A rejtélyes összetevő, amitől lapos lesz a hasad: miért feledkezik meg róla mindenki?

Ha formába akarunk jönni, azonnal a szénhidrátokat okoljuk és bűntudatunk van minden falat zsír miatt. Megszállottan figyeljük a kalóriákat, közben pedig észre sem vesszük, hogy a modern étrendünkkel pont azt az alapanyagot spóroljuk ki a szervezetünkből, ami az egész gépezetet mozgásban tartja: a rostot. Lássuk tehát, miért is annyira fontos szervezetünk számára a megfelelő rostbevitel.

Miért annyira fontos a rostbevitel?

Gondolj a hasadra úgy, mint egy hatalmas, nyüzsgő metropoliszra. Billiónyi apró baktérium és egyéb mikroorganizmus lakik benned, akiknek az a dolguk, hogy vigyázzanak rád. Ők felelnek az immunrendszeredért, sőt, még a hangulatodért is. De ezek a kis lények nem pizzát vagy fánkot akarnak enni, nekik rost kell.

Amikor elmarad a megfelelő rostbevitel, ezek a baktériumok szó szerint éhen maradnak és kikezdik a bélfaladat védő finom nyálkaréteget. Ez az alapja annak a belső gyulladásnak, amitől állandóan fáradtnak és puffadtnak érzed magad.

A rosthiány tünetei

A rostszegény étrend már rövid távon is látványos panaszokat okoz. Az első jel általában a székrekedés és a kellemetlen hasi feszülés, puffadás: rostok nélkül az emésztés lelassul, a táplálék túl hosszú ideig marad a bélcsatornában, ami gázképződéshez vezet. Fontos azonban a folyadékpótlás is, hiszen víz hiányában a rostok a bélfalból vonják el a nedvességet, ami csak tovább nehezíti a helyzetet. Az elégtelen rostbevitel az energiaszintedet is rombolja. Mivel hiányzik a felszívódást lassító természetes szabályozó anyag, a vércukorszinted hullámvasútra kerül, ami napközbeni állandó fáradtságot és étkezés utáni elálmosodást okoz. Emellett a rostok hiánya miatt a jóllakottság érzése hamar elszáll, így a gyakori éhségrohamok és a felesleges kalóriák egyenes utat jelentenek a hízáshoz.