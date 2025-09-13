Megdöbbentő igazság az immunrendszerről: az immunerősítés valójában nem létezik

Az immunrendszer a legtöbb ember esetében megfelelően védi a szervezetet, így ha valóban túlerősítenénk, annak komoly következményei lennének. Alkalomadtán és bizonyos időszakokban ugyanakkor elengedhetetlen, hogy valamilyen módon támogassuk a védekezőképességünket. Mutatjuk, mi működik és mi az, ami csak hangzatos marketingfogás!

Sok a tévhit az immunrendszer működésével kapcsolatban.

Fotó: Ground Picture / Shutterstock

Kell erősíteni az immunrendszert?

Az immunrendszert nem lehet tablettákkal vagy ételekkel egyszerűen felturbózni. Alapvetően a legtöbb embernél megfelelően működik, és ha valóban túlműködésre sarkallnánk, az súlyos következményekkel, például autoimmun betegségek kialakulásával járna.

Az immunválasz jelei

Az immunrendszer bonyolult mechanizmus, amely felismeri a kórokozókat és elindítja a védekezést ellenük. A betegség alatt jelentkező tünetek – láz, levertség, étvágytalanság – nem a gyenge ellenállóképesség jelei, hanem éppen arról árulkodnak, hogy a szervezet aktívan küzd a kórokozók ellen. Az oltások után tapasztalt átmeneti reakciók is ennek a működésnek a jelei.

Mi a helyzet a vitaminokkal?

Gyakori tévhit, hogy nagy dózisban szedett vitaminok és nyomelemek megerősítik az immunrendszert. Az igazság az, hogy a túlzásba vitt pótlás akár káros is lehet, illetve hiánytüneteket idézhet elő, ha hirtelen elhagyjuk azokat. A legjobb megoldás a változatos, zöldségekben és gyümölcsökben gazdag étrend. Egyetlen kivétel a D-vitamin, amelynek pótlása télen valóban indokolt, hiszen ilyenkor a magyar lakosság nagy részének alacsony a vitaminszintje.

Csodaszerek és divatélelmiszerek

Időről időre felbukkannak immunerősítőként emlegetett élelmiszerek és étrend-kiegészítők. Habár ezek a készítmények valóban tartalmazhatnak hasznos tápanyagokat, tudományosan igazolt immunerősítő hatásuk nincs. Ugyanez igaz a nagy dózisú antioxidáns-készítményekre is.

Egyes gyógynövények – például az echinacea vagy a spirulina – esetében kutatók kimutattak immunsejtekre gyakorolt hatást, de szervezetszintű, bizonyított védelmet még nem igazoltak. Autoimmun betegek számára ráadásul kifejezetten veszélyesek lehetnek.