok

- mondja bizakodóan Laura a Borsnak. A második sztrókja nem hasonlított az elsőre, de hamar felismerte a nő és a férje, hogy mivel állnak szemben.

Mondtam a férjemnek, hogy nem tudok járni, mert nem működik a kezem és a lábam. Zsibbadtam mindenhol. Az arcom nem csúszott le csak elzsibbadt. Mire jött a mentő, addigra már jobban voltam, saját lábon, sántikálva, de egyedül mentem ki a mentőautóhoz. Kíváncsi voltam ezért megkérdeztem az orvosokat, hogy hajlamos vagyok-e a sztrókra, de azt mondták, hogy nem

- mondja a fiatal nő. Laura férje és szülei teljesen belebetegedtek a történtekbe.