Hajdú Péter kitálalt! Somogyi András privát üzeneteitől visszhangzik az internet: „Nem tudod véletlenül Rogán Antal számát?"

A magyar közéletben mostanában divatos dolog hirtelen felindulásból népvezérré, megalkuvást nem tűrő rendszerkritikussá és a politikai morál önjelölt őrévé válni, különösen akkor, ha a népszerűségi mutatók éppen a pincében tanyáznak. Somogyi András, aki az utóbbi időben Orbán Viktor és a leköszönő kormány parodizálásából próbál megélni a közösségi médiában, úgy tűnik, elfelejtette, hogy az internet és a korábbi barátok memóriája nem kopik olyan gyorsan, mint az ő poénjainak szavatossága. A „független és objektív” humorista, aki mostanában Magyar Péter és a Tisza Párt árnyékában próbálja újraépíteni a karrierjét, egy egészen váratlan és annál kellemetlenebb pofonba szaladt bele a magyar televíziózás fenegyerekénél, Hajdú Péternél.
A történet ott kezdett igazán érdekessé válni, amikor Hajdú Péter megelégelte a nagyhangú erkölcscsősz szerepét játszó parodista folyamatos szurkálódásait. A producer nem teketóriázott, és olyat tett, amitől minden „független” megmondóembernek megáll az ereiben a vér: elővette a régi üzenetváltásokat. Kiderült, hogy Somogyi, aki ma már a „gonosz hatalom” elleni harc egyik éllovasaként tetszeleg, korábban egészen más hangnemet ütött meg.
Szia Peti! Egy abszurd kérdésem lenne hozzád. Nem tudod véletlenül Rogán Antal számát? A hangszálaimra esküszöm, hogy nem tőled tudom, ha megadod. Üdv: Somogyi András
– olvasható az egyik kiszivárgott üzenetben. Milyen érdekes a sors! Aki ma Rogán Antalt a pokolba kívánja a színpadon, az pár éve még szinte esedezett a telefonszámáért. De a megalázkodás itt nem ért véget. Egy másik üzenetben Somogyi még hálálkodott is a producernek: „Azért köszi a gyors választ! Remélem hamarosan látlak egy új műsorral a tévében!” – írta akkor, amikor még reménykedett némi képernyős szereplésben.
Hajdú Péter nem hagyta annyiban Somogyi betámadta, és a tőle megszokott eleganciával, de annál nagyobb pusztító erővel vágott vissza: „Erre emlékszel s*ggarc?” – tette fel a költői kérdést közösségi oldalán, rámutatva Somogyi kettős arcára. A producer szerint Somogyi éveken keresztül bombázta őt a hülyeségeivel, miközben most úgy tesz, mintha soha semmi köze nem lett volna a rendszerhez.
Hajdú azt is leszögezte, hogy a vádakkal ellentétben ő soha nem kapott közpénzt. Somogyi András pedig, aki láthatóan mindent egy lapra tett fel azzal, hogy beállt a Tisza Párt mögé, most válaszok nélkül maradt. Úgy tűnik, a nagy rendszerkritikus paródia valójában csak egy sértett ember bosszúja, akinek nem jutott hely az asztalnál, amihez a kapcsolatot oly bőszen kereste. Vajon mi lesz a következő poén, András? Esetleg egy paródia arról, hogyan kérünk szívességet azoktól, akiket utána nyilvánosan gyalázunk? Ez már valóban az abszurd kategória.
