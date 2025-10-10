Ezek az ártalmatlannak tűnő jelek Parkinson-kórra is utalhatnak

Az utóbbi időben az orvostudomány rengeteg fejlődésen és változáson ment keresztül a technológiai újításoknak és a modern kutatásoknak köszönhetően, ami hatalmas hatást gyakorolt az emberek életminőségére és élettartamára. Ennek ellenére vannak olyan súlyos, visszafordíthatatlan betegségek, melyek ellenszerét még nem fedezték fel. Azonban a tudósoknak köszönhetően egyre pontosabban körülhatárolhatóak azok a korai jelek, amik figyelmeztetnek minket egy lehetséges rendellenesség kialakulására, mint például a Parkinson-kórra.

A világon egyre több a Parkinson-kórban szenvedő beteg.

Fotó: FG Trade Latin / GettyImages

A Parkinson-kór, ami rengeteg embert érint

A Parkinson-kór globális szinten a második leggyakoribb neurodegeneratív betegeség az Alzheimer-kór után. Azonban míg az utóbbinál az agyban lévő agysejtek egésze elpusztul, addig a Parkinson-kór csak rendkívül specifikus sejtcsoportokra terjed ki. Bár az életkorral növekszik a betegség kialakulásának kockázata, nem csak az időseket érintheti. Vannak, akik már 40 évesen felfigyelnek a komolyabb tünetekre, amik egyértelműen jelzik a neurológiai rendellenességet. Azonban vannak olyan jelentéktelennek tűnő jelek is, amelyek már sokkal korábban felbukkannak, de egyáltalán nem foglalkozunk velük. Nézzük, melyek ezek!

A Parkinson-kór 6 vészjelző tünete, amit sokak szerint semmiség

Szaglás elvesztése: a Parkinson-kórban szenvedőknek általában romlik a szaglási képességük vagy akár teljesen el is veszik. Ha például a kedvenc ételed kerül eléd vagy a legfinomabb parfümödet fújod magadra és nem érzed az illatát, az bajt jelezhet.

a Parkinson-kórban szenvedőknek általában romlik a szaglási képességük vagy akár teljesen el is veszik. Ha például a kedvenc ételed kerül eléd vagy a legfinomabb parfümödet fújod magadra és nem érzed az illatát, az bajt jelezhet. Álmatlan éjszakák: az alvási problémák szintén a betegség korai tünetei közé tartoznak, amelyet a legtöbb esetben a merevség vagy a fájdalom okoz.

az alvási problémák szintén a betegség korai tünetei közé tartoznak, amelyet a legtöbb esetben a merevség vagy a fájdalom okoz. Apró tollvonás: hihetetlen, de még az írásod is ide sorolható, ugyanis a degeneratív rendellenesség miatt a mozdulatok kevésbé lesznek erőteljesek.

hihetetlen, de még az írásod is ide sorolható, ugyanis a degeneratív rendellenesség miatt a mozdulatok kevésbé lesznek erőteljesek. Depresszió: a betegek közel 50 százalékánál depressziós tünetek is jelentkeznek, amit érzelmi üresség és nagy szomorúság kísér, valamint éhségérzet és romló koncentráció.

a betegek közel 50 százalékánál depressziós tünetek is jelentkeznek, amit érzelmi üresség és nagy szomorúság kísér, valamint éhségérzet és romló koncentráció. Fáradtság: ha valakit az elegendő pihenés ellenére is fáradtság gyötör, akkor az egy intő jel lehet. Ez a tünet ugyanis a betegek közel felét érinti. Az állapot azonban naponta váltakozhat, valaki hol túlteng az energiától, másnap pedig teljesen levertnek érzi magát.

ha valakit az elegendő pihenés ellenére is fáradtság gyötör, akkor az egy intő jel lehet. Ez a tünet ugyanis a betegek közel felét érinti. Az állapot azonban naponta váltakozhat, valaki hol túlteng az energiától, másnap pedig teljesen levertnek érzi magát. Hólyag- vagy gyomorproblémák: a Parkinson-kórban szenvedőknél gyakran előfordulhatnak ilyen jellegű panaszok is, ami megkeserítheti az éjszakákat a gyakori vizelési inger miatt.

Az alábbi videó a Parkinson-kór különböző szakaszait mutatja be:

