„Jobb, mint az aszpirin” – ez a koleszterincsökkentő szuperétel segíthet az artériák egészségének megőrzésében

Az artériákban kialakuló elzáródások súlyos egészségügyi problémákhoz vezethetnek, például stroke-hoz, szívrohamhoz és más keringési betegségekhez. Egy orvos szerint azonban létezhet olyan étrendi megoldás, amely segíthet csökkenteni a magas koleszterinszint kialakulásának kockázatát.
Dr. Eric Berg, ketózis-specialista és ismert egészségoktató, YouTube-csatornáján egy olyan „első számú” tápanyagra hívta fel a figyelmet, amely szerinte támogathatja az érrendszer egészségét.
Az egészséges és tiszta artériák fenntartása kulcsfontosságú, mivel az elzáródások akadályozzák a vér megfelelő áramlását. Az érelmeszesedés egy olyan állapot, amely során plakkok halmozódnak fel az artériák falán, és ez akár teljes elzáródáshoz is vezethet. Ha ez a koszorúerekben történik, szívrohamot, míg az agyi erekben stroke-ot okozhat.
Az artériákban lerakódó plakk többek között LDL-koleszterinből („rossz” koleszterin), zsírokból, sejttörmelékből, kalciumból és fibrinből áll.
Megfigyelések szerint a szívrohamok jelentős része a reggeli órákban, körülbelül 6 és 12 óra között történik. Ezt részben a reggeli hormonális változások magyarázhatják, amelyek fokozhatják a véralvadási hajlamot. Emellett a természetes reggeli vérnyomás és pulzusemelkedés is növelheti a kockázatot.
Bár az aszpirint gyakran használják a vérlemezkék összecsapzódásának csökkentésére és a szívroham kockázatának mérséklésére, alkalmazása mellékhatásokkal járhat, és nem mindenki számára megfelelő.
Dr. Berg ehelyett az eikozapentaénsavat (EPA), egy omega-3 zsírsavat említ, mint természetesebb alternatívát. Állítása szerint az EPA hozzájárulhat a trigliceridszint csökkentéséhez - ez a vérben található zsírok egyik típusa, és a magas szintje összefügghet a szív és érrendszeri betegségek fokozott kockázatával.
Szerinte az EPA segíthet csökkenteni az artériák elzáródásának esélyét azáltal, hogy kevésbé ragadóssá teszi a vérlemezkéket. Egyes kutatások alapján az omega-3 zsírsavak véralvadásra gyakorolt hatása akár hasonló lehet az alacsony dózisú aszpirinéhez - mondja Dr. Berg. (Express)
