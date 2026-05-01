Valóságos rémálom: őrjöngenek a samsungosok, sorra tűnnek el az üzeneteik

Jelenleg épp Samsung-felhasználók millió tépik a hajukat az eltűnő üzenetváltásaik miatt. Valamit nagyon benéztek a cégnél, ráadásul egyelőre még megoldást sem talált senki a problémára.

Sorra tűnnek el az üzenetek a Samsung okostelefonokról

Áll a bál a samsungosoknál. Mint arról korábban beszámoltunk, a cég kivezeti saját, 15 éve priorizált üzenetküldő alkalmazását: a Messages app nem csak a Google Play applikációáruházból tűnik el júliustól, de innentől már egyszerűen nem is fog működni a telefonokon: sem üzenetet küldeni, sem fogadni nem tudunk majd vele. A kivezetés már meg is kezdődött: a Galaxy S26-tól kezdve az alkalmazás már fel sem kerül a tech-óriás okostelefonjaira, noha korábban ez volt az alapbeállított üzenetküldő szolgáltatás. A Samsung a Google Messagest ajánlja használatra innentől, a két alkalmazás közti átállásnak pedig gördülékenynek és biztonságosnak kellene lennie. De a gyakorlat azt mutatja, mégsem az.