Most jött: Lezuhant egy repülő Németországban, robbanás történt

Lezuhant egy repülő Németországban, robbanás történt

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 11:12
Az utasok életüket vesztették. A gép hatalmas erővel csapódott földbe.
Felrobbant, majd lezuhant, végül egy akóház mellett csapódott földbe egy  kisrepülő Németországban. A gép két utasa meghalt, az első hírek szerint egy 66 éves járókelő könnyebben megsérült.

A hatóságok lezárták a környéket, ahol lezuhant a repülő
Fotó: Pexels (illusztráció)

Lezuhant repülő: ezt tudni a tragédiáról

A tragédia május 16-án délelőtt történt Limburgerhofban. A legtöbben robbanásra figyeltek fel, majd törmelékek hullottak alá. A roncsdarabok egy lakóövezetbe zuhantak, házakra, garázsokra és előkertekbe csapódtak. Csodával határos módon egyetlen helyi lakos sem sérült meg súlyosan.

A jelenlegi vizsgálatok szerint a repülőgép két utasa életét vesztette a balesetben. Egy 66 éves nő könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor menekülni próbált a lehulló roncsdarabok elől 

– mondta Thorsten Mischler rendőrségi szóvivő. A rendőrség és a mentőszolgálatok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ez érintett területet lezárták. A baleset okának vizsgálata folyamatban van - írja a Bild.

Hazánkban is ilyen gép zuhant le

A lezuhant gép egy amerikai gyártású T–28 Trojan, sajtóhírek szerint ugyanaz a típus, mint ami 2023 szeptemberében Székesfehérváron, a börgöndi légiparadén zuhant le.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
