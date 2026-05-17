BL-döntő a Városligetben: Elöntik a parkot az Arsenal szurkolói, csak vasárnap lesznek gyereknapi programok

Példátlan logisztikai és biztonsági kihívás előtt áll a kétszáz éves Városliget. A világ legnézettebb éves sporteseményének budapesti fináléja miatt több tízezer külföldi drukker fogja megszállni a parkot. A Hősök terén zajló négynapos nemzetközi szurkolói fesztivál közvetlen szomszédságában a Városliget látja el a szurkolók fogadását, mozgatását és elvezetését - és akkor a vasárnapi gyereknapról még nem is beszéltünk - írja a Ripost.
A Városliget Zrt. másfél éve tervezi ezt a hétvégét
Május 30-án, szombaton már a kora reggeli óráktól késő éjszakáig folyamatos, nagy intenzitású terhelés alatt áll majd a park.
A rendezvény előkészületei már pénteken elkezdődnek, a bontás pedig vasárnap hajnalban indul meg. A szigorú hatósági és biztonsági zónák miatt szombaton szigorúan tilos bármilyen egyéb rendezvény megtartása. A szervezők szerint a szurkolói zónák atmoszférája nem összeegyeztethető egy békés, családbarát elő-gyereknapi programmal.
MÁJUS 29. (PÉNTEK): Telepítési és előkészítési munkák a parkban
MÁJUS 30. (SZOMBAT): Kizárólagos BL szurkolói zóna az Arsenal FC drukkereinek
MÁJUS 31. (VASÁRNAP): Hagyományos Gyermeknap a családoknak
A látogatói terhelés komoly igénybevételt jelent a park infrastruktúrájára. A Városliget Zrt. közölte: a rendezvényszervezők kötelezettséget vállaltak arra, hogy minden helyreállítási költséget teljeskörűen fedeznek. A zöldfelületek szakszerű helyreállítását a FŐKERT Nonprofit Zrt. szakemberei végzik majd el. A szóban forgó hétvégén a park összes mosdója és szolgáltatása megerősített személyzettel, maximális üzemeltetési kapacitással működik.
A szervezők a gyereknapi programokat tervező civil szervezeteket arra kérték, hogy területhasználati igényeiket kizárólag május 31-ére, vasárnapra nyújtsák be.
Vasárnap reggelre a szurkolói logisztika és a biztonsági műveletek teljesen lezárulnak, a bontási munkálatok pedig a park nyitásáig befejeződnek. Így a gyermeknapon a Nagyjátszótér, a KRESZ Park és a sportpályák már biztonságos, tiszta és élhető környezetben várják majd a budapesti családokat.
