Csak a nyakát ropogtatta, végül stroke-ot kapott

Furcsa fájdalmat érzett vezetés közben, majd kiderült, stroke-ot okozott saját magának.
A legtöbb ember számára annyira természetes a nyaka ropogtatása, hogy sokszor észre sem veszi, miközben csinálja. Egy hosszú nap után jól eshet így a nyakunkat átmozgatni. Nem volt ezzel másképpen KayLynne Felthager sem, akinek ez a szokása majdnem végzetesnek bizonyult.
Minden akkor kezdődött, mikor 2023. január 4-én kocsival hazafelé tartott. Saját bevallása szerint a nyakropogtatás egy olyan cselekvés volt, melyet szinte mindig csinált.
Mindig csináltam, egy szokás volt. Ha fájt a fejem, azonnal ropogtatni kezdtem a nyakamat
- mesélte.
Úgy emlékszik, éppen a jobb oldalára nyújtotta a nyakát, amikor egy nagy reccsenést érzett a bal oldalon. Nem használta a kezét, hogy erőt fejtsen ki rá, csak szimplán a nyakát forgatta.
Először nem is gondolt bele jobban, még jó érzést is váltott ki belőle. Nem sokkal később azonban a nyakától lefelé sugárzó erős fájdalmat kezdett érezni. A következő napokban a fájdalom nem múlt, alig bírta mozgatni a fejét. Fájdalomcsillapítókat szedett, csakhogy el tudja viselni a mindennapokat.
Még ekkor sem gondolt bele többet, reménykedett benne, hogy előbb utóbb elmúlik a fájdalom. Január 9-re azonban újabb tünet is jelentkezett. Éppen egy randira sminkelt, mikor a jobb szemére váratlanul megvakult.
Vakító fényt láttam a jobb szememmel, majd elvesztettem a látásomat. Olyan volt, mintha csak ezt az erős fényt láttam volna, semmi mást
- emlékezett vissza.
Próbált erősen pislogni, remélve, hogy majd attól visszatér a látása, de semmi sem történt. Utána próbált nézni az interneten, hogy mitől lehet ez. De alig látott, az események teljesen lesokkolták.
Körülbelül 15 percbe telt, mire a látása elkezdett visszatérni, vele jött az újabb erős fejfájás is. Már akkor mondta férjének, hogy valami nem stimmel, mikor behajtottak a városba. A furcsa jelek azonban nem álltak meg. A teste jobb oldala elkezdett bizseregni, majd elzsibbadni. A legfélelmetesebb számára viszont az volt, mikor megpróbált beszélni, de nem tudott értelmes szavakat alkotni.
Szó szerint úgy jött ki belőlem minden egyes szó, mintha kusza zagyvaságot beszélnék
- mondta Felthager.
Férje ekkor már a sürgősségi fele vette az irányt. A kórházba való megérkezés pillanatától az események már összefolytak. Egyetlen dologban biztos, hogy mi járt a fejében az egész közben:
Őszintén szólva az egyetlen szó, amire gondolni tudtam, az Isten volt. Csak ezt ismételgettem újra és újra
- mesélte a PEOPLE-nek.
És igen, stroke-ot kapott. Az orvosok szerint minden jel arra mutatott, hogy a nyaka ropogtatása okozta a vérrőg képződését. Ma már szerencsére jól van, és visszatért a normál egészsége. Idejét azzal tölti, hogy tartalmakat gyárt, melynek része történetének elmesélése.
Érdemes ezt mindenkinek megjegyeznie. A nyakunk ropogtatása jó érzés lehet, de ne vigyük túlzásba, ne kockáztassuk az egészségünket.
