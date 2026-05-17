Csillagászati ajánlatról írnak; Szoboszlaiért árusítják ki a fél Realt?

Szoboszlai Dominik kapcsán a Real Madrid átigazolási tervei, Sallai Roland jövője, valamint Barnai Judit válasza a családalapítás kérdésére hozták leginkább lázba a Bors sportrovatának olvasóit az elmúlt héten.

Középpályásaitól szabadulna a Szoboszlai Dominikra hajtó Real

Szinte biztosra vehető, hogy José Mourinho 13 év múltán visszatér a Real Madrid vezetőedzői posztjára, és érkezésével komoly változások várhatóak a blancók keretében. A Transfermarkt értesülései szerint egy fél kezdőcsapatnyi világsztár hagyhatja el a királyi gárdát, köztük három belső középpályás – ami annak fényében érdekes, hogy a Realnak hónapok óta Szoboszlai Dominkra fáj a foga. A részletekről bővebben ezen a linken olvashatsz.

Fizetésemelést kaphat Sallai Roland

Több angol Premier League-klub érdeklődéséről írnak vele kapcsolatban a török sportsajtóban, azonban Sallai Roland jó eséllyel mégis marad a Galatasaray labdarúgója.

A bajnoki címvédő török együttes vezetői olyan nagyra tartják, hogy állítólag csak egy "csillagászati ajánlat" esetén válnának meg Sallaitól.

A 28 éves magyar válogatott futballistát ugyan még két szezonig köti szerződés az isztambuli sztárklubhoz, de a legfrissebb hírek szerint rövidesen fizetésemelést kaphat. Állítólag. A részletekről ezen a linken olvashatsz.

Barnai Judit és Curtis szeretnének gyereket

A családalapítás kérdése gyakran szóba kerül a Cegléd kosárlabdázója és rapper férje között. Barnai Judit azonban úgy érzi, egyelőre még nem áll készen az anyaságra. A magyar női kosárlabda egyik legmeghatározóbb alakja a Borsnak elárulta, hogy párjával mindketten szeretnének közös gyereket.

Nem vetettük el az ötletet, szeretnénk gyereket. Én mindenképpen szeretném egyszer megtapasztalni az anyaságot és mindazt, ami ezzel jár.

– fogalmazott Barnai Judit.

A teljes interjút ezen a linken találod.