Ezek az ártalmatlannak tűnő jelek Parkinson-kórra is utalhatnak

Az utóbbi időben az orvostudomány rengeteg fejlődésen és változáson ment keresztül a technológiai újításoknak és a modern kutatásoknak köszönhetően, ami hatalmas hatást gyakorolt az emberek életminőségére és élettartamára. Ennek ellenére vannak olyan súlyos, visszafordíthatatlan betegségek, melyek ellenszerét még nem fedezték fel. Azonban a tudósoknak köszönhetően egyre pontosabban körülhatárolhatóak azok a korai jelek, amik figyelmeztetnek minket egy lehetséges rendellenesség kialakulására, mint például a Parkinson-kórra.
A Parkinson-kór globális szinten a második leggyakoribb neurodegeneratív betegeség az Alzheimer-kór után. Azonban míg az utóbbinál az agyban lévő agysejtek egésze elpusztul, addig a Parkinson-kór csak rendkívül specifikus sejtcsoportokra terjed ki. Bár az életkorral növekszik a betegség kialakulásának kockázata, nem csak az időseket érintheti. Vannak, akik már 40 évesen felfigyelnek a komolyabb tünetekre, amik egyértelműen jelzik a neurológiai rendellenességet. Azonban vannak olyan jelentéktelennek tűnő jelek is, amelyek már sokkal korábban felbukkannak, de egyáltalán nem foglalkozunk velük. Nézzük, melyek ezek!
Az alábbi videó a Parkinson-kór különböző szakaszait mutatja be:
