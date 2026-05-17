BL-döntő a Városligetben: Elöntik a parkot az Arsenal szurkolói, csak vasárnap lesznek gyereknapi programok

Példátlan logisztikai és biztonsági kihívás előtt áll a kétszáz éves Városliget. A világ legnézettebb éves sporteseményének budapesti fináléja miatt több tízezer külföldi drukker fogja megszállni a parkot. A Hősök terén zajló négynapos nemzetközi szurkolói fesztivál közvetlen szomszédságában a Városliget látja el a szurkolók fogadását, mozgatását és elvezetését - és akkor a vasárnapi gyereknapról még nem is beszéltünk - írja a Ripost.

Az utolsó májusi hétvégén egymásnak adják a Városligetet az Arsenal drukkerei és a gyerekek, de mindkét nap a játékról szól majd

Fotó: Mohai Balázs / Liget Budapest

Percre pontos menetrend: szombaton az Arsenalé a terep a Városligetben

A Városliget Zrt. másfél éve tervezi ezt a hétvégét

az UEFA-val,

a Magyar Rendőrséggel,

a BKK-val,

a Volánbusszal és

az angol hatóságokkal karöltve.

Május 30-án, szombaton már a kora reggeli óráktól késő éjszakáig folyamatos, nagy intenzitású terhelés alatt áll majd a park.

Reggeli roham: A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről különgépekkel érkező Arsenal-szurkolókat buszok szállítják folyamatosan a Városligetbe.

Fő útvonalak: A szurkolói tömeg a Konrád Adenauer út – Zichy Mihály út, valamint a Kós Károly sétány tengelyén mozog majd.

Gyalogos menet a stadionba: A drukkerek várhatóan délután 3 órakor indulnak meg a Puskás Arénába az Olof Palme sétányon keresztül.

Éjszakai visszatérés: A mérkőzés lefújása után a tömeg ugyanezen az útvonalon áramlik vissza a Ligetbe, ahonnan buszokkal szállítják őket vissza a reptérre.

A rendezvény előkészületei már pénteken elkezdődnek, a bontás pedig vasárnap hajnalban indul meg. A szigorú hatósági és biztonsági zónák miatt szombaton szigorúan tilos bármilyen egyéb rendezvény megtartása. A szervezők szerint a szurkolói zónák atmoszférája nem összeegyeztethető egy békés, családbarát elő-gyereknapi programmal.

Íme a Városliget menetrendje a Bajnokok Ligája döntőjére és a gyereknapra:

MÁJUS 29. (PÉNTEK): Telepítési és előkészítési munkák a parkban

MÁJUS 30. (SZOMBAT): Kizárólagos BL szurkolói zóna az Arsenal FC drukkereinek

MÁJUS 31. (VASÁRNAP): Hagyományos Gyermeknap a családoknak

Ezért a trófeáért megy majd a küzdelem május 30-án, ami miatt aznap Budapestre figyel majd a nagyvilág

Fotó: Liget Budapest

A vasárnap már a gyerekeké és a családoké a Ligetben

A látogatói terhelés komoly igénybevételt jelent a park infrastruktúrájára. A Városliget Zrt. közölte: a rendezvényszervezők kötelezettséget vállaltak arra, hogy minden helyreállítási költséget teljeskörűen fedeznek. A zöldfelületek szakszerű helyreállítását a FŐKERT Nonprofit Zrt. szakemberei végzik majd el. A szóban forgó hétvégén a park összes mosdója és szolgáltatása megerősített személyzettel, maximális üzemeltetési kapacitással működik.

A szervezők a gyereknapi programokat tervező civil szervezeteket arra kérték, hogy területhasználati igényeiket kizárólag május 31-ére, vasárnapra nyújtsák be.