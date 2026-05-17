BL-döntő a Városligetben: Elöntik a parkot az Arsenal szurkolói, csak vasárnap lesznek gyereknapi programok

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 10:50
Történelmi léptékű rohamra készülnek Budapest legnagyobb zöld felületén. A május 30-i UEFA Bajnokok Ligája-döntő hétvégéjén a Városliget lesz a sportvilág és az egyik döntős csapat, az Arsenal FC szurkolói zónájának központja. A hatalmas tömeg és a szigorú biztonsági protokollok miatt szombaton semmilyen más rendezvényt, így elő-gyereknapi programokat sem engedélyeznek a Ligetben.
Példátlan logisztikai és biztonsági kihívás előtt áll a kétszáz éves Városliget. A világ legnézettebb éves sporteseményének budapesti fináléja miatt több tízezer külföldi drukker fogja megszállni a parkot. A Hősök terén zajló négynapos nemzetközi szurkolói fesztivál közvetlen szomszédságában a Városliget látja el a szurkolók fogadását, mozgatását és elvezetését - és akkor a vasárnapi gyereknapról még nem is beszéltünk - írja a Ripost.

Az utolsó májusi hétvégén egymásnak adják a Városligetet az Arsenal drukkerei és a gyerekek, de mindkét nap a játékról szól majd
Fotó: Mohai Balázs / Liget Budapest

Percre pontos menetrend: szombaton az Arsenalé a terep a Városligetben

A Városliget Zrt. másfél éve tervezi ezt a hétvégét 

  • az UEFA-val, 
  • a Magyar Rendőrséggel, 
  • a BKK-val, 
  • a Volánbusszal és 
  • az angol hatóságokkal karöltve. 

Május 30-án, szombaton már a kora reggeli óráktól késő éjszakáig folyamatos, nagy intenzitású terhelés alatt áll majd a park.

  • Reggeli roham: A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről különgépekkel érkező Arsenal-szurkolókat buszok szállítják folyamatosan a Városligetbe.
  • Fő útvonalak: A szurkolói tömeg a Konrád Adenauer út – Zichy Mihály út, valamint a Kós Károly sétány tengelyén mozog majd.
  • Gyalogos menet a stadionba: A drukkerek várhatóan délután 3 órakor indulnak meg a Puskás Arénába az Olof Palme sétányon keresztül.
  • Éjszakai visszatérés: A mérkőzés lefújása után a tömeg ugyanezen az útvonalon áramlik vissza a Ligetbe, ahonnan buszokkal szállítják őket vissza a reptérre.

A rendezvény előkészületei már pénteken elkezdődnek, a bontás pedig vasárnap hajnalban indul meg. A szigorú hatósági és biztonsági zónák miatt szombaton szigorúan tilos bármilyen egyéb rendezvény megtartása. A szervezők szerint a szurkolói zónák atmoszférája nem összeegyeztethető egy békés, családbarát elő-gyereknapi programmal.

Íme a Városliget menetrendje a Bajnokok Ligája döntőjére és a gyereknapra:

MÁJUS 29. (PÉNTEK): Telepítési és előkészítési munkák a parkban

MÁJUS 30. (SZOMBAT): Kizárólagos BL szurkolói zóna az Arsenal FC drukkereinek

MÁJUS 31. (VASÁRNAP): Hagyományos Gyermeknap a családoknak

Ezért a trófeáért megy majd a küzdelem május 30-án, ami miatt aznap Budapestre figyel majd a nagyvilág
Fotó: Liget Budapest

A vasárnap már a gyerekeké és a családoké a Ligetben

A látogatói terhelés komoly igénybevételt jelent a park infrastruktúrájára. A Városliget Zrt. közölte: a rendezvényszervezők kötelezettséget vállaltak arra, hogy minden helyreállítási költséget teljeskörűen fedeznek. A zöldfelületek szakszerű helyreállítását a FŐKERT Nonprofit Zrt. szakemberei végzik majd el. A szóban forgó hétvégén a park összes mosdója és szolgáltatása megerősített személyzettel, maximális üzemeltetési kapacitással működik.

A szervezők a gyereknapi programokat tervező civil szervezeteket arra kérték, hogy területhasználati igényeiket kizárólag május 31-ére, vasárnapra nyújtsák be.

 

Az Arsenal szurkolói után vasárnap már a gyerekek és a családok birodalma lesz a Városliget
Fotó: Hajdu János / Liget Budapest

Vasárnap reggelre a szurkolói logisztika és a biztonsági műveletek teljesen lezárulnak, a bontási munkálatok pedig a park nyitásáig befejeződnek. Így a gyermeknapon a Nagyjátszótér, a KRESZ Park és a sportpályák már biztonságos, tiszta és élhető környezetben várják majd a budapesti családokat.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
