Valóságos rémálom: őrjöngenek a samsungosok, sorra tűnnek el az üzeneteik

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 11:30
Valamit nagyon elbaltáztak! Rossz hírünk van minden Samsung-felhasználónak!
Jelenleg épp Samsung-felhasználók millió tépik a hajukat az eltűnő üzenetváltásaik miatt. Valamit nagyon benéztek a cégnél, ráadásul egyelőre még megoldást sem talált senki a problémára.

Sorra tűnnek el az üzenetek a Samsung okostelefonokról
Áll a bál a samsungosoknál. Mint arról korábban beszámoltunk, a cég kivezeti saját, 15 éve priorizált üzenetküldő alkalmazását: a Messages app nem csak a Google Play applikációáruházból tűnik el júliustól, de innentől már egyszerűen nem is fog működni a telefonokon: sem üzenetet küldeni, sem fogadni nem tudunk majd vele. A kivezetés már meg is kezdődött: a Galaxy S26-tól kezdve az alkalmazás már fel sem kerül a tech-óriás okostelefonjaira, noha korábban ez volt az alapbeállított üzenetküldő szolgáltatás. A Samsung a Google Messagest ajánlja használatra innentől, a két alkalmazás közti átállásnak pedig gördülékenynek és biztonságosnak kellene lennie. De a gyakorlat azt mutatja, mégsem az.

Rémálmot élnek át a Samsung-felhasználók: sorra tűnnek el az üzenetváltásaik

A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy az átállás minden, csak nem gördülékeny. Rengetegen számolnak be ugyanis arról, hogy a Google Messages felrakása után a régi és új üzenetváltásoknak egyaránt nyoma vész, ráadásul a problémát az sem oldja meg, ha újra telepítik a régi, samsungos üzenetküldő appot. Minden más trükk is csődöt mondott eddig: sem az újraindítás, sem a cache-ürítés nem segít. A felhasználók persze pánikolnak a nyom nélkül felszívódó üzenetek miatt.

A széles körben előforduló helyzetről beszámoló SamsungGuru hozzáteszi: az ehhez hasonló migrációk során akár 48 óra is eltelhet, mire a hosszabb üzenetváltási láncok is "átérnek" – ugyanakkor sajnos lehet, hogy a Google Messages rendszerében van valami hiba, ami az üzenetek tömeges eltűnését okozza. Sajnos eddig sem a Samsung, sem a Google nem szólalt meg az ügyben, pedig a felhasználók épp arra várnak, hogy valamelyik fél megnyugtassa őket: az üzeneteik nem tűntek el végleg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
