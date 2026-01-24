Csak a nyakát ropogtatta, végül stroke-ot kapott

Furcsa fájdalmat érzett vezetés közben, majd kiderült, stroke-ot okozott saját magának.

A nyaka ropogtatása miatt stroke-ot kapott

Illusztráció: Andrey_Popov / Shutterstock

A legtöbb ember számára annyira természetes a nyaka ropogtatása, hogy sokszor észre sem veszi, miközben csinálja. Egy hosszú nap után jól eshet így a nyakunkat átmozgatni. Nem volt ezzel másképpen KayLynne Felthager sem, akinek ez a szokása majdnem végzetesnek bizonyult.

Minden akkor kezdődött, mikor 2023. január 4-én kocsival hazafelé tartott. Saját bevallása szerint a nyakropogtatás egy olyan cselekvés volt, melyet szinte mindig csinált.

Mindig csináltam, egy szokás volt. Ha fájt a fejem, azonnal ropogtatni kezdtem a nyakamat

- mesélte.

Úgy emlékszik, éppen a jobb oldalára nyújtotta a nyakát, amikor egy nagy reccsenést érzett a bal oldalon. Nem használta a kezét, hogy erőt fejtsen ki rá, csak szimplán a nyakát forgatta.

Stroke-ot kapott

Először nem is gondolt bele jobban, még jó érzést is váltott ki belőle. Nem sokkal később azonban a nyakától lefelé sugárzó erős fájdalmat kezdett érezni. A következő napokban a fájdalom nem múlt, alig bírta mozgatni a fejét. Fájdalomcsillapítókat szedett, csakhogy el tudja viselni a mindennapokat.

Még ekkor sem gondolt bele többet, reménykedett benne, hogy előbb utóbb elmúlik a fájdalom. Január 9-re azonban újabb tünet is jelentkezett. Éppen egy randira sminkelt, mikor a jobb szemére váratlanul megvakult.

Vakító fényt láttam a jobb szememmel, majd elvesztettem a látásomat. Olyan volt, mintha csak ezt az erős fényt láttam volna, semmi mást

- emlékezett vissza.

Próbált erősen pislogni, remélve, hogy majd attól visszatér a látása, de semmi sem történt. Utána próbált nézni az interneten, hogy mitől lehet ez. De alig látott, az események teljesen lesokkolták.

Körülbelül 15 percbe telt, mire a látása elkezdett visszatérni, vele jött az újabb erős fejfájás is. Már akkor mondta férjének, hogy valami nem stimmel, mikor behajtottak a városba. A furcsa jelek azonban nem álltak meg. A teste jobb oldala elkezdett bizseregni, majd elzsibbadni. A legfélelmetesebb számára viszont az volt, mikor megpróbált beszélni, de nem tudott értelmes szavakat alkotni.

Szó szerint úgy jött ki belőlem minden egyes szó, mintha kusza zagyvaságot beszélnék

- mondta Felthager.