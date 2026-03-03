Nagy Duett 2026HáborúHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
8°C Székesfehérvár

Kornélia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

A bélrendszert támogató, gyulladáscsökkentő szuperélelmiszer, amit bármihez hozzáadhatsz

bélrendszer
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 03. 07:45
chia magegészségrostomega-3 zsírsav
Apró magok, mégis komoly tápanyagbomba rejlik bennük. A chia mag az utóbbi évek egyik legtöbbet emlegetett szuperélelmiszere, a bélrendszer támogatásától a gyulladáscsökkentő hatásig sok területen vizsgálták már. Ismerd meg te is a nagyszerű hatásait!
Porosz Viktória
A szerző cikkei
  • A chia mag kiemelkedő rostforrás, támogatja az emésztést és a bélrendszer egyensúlyát.
  • Omega–3 zsírsav-tartalma miatt a gyulladásos folyamatokra is kedvező hatással lehet.
  • Könnyen beilleszthető az étrendbe, de fokozatosan érdemes elkezdeni a fogyasztását.

A chia mag egyik legnagyobb erőssége a magas rosttartalom. Már egy evőkanálnyi mennyiség is számottevő élelmi rostot tartalmaz, ami segíti az emésztést, támogatja a bélmozgást és hozzájárul a kiegyensúlyozott vércukorszinthez. A vízben megduzzadó magok zselés állagúvá válnak, ez a természetes gél pedig lassítja az emésztést, és hosszabb ideig tartó teltségérzetet ad.

Chia magot joghurtba keveri fiatal nő.
A chia mag folyadék hatására zselés állagúvá válik, így hosszan tartó teltségérzetet ad. Fotó: Pixel-Shot /   shutterstock

Mi is az a chia mag?

A chia mag a Közép- és Dél-Amerikából származó Salvia hispanica nevű növény apró, fekete vagy fehér színű magja. Az aztékok és a maják már évszázadokkal ezelőtt is fogyasztották, főként energizáló, hosszan telítő élelmiszerként. A növény a mentafélék családjába tartozik, és ma már világszerte termesztik. A magok különlegessége, hogy folyadék hatására zselés állagúvá válnak, mert saját súlyuk többszörösét képesek vízből megkötni.

Jelentős rostforrás

A legtöbb ember jóval kevesebb rostot fogyaszt a szükségesnél. A chia mag ebben praktikus segítség, mert könnyen beilleszthető a napi étrendbe. Nem igényel főzést, mégis érdemi mennyiségű oldható és oldhatatlan rostot biztosít. Az oldható rostok víz hatására gélt képeznek, lassítják a szénhidrátok felszívódását, így stabilabb vércukorszintet eredményezhetnek. Az oldhatatlan rostok a bélmozgást segítik, ami különösen fontos ülő életmód mellett. A magas rosttartalom révén a chia mag hozzájárulhat a vérzsírértékek kedvezőbb alakulásához, például az LDL-koleszterinszint csökkenéséhez is.

Omega–3 és gyulladáscsökkentés

A chia mag növényi forrásból származó omega–3 zsírsavakban is gazdag, főként alfa-linolénsavat tartalmaz. Az omega–3 zsírsavakat a kutatások a gyulladásos folyamatok szabályozásával hozzák összefüggésbe, ami hosszú távon a szív- és érrendszeri egészség szempontjából is lényeges lehet. 

Fehérje és ásványi anyagok egy kanálban

A chia mag növényi fehérjét, kalciumot, magnéziumot és vasat is tartalmaz. Ezek az ásványi anyagok szerepet játszanak az izomműködésben, a csontok egészségében és az energia-anyagcserében. Bár önmagában nem hoz látványos változást, rendszeres fogyasztása jól beilleszthető egy tápanyagdús, változatos étrendbe.

Hogyan használjuk a chia magot?

A chia mag egyik előnye, hogy szinte bármilyen ételbe belekeverhető. Néhány egyszerű ötlet:

  • keverd joghurtba vagy kefirbe
  • szórd zabkására
  • add turmixhoz
  • készíts belőle chia pudingot növényi tejjel
  • süteményekbe is beleforgathatod

Fontos, hogy mindig elegendő folyadékkal együtt fogyaszd, hiszen a magok sok vizet kötnek meg. 

Mikor érdemes óvatosnak lenni?

Emésztési érzékenység, gyulladásos bélbetegség vagy véralvadásgátló szedése esetén érdemes orvossal egyeztetni, ha rendszeresen chia magot fogyasztunk. A magas rosttartalom miatt fokozatosan célszerű bevezetni az étrendbe, különben puffadást, hasi diszkomfortot okozhat.

Bélbarát kókuszos chia magos puding recept:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu