Visszavonták az engedélyét, mégsem fizet a magyar utazási iroda – egyre több a panaszos

Több száz károsultja van egy, a napokban becsődölt utazási irodának. A Travel Teachers Kft. ügyvezetője ugyanis csütörtökön e-mailben értesítette arról az utasait, hogy Budapest Főváros Kormányhivatala április 30-án visszavonta az iroda utazásszervező tevékenységét. Ezek alapján pedig a cégnek azonnal meg kellett volna kezdenie az előre befizetett utak visszafizetését, azonban ezt nem tették meg. Ráadásul a korábbi utak során is több probléma merült fel a szervezéssel kapcsolatban, erről az egyik károsult számolt be lapunknak.

A Travel Teachers Kft. csütörtöki bejelentése után több száz károsult szólalt meg Forrás: Shutterstock

Az utazási iroda bejelentése után az utasok között pánikhangulat alakult ki, emiatt pedig létrehoztak egy nyilvános Facebook-csoportot is, amelyhez már több mint ötszáz károsult csatlakozott, akik sorra osztják meg a saját történetüket. A csoport adminisztrátora, Napolitano Ágnes, aki korábban a cég idegenvezetőjeként dolgozott New Yorkban, ezután arra kérte a sorstársait, hogy fogjanak össze és közösen lépjenek fel annak érdekében, hogy mindenki minél előbb visszakapja a pénzét.

Többek között ő maga is, akit a cég alkalmazottjaként károsítottak meg, mivel nem fizették ki neki az előre szerződésben leírt 1000 dolláros bérét.

Ilyen és ehhez hasonló történetek százai lehet megtalálni a nyilvános Facebook-csoportban Forrás: Facebook

Mint írta, kedden el fog menni a rendőrségre, hogy feljelentést tegyen.

Kedden be fogok menni a rendőrségre, és megteszem a feljelentést sikkasztás gyanúja miatt. Azért, mert a rájuk bízott pénzeket sajátjukként használták fel, eltulajdonították, illetve több esetben nem adták vissza az embereknek

– fogalmazott Ágnes, aki posztjában arról is beszámolt, hogy többen panaszkodtak szervezési gondokra az útjuk során. Voltak olyanok, akik "az utazásoknál meghirdetett hotelekhez és szállásokhoz képest teljesen más szállást kaptak, mint amit előzetesen ígértek vagy hirdettek nekik. Több esetben a megígért repülőjáratok helyett ugyanazon csoport tagjai 3-4 különböző légitársasággal, eltérő időpontokban utaztak, ami rengeteg problémát és kiszolgáltatott helyzetet okozott az utasoknak."

A cég volt idegenvezetője a Borsnak azt is elmondta, előfordult olyan is, hogy saját maga fizette ki a múzeumokba a belépők árát, mivel azt a Travel Teachers nem intézte el időben. Valamint a hotelszobákban a pótágyak összegét is ő állta. Ez utóbbi viszont a cég visszautalta neki, de csak négy hónap múlva.