„Elfújta a szél” – Libbenő szoknyák, felborzolt hajtincsek, kifordított esernyők - galéria

A szél nem látható, mégis mindent átír. A fotográfia történetében ritkán kerül főszerepbe, pedig ott van mindenhol: a térben meggörbülő faágakban, a kalászok hullámzásában, a kabátok hirtelen kifeszülő redőiben. A retró fényképeken nem magát a szelet figyelhetjük meg, hanem azt, amit a szél tesz a világgal, láthatatlanul rendezi és mozgatja a díszletet.
A fotográfiában sok szó esik a fényről, az ég állapotáról, az árnyékok finom játékáról – a szélről azonban jóval kevesebb. Pedig a légmozgás az egyik legizgalmasabb, mégis megfoghatatlan „szereplője” a képeknek. Maga a szél nem látható, mégis jelen van minden lobbanó hajtincsben. A fotós valójában nem a szelet örökíti meg, hanem annak hatását: egy pillanatot, amelyben a világ mozgásba lendül.
A szabadtéri fényképezésben a szél egyszerre ellenfél és szövetséges. Megnehezíti az élesség megtartását, kiszámíthatatlanná teszi a kompozíciót, ugyanakkor életet lehel a képbe. Egy szélcsendes táj gyakran statikus; egy vihar előtti vagy alatti jelenet viszont drámai, feszültséggel teli. Nem véletlen, hogy a legemlékezetesebb felvételek sokszor zord időben készülnek – amikor a természet maga rendezi át a díszletet.
A Fortepan archívum képei között a szél egyszerre dokumentum és dráma. Balatonlelle partján 1940-ben a nyár még békés, de a víz fölött már ott a mozdulatlanul is sejtett légmozgás ígérete. Aztán jönnek a történelmi erejű viharok: 1916-ban Bécsújhelyen a 300 km/órás tornádó nemcsak gyárakat döntött romba, hanem a modern ipari kor sérülékenységét is megmutatta. A képeken a vas és tégla ugyanúgy enged a szélnek, mint egy papírlap.
A történelem számos olyan pillanatot őriz, amikor a szél pusztító ereje vált dokumentálandóvá. Archív gyűjtemények, mint a Fortepan, tele vannak olyan képekkel, ahol a vihar nemcsak háttér, hanem főszereplő: letépett tetők, kidőlt falak, megbillent hétköznapok. Az 1916-os bécsújhelyi tornádó például nemcsak ipari épületeket rombolt le, hanem vizuális bizonyítékát is adta annak, milyen erő lakozik a láthatatlanban.
A szél kulturális jelentése is gazdag. Az ókori görögök külön isteneket rendeltek hozzá: Aiolosz őrizte a szelek tárházát, míg Boreasz a hideg északi fuvallatokat hozta. A művészetben és irodalomban is gyakran jelenik meg mint a változás, a káosz vagy épp a megújulás jelképe. Homérosz eposzaitól William Shakespeare drámáiig a szél mindig több volt egyszerű természeti jelenségnél.
A modern kultúrában talán Margaret Mitchell regénye, az Elfújta a szél adja a legismertebb metaforát: az idő és az események elsöprő erejét. A fotográfiában ugyanez a gondolat jelenik meg képekbe sűrítve – egyetlen exponálásban benne van a múlandóság és a mozgás.
Érdekes módon a széllel készült fotók gyakran szinte „érezhetőek”. A néző szinte hallja a süvítést, érzi a hideget. Ez a jelenség rokon a szinesztéziával, amikor az érzékletek összekapcsolódnak: egy kép nemcsak látható, hanem tapinthatóvá válik.
A jó fotós felismeri, hogy a szél nem csupán zavaró tényező, hanem kreatív eszköz. Nem harcol ellene, hanem együtt dolgozik vele. Hiszen amikor a természet átveszi a rendezést, a végeredmény gyakran erősebb, mint bármilyen mesterségesen megkomponált jelenet. A szél ilyenkor nem más, mint láthatatlan alkotótárs – aki néha rombol, máskor pedig felejthetetlen képeket hoz létre.
