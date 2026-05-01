Pánik a levegőben, lezuhant a Calzedonia alapítójának gépe

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 11:18
A Calzedonia és Intimissimi alapítója szenvedett balesetet. A repülőgépe lezuhant, de csodával határos módon túlélte a történteket.
Lezuhant egy repülőgép Dél-Franciaországban, amellyel Sandro Veronesi, az olasz Calzedonia és Intimissimi alapítója utazott. Egy Cessna 182-es szenvedett balesetet Labastide-Villefranche közelében.

A repülő lezuhant, de a rajta ülők, köztük a Calzedonia alapítója,  csak könnyebb sérüléseket szenvedtek
Úgy tudni, hogy körülbelül egy órával a felszállás után kezdődtek a problémák, a gép hirtelen süllyedni kezdett. Elképzelhető, hogy műszaki hiba történt, de a baleset körülményeit még vizsgálják.

A gép egy mezőn csapódott be, melyet megelőzően a gépen sikerült aktiválni a beépített ejtőernyős rendszert, vélhetően ezért sem történt tragédia. A balesetnek több szemtanúja volt, a mentőegységeket azonnal a helyszínre riasztották. A 66 éves Veronesit és 56 éves utasát a roncsok mellett találták meg, a hírek szerint könnyebb sérüléseket szenvedtek, de kórházba vitték őket megfigyelésre - írja a Bild.

