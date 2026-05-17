Visszavonták az engedélyét, mégsem fizet a magyar utazási iroda – egyre több a panaszos

Több száz károsultja van egy, a napokban becsődölt utazási irodának. A Travel Teachers Kft. ügyvezetője ugyanis csütörtökön e-mailben értesítette arról az utasait, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala április 30-án visszavonta az iroda utazásszervező tevékenységét. Ezek alapján pedig a cégnek azonnal meg kellett volna kezdenie az előre befizetett utak visszafizetését, azonban ezt nem tették meg. Ráadásul a korábbi utak során is több probléma merült fel a szervezéssel kapcsolatban, erről az egyik károsult számolt be lapunknak.
Az utazási iroda bejelentése után az utasok között pánikhangulat alakult ki, emiatt pedig létrehoztak egy nyilvános Facebook-csoportot is, amelyhez már több mint ötszáz károsult csatlakozott, akik sorra osztják meg a saját történetüket. A csoport adminisztrátora, Napolitano Ágnes, aki korábban a cég idegenvezetőjeként dolgozott New Yorkban, ezután arra kérte a sorstársait, hogy fogjanak össze és közösen lépjenek fel annak érdekében, hogy mindenki minél előbb visszakapja a pénzét.
Többek között ő maga is, akit a cég alkalmazottjaként károsítottak meg, mivel nem fizették ki neki az előre szerződésben leírt 1000 dolláros bérét.
Mint írta, kedden el fog menni a rendőrségre, hogy feljelentést tegyen.
Kedden be fogok menni a rendőrségre, és megteszem a feljelentést sikkasztás gyanúja miatt. Azért, mert a rájuk bízott pénzeket sajátjukként használták fel, eltulajdonították, illetve több esetben nem adták vissza az embereknek
– fogalmazott Ágnes, aki posztjában arról is beszámolt, hogy többen panaszkodtak szervezési gondokra az útjuk során. Voltak olyanok, akik "az utazásoknál meghirdetett hotelekhez és szállásokhoz képest teljesen más szállást kaptak, mint amit előzetesen ígértek vagy hirdettek nekik. Több esetben a megígért repülőjáratok helyett ugyanazon csoport tagjai 3-4 különböző légitársasággal, eltérő időpontokban utaztak, ami rengeteg problémát és kiszolgáltatott helyzetet okozott az utasoknak."
A cég volt idegenvezetője a Borsnak azt is elmondta, előfordult olyan is, hogy saját maga fizette ki a múzeumokba a belépők árát, mivel azt a Travel Teachers nem intézte el időben. Valamint a hotelszobákban a pótágyak összegét is ő állta. Ez utóbbi viszont a cég visszautalta neki, de csak négy hónap múlva.
Hasonlóképpen járt Márta is, aki lapunknak elmondta, hogy mikor Párizsban járt, akkor az idegenvezető az egész napos vezetés helyett csupán fél napot töltött a turista csoportjukkal, ráadásul még ott is pénzt akart kérni az utasoktól.
Emiatt mikor Márta idén januárban – szintén ezzel a céggel– Marokkóba utazott, akkor már saját maga szervezte a fakultatív programokat, mert rögtön azzal fogadták a turista csoportot, hogy azonnal induljanak el a programokra. Márta ekkor jelezte, hogy ő nem fizetett ezért a programramért, erre az idegenvezető gyakorlatilag ott hagyta őt a reptéren, ahonnan saját magának kellett eljutnia a szállásra.
Az idegenvezető Párizsban plusz még kért pénzt ott euróban, amiről nem volt szó, és ebből tanulva én már Marokkóban úgy csináltam, hogy saját magam szerveztem programokat, és ők fejenként 139 ezer forintot kértek volna azért a csomagért, amit én két főre 70 ezerért megvettem egy Get Your Guide nevű alkalmazásban
– mondta Márta, majd azt is elmesélte, hogy a barátnői isztambuli útja során sem cselekedett az utazási iroda a megbeszéltek szerint.
A barátnőmék, amikor Isztambulba utaztak, akkor azt mesélte, hogy várták, hogy kijöjjenek értük, és nem csak ők, és nem mentek ki a reptérre, és akkor így mentek ők valami busszal, de volt, aki taxival ment a szállodába
– tette hozzá.
Borbély Zoltán ügyvédet kérdeztük meg az üggyel kapcsolatban, hogy ez esetben mi tehetnek azok az utasok akiket a cég több százezer forinttal károsított meg, valamint arra kérdésre is kerestük a választ, hogy Travel Teachers bűncselekményt követett-e el.
Ha ők már akkor tudták, mikor az utasok befizették az útjukat, hogy nem fogják tudni teljesíteni a szolgáltatásokat, akkor az csalás bűncselekményének számít
– mondta Borbély Zoltán, aki ezt követően hozzátette, hogyha cég vezetői is tudatában voltak mindennek, akkor viszont nemcsak a csalás, hanem adott esetben a csődbűncselekmény is felmerülhet, mint büntetőjogi kategória.
Abban az esetben, hogyha van természetes személy, tehát nem jogi személy, azaz nem kft és nem cég felelőse ennek a dolognak, akkor az ellenük indított büntetőeljárásban a károsultak polgárjogi igénnyel élhetnek. Természetesen csak akkor lesz az eredményes, ha van végrehajtható vagyona annak a személynek, aki ellen a büntetőeljárás folyik. Nyilvánvaló, hogy a kár megtérülése az minden esetben enyhítő körülmény, az nyomatékos enyhítő körülmény, ha a kárt ők maguk megtérítik.
Mindemellett természetesen szerződésszegésért polgári eljárásban is perelhető a cég, itt azonban fontos, hogy legyen végrehajtható vagyona. Végül pedig az ügyvéd leszögezte, hogy miután visszavonták a cég engedélyét, azonnal meg kellett volna kezdjék a kifizetéseket.
