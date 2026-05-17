Tündérszép feleségével ünnepelt a bajnok Győr legjobbja

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 17. 10:35
Grétinek is kijárt a "magyar bajnok" feliratú ünnepi póló. Vitális Milánt a szerettei is segítették a karrierje eddigi legmagasabb csúcsára.
A kisvárdai 1-0-s győzelmével NB I-es bajnoki címet nyert ETO FC csapatkapitánya, Vitális Milán a játékostársai és a győri stábtagok, illetve szurkolók mellett a Várkerti Stadionba átruccanó szeretteivel együtt ünnepelte meg labdarúgó-pályafutása eddigi legnagyobb sikerét.

Fotó: Facebook/etofcgyor

A Nyíregyházán született, de a győri ETO FC-nél nevelkedett, immár hatszoros válogatott középpályás – aki továbblépni készül Győrbőlaz öröm pillanatait megosztotta többek között gyönyörű feleségével, Grétivel is. 

Ahogy a futballista Instagram-sztorijából kivágott alábbi képen látható, Vitális nejének is jutott a "magyar bajnok" feliratú ünnepi pólóból, mintha ez is azt jelképezné, hogy a szeretetteljes családi háttérnek is fontos része volt a nagy sikerben.

Vitális Milán és felesége, Gréta
Fotó: Istagram/milanvitalis

Vitálisék tavaly nyáron, 23 évesen kötötték össze az életüket – két nappal azelőtt, hogy a labdarúgó először csatlakozott a magyar válogatott keretéhez a Telki edzőtáborban.

Bulimaraton hazáig

A győriek egyébként a kisvárdai pálya és vendégöltöző után hazafelé tartó bulimaratonnal ünnepelték meg a bajnoki címüket:

@m4sportofficial Így ünnepelte a bajnoki címet az ETO 😁🏆 #m4sport #magyar #foci #etofc ♬ eredeti hang - M4 Sport

Az ETO Stadionban vasárnap délután rendezik meg a hivatalos éremátadó ünnepséget.

 

