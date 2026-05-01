„Elfújta a szél” – Libbenő szoknyák, felborzolt hajtincsek, kifordított esernyők - galéria

A szél nem látható, mégis mindent átír. A fotográfia történetében ritkán kerül főszerepbe, pedig ott van mindenhol: a térben meggörbülő faágakban, a kalászok hullámzásában, a kabátok hirtelen kifeszülő redőiben. A retró fényképeken nem magát a szelet figyelhetjük meg, hanem azt, amit a szél tesz a világgal, láthatatlanul rendezi és mozgatja a díszletet.

A szél láthatatlanul formálja a világot, és életet visz a pillanatba.Ez a retró felvétel is ezt örökíti meg a Halászbástya teraszán, háttérben az egykori jezsuita kollégium romjaival. Egy pillanat a libbenő szoknyáról, 1963-ból / Fotó: Fortepan / Chuckyeager (tumblr)

"Bolond lyukból, bolond szél fúj" – retró képeken a szél!

A fotográfiában sok szó esik a fényről, az ég állapotáról, az árnyékok finom játékáról – a szélről azonban jóval kevesebb. Pedig a légmozgás az egyik legizgalmasabb, mégis megfoghatatlan „szereplője” a képeknek. Maga a szél nem látható, mégis jelen van minden lobbanó hajtincsben. A fotós valójában nem a szelet örökíti meg, hanem annak hatását: egy pillanatot, amelyben a világ mozgásba lendül.

A szabadtéri fényképezésben a szél egyszerre ellenfél és szövetséges. Megnehezíti az élesség megtartását, kiszámíthatatlanná teszi a kompozíciót, ugyanakkor életet lehel a képbe. Egy szélcsendes táj gyakran statikus; egy vihar előtti vagy alatti jelenet viszont drámai, feszültséggel teli. Nem véletlen, hogy a legemlékezetesebb felvételek sokszor zord időben készülnek – amikor a természet maga rendezi át a díszletet.

A Fortepan archívum képei között a szél egyszerre dokumentum és dráma. Balatonlelle partján 1940-ben a nyár még békés, de a víz fölött már ott a mozdulatlanul is sejtett légmozgás ígérete. Aztán jönnek a történelmi erejű viharok: 1916-ban Bécsújhelyen a 300 km/órás tornádó nemcsak gyárakat döntött romba, hanem a modern ipari kor sérülékenységét is megmutatta. A képeken a vas és tégla ugyanúgy enged a szélnek, mint egy papírlap.

A történelem számos olyan pillanatot őriz, amikor a szél pusztító ereje vált dokumentálandóvá. Archív gyűjtemények, mint a Fortepan, tele vannak olyan képekkel, ahol a vihar nemcsak háttér, hanem főszereplő: letépett tetők, kidőlt falak, megbillent hétköznapok. Az 1916-os bécsújhelyi tornádó például nemcsak ipari épületeket rombolt le, hanem vizuális bizonyítékát is adta annak, milyen erő lakozik a láthatatlanban.