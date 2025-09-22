Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
28°C Székesfehérvár

Móric névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Boldog hosszú életnek örvendő nő zöldségeket készít elő a konyhában zenehallgatás közben

5+1 aranyszabály, amely betartásával boldog és hosszú életed lehet

egészség
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 22. 13:45
aranyszabályboldogságöregedéshosszú életidőskor
Nem mindegy, hogyan töltöd az időskort: betegségekkel küzdve vagy mosolyogva, tele energiával. A titok csupán hat egyszerű, mindennap bevethető szabályban rejlik. Ha ezeket betartod, boldog és hosszú életed lehet.
Porosz Viktória
A szerző cikkei

Az öregedés elkerülhetetlen, de az életminőség rajtunk múlik. A legtöbb országban, köztük hazánkban is, az emberek többnyire betegségekkel küzdve töltik életük utolsó évtizedét. Pedig a hosszú élet nem kell, hogy egyet jelentsen a szenvedéssel. A longevity – vagyis a hosszú, egészséges élet – nem csupán a genetikán múlik, hanem tudatos döntések és mindennapi szokások eredménye. Az alábbi 6 egyszerű aranyszabály segíthet abban, hogy hosszú és egészséges életet élj!

Boldog hosszú életnek örvendő idős pár egy stégen olvas és pecázik
A hosszú élet sokszor egészen hétköznapi szokásokon múlik.
Fotó: Gyorgy Barna /  Shutterstock 

1. Az egészséges, hosszú élet a megelőzésen múlik

A legtöbben csak akkor fordulunk orvoshoz, ha már baj van. Az egészséges öregedés egyik legfontosabb alapja, hogy ne várjuk meg a betegségek kialakulását. A rendszeres szűrések, laborvizsgálatok és állapotfelmérések segítenek időben észrevenni azokat az apró elváltozásokat, amelyek később komoly problémává válhatnának. Ez befektetés önmagunkba.

2. Mozgással az öregedés ellen

A rendszeres testmozgás szinte minden krónikus betegség kialakulásának kockázatát csökkenti, és bizonyítottan lassítja az öregedést. A lényeg, hogy olyan mozgásformát válassz, amelyet valóban élvezel, amit be tudsz illeszteni a mindennapjaidba. Tánc, jóga, úszás, kerékpározás, vagy akár egy tempós séta is sokat tud jelenteni. A társas mozgás, közös edzés, túrázás extra motivációt ad és a lelki egészségednek is jót tesz.

3. Étkezz tudatosan

Az egészséges étrend lényege, hogy a szervezetünk számára hasznos tápanyagok kerüljenek többségbe: friss zöldségek és gyümölcsök, teljes értékű gabonák, jó minőségű fehérjeforrások, valamint egészséges zsírok. A feldolgozott élelmiszerek, cukrok és transzzsírok minimalizálása a testsúlyra, az immunrendszerre és a hormonháztartásra is kedvezően hat.

4. Aludj eleget és jól

Az alvás a test és az elme legjobb regenerálója. Az éjszakai pihenés közben áll helyre a szervezetünk, ekkor dolgozik a sejtek javításán és az immunrendszer erősítésén. A tartós alváshiány nemcsak a hangulatodat rontja, hanem gyorsítja az öregedési folyamatokat és növeli a betegségek kialakulásának kockázatát. Törekedj a 7–9 óra pihentető alvásra, és lehetőleg azonos időben feküdj le és kelj fel.

5. Kezeld a stresszt

A krónikus stressz lassan, de biztosan kimeríti a testet, gyengíti az immunrendszert, ennek következtében hozzájárul számos betegség kialakulásához. A relaxációs technikák, a tudatos légzés, a meditáció, vagy a természetben töltött idő segíthet a feszültség oldásában. Ezeket ugyanolyan tudatosan kell beépítenünk a napjainkba, mint a testmozgást vagy az egészséges étkezést.

6. Kapcsolódj másokhoz

A jó társas kapcsolatok szó szerint életet menthetnek. Azok élnek hosszabban és boldogabban, akik erős közösségi hálóval rendelkeznek. A lényeg, hogy legyenek körülötted emberek, akikkel megoszthatod az örömeidet és nehézségeidet. A támogató közeg segít kitartani az egészséges szokások mellett is.

Az hosszú és egészséges élet alapjai:

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu