Dobj el mindent: Világsztárok forgatják a Tóték amerikai feldolgozását

Épp most volt a Magyar Film Napja, amikor egyebek közt biztos megannyi beszélgetést indított az Isten hozta, őrnagy úr! című időtlen Fábri Zoltán alkotás a legendás Latinovits Zoltánnal és Sinkovits Imrével a főszerepben. A filmhez inspirációnak szolgáló Örkény István Tóték című kisregénye most megkapja azt a nemzetközi figyelmet, amit érdemel. Egy amerikai feldolgozást kap, nemzetközileg is elismert nevekkel.

A Tóték történetét hamarosan mindenki megismerheti

A történetet mindenki jól ismeri: egy család befogadja a háborúban harcoló fiuk őrnagyát, annak reményében, hogy ezzel segíthetik gyermeküket a fronton. Azonban ahelyett, hogy ez ügyben bármi előrelépést tapasztalnának, a láthatóan megőrült őrnagy zsarnokként kényszeríti rájuk az értelmetlen szabályokat és furcsábbnál-furcsább parancsokat. A Tóték röviden a magyar groteszk és abszurd egyik legjelentősebb írásáról beszélünk és nem tűnik idegennek, hogy ebben rajtunk kívül mások is láthatnak potenciált.

A Bad Major-re (Rossz őrnagy) keresztelt filmet Peter Fellows rendezi, aki a Sztálin halálán és az Alelnök című sorozaton dolgozott, valamint főszereplőnek Jason Isaacs jelentkezett a projektre. A Fehér Lótuszból is ismert Isaacs játszotta a Harry Potter-filmekben Draco Malfoy gonosz édesapját, Lucius Malfoyt, ezért bár nem tudni, még milyen szerepe lesz a feldolgozásban, szívesen látnánk őt az Őrnagy szerepében. További szerepekben feltűnik Josh Gad (Jégvarázs), Derek Jacobi (Gladiátor), Ruth Negga (A SHIELD ügynökei) és Rosie Jones (Pushers).

A film jelenleg még tervezőasztalon van, de amint forog a kamera, bizonyára kapunk bővebb infót arról is, hogy mikor érkezik a film.

Az utóbbi hónapokban egyébként a filmvilág igazán felkapta a magyar irodalmat, hisz nem csak a Tótékhoz, hanem Márai Sándor regényéhez, A gyertyák is csonkig égnek-hez is készül filmfeldolgozás — ráadásul olyan nevekkel, mint Viggo Mortensen és Ralph Fiennes! Magyarként valamennyien tűkön ülve, bizalommal várjuk, hogyan nyúlnak majd a hazai örökséghez.