5 jel, hogy túl gyorsan öregszel – így fordíthatod vissza a folyamatot

A korai öregedés jelei gyakran ártalmatlannak tűnő, hétköznapi tünetek mögé bújva jelzik a testünk gyors elhasználódását.

A lábfej szőrzetének ritkulása, a szaglás romlása vagy az éjszakai szájszárazság mind komoly belső keringési és idegrendszeri problémákra utalhat.

Tudatos életmódváltással, gyulladáscsökkentő diétával és célzott orvosi kivizsgálással a biológiai óra lassítható.

Amikor a korai öregedés jelei kerülnek szóba, a legtöbbünknek a szarkalábak, a mimikai ráncok vagy a bőrön megjelenő pigmentfoltok jutnak eszébe. Ezek a külső elváltozások azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az igazi, mélyreható folyamatok a sejtek szintjén, a testünk belsejében zajlanak, és ártalmatlannak tűnő hétköznapi tüneteket okoznak. Ha az alábbi szokatlan jeleket tapasztalod magadon, érdemes időben lépned, mert a szervezeted arra figyelmeztet, hogy a biológiai órád a kelleténél gyorsabban ketyeg.

A korai öregedés jelei közé tartozik az elkopó szőrzet a lábfejen

Fotó: Alice Day / shutterstock

Hogyan ismerhetők fel a korai öregedés jelei?

Az alábbi öt, gyakran figyelmen kívül hagyott elváltozás egyértelműen jelezheti, hogy a szervezet belső rendszerei a koruknál gyorsabban használódnak el.

1. Elkopó szőrzet a lábfejen és a lábujjakon

Sokan kifejezetten örülnek, ha a lábfejükön vagy a lábujjaikon ritkulni kezd a szőr, pedig ez a jelenség a keringési rendszer korai öregedésére utalhat. A szőrtüszők egészséges működéséhez és táplálásához bőséges vérellátásra van szükség. Ha az artériák falán az érelmeszesedés miatt plakkok rakódnak le, a végtagok mikrokeringése beszűkül. Ennek következtében a szőrnövekedés leáll, a lábfej bőre pedig fényessé, feszessé válik. Ez a folyamat a szívinfarktus vagy a stroke előszobája is lehet, ám szerencsére a keringési rendszer öregedése aktív életmóddal, szívbarát – telített zsírokban szegény, rostokban gazdag – diétával, valamint a koleszterinszint rendszeres ellenőrzésével nemcsak megállítható, de bizonyos szintig vissza is fordítható.

2. Fokozatosan romló szaglás

Ha azon kapod magad, hogy egyre közelebbről kell beleszagolnod a dolgokba, az az idegrendszer idő előtti fáradását jelezheti. A szaglás korai elvesztése vagy drasztikus gyengülése az olyan neurodegeneratív folyamatok jele lehet, mint például a Parkinson-kór. Az idegsejteket antioxidánsokban gazdag tápanyagokkal támogathatjuk: a spenótban, a brokkoliban és az élesztőben megtalálható alfa-liponsav hatékonyan támogatja a sejteket, és látványosan lassítja az idegrendszeri hanyatlást.