Most jött: Lezuhant egy repülő Németországban, robbanás történt

Felrobbant, majd lezuhant, végül egy akóház mellett csapódott földbe egy kisrepülő Németországban. A gép két utasa meghalt, az első hírek szerint egy 66 éves járókelő könnyebben megsérült.

A hatóságok lezárták a környéket, ahol lezuhant a repülő

Lezuhant repülő: ezt tudni a tragédiáról

A tragédia május 16-án délelőtt történt Limburgerhofban. A legtöbben robbanásra figyeltek fel, majd törmelékek hullottak alá. A roncsdarabok egy lakóövezetbe zuhantak, házakra, garázsokra és előkertekbe csapódtak. Csodával határos módon egyetlen helyi lakos sem sérült meg súlyosan.

A jelenlegi vizsgálatok szerint a repülőgép két utasa életét vesztette a balesetben. Egy 66 éves nő könnyebb sérüléseket szenvedett, amikor menekülni próbált a lehulló roncsdarabok elől

– mondta Thorsten Mischler rendőrségi szóvivő. A rendőrség és a mentőszolgálatok nagy erőkkel vonultak a helyszínre, ez érintett területet lezárták. A baleset okának vizsgálata folyamatban van - írja a Bild.

Hazánkban is ilyen gép zuhant le

A lezuhant gép egy amerikai gyártású T–28 Trojan, sajtóhírek szerint ugyanaz a típus, mint ami 2023 szeptemberében Székesfehérváron, a börgöndi légiparadén zuhant le.