3 csillagjegynek hatalmas változásokat tartogat a május: vajon te is köztük vagy?

horoszkóp
PUBLIKÁLÁS: 2026. május 01. 11:00
megújuláscsillagjegy
Itt az elengedés ideje! Eláruljuk, mely csillagjegyek kezdenek új életet a tavasz utolsó hónapjában!
Toxikus viselkedésminták? Olyan kapcsolatok, amik csak leszívják az energiáidat? Kötöttségek, amik csak visszatartanak? Itt az ideje az elengedésnek! A Skorpió Teliholddal berobbanó május kétségtelenül a változásokról szól majd mindenki számára, de kiváltképp három csillagjegy lesz az, aki megtapasztalja, milyen új életet kezdeni.

A tavasz utolsó hónapja nagy megújulást és elengedéseket hoz három csillagjegynek. Te vajon köztük vagy? Most kiderül!  
A tavasz nem véletlenül a megújulás évszaka. Mindent a változás szele jár át, és nem csak a természet újul meg, de bizony mi is. Horoszkópunk árulkodik arról, ki mennyire. 

3 csillagjegy, akinek az elengedésről és a megújulásról szól majd a május

Halak csillagjegy

Kedves Halak, végre nem kell többé a megmentőt játszanod! Te vagy az egyik legegyüttérzőbb csillagjegy, ez azonban azt jelenti, hogy az emberek ösztönösen hozzád fordulnak minden nyűgjükkel-bajukkal, rád öntik a lelki terheiket. Nem is lenne ezzel baj, ha nem lenne meg az a toxikus szokásod, hogy kevesebbnek mutatod magad, hogy mások jobban érezzék magukat. Ettől szabadulsz meg májusban, ez pedig új perspektívát nyit az életedben.

Rák csillagjegy

Ragaszkodsz a múlthoz. Ez sajnos azt is jelenti, hogy olyan embereket sem vagy képes elengedni, akikhez már nem kellene kötődnöd. Ez rengeteg energiádat emészti fel, most azonban végre rájössz: elég csak azokhoz a dolgokhoz és személyekhez ragaszkodni, kötődni, akik boldogságot hoznak az életedbe – magyarázza a Zodiac Talks szakértője. Most kell megszabadulnod a toxikus barátságoktól, és a párkapcsolattól, ami nem vezet sehová! Megvédeni a belső békédet, ez a hónap mottója számodra!

Skorpió csillagjegy

Az összes csillagjegy közül te leszel az, aki a legtöbb mérgező kötődéstől megszabadul, kedves Skorpió. Nem is véletlen mindez: az átalakulás, a változás nagymestere vagy, a megújulás a lényed része. Ráadásul ha szakítasz, azt véglegesen teszed. Nem csak bezársz egy ajtót az életedben, de a kulcsot is eldobod, hogy senki se találjon rá soha. Nem hagysz utat a visszatérésre – és bizonyos esetekben épp ez a legjobb stratégia. 

