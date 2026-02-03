Elképesztő: elárulta egy 103 éves ember, hogy mi a hosszú élet titka

Megható titkot fedett fel az az orvos, aki megkérdezte legidősebb páciensétől, egy 103 éves nőtől, hogy mi a hosszú élet titka. A TikTokon @Dr.tulsipatel néven posztoló Dr. Tulsi Patel sürgősségi orvosként dolgozó helyettes orvosként mutatkozik be, majd elárulja a tippet annak érdekében, hogy az emberek tovább és jobb minőségben éljenek. Rövid videójának épp ezért azt a címet adta, hogy Hosszú élettippek 101.

Kiderült, ez lehet a hosszú élet titka / Illusztráció: Yuri Arcurs peopleimages.com / 123RF

Ez lehet a hosszú élet titka

Megkérdeztem a 103 éves páciensemet: "Mi a titkod?" És tudjátok, mit válaszolt? "Az, hogy vannak barátaim."

- fedte fel Dr. Tulsi azok után, hogy nemrég az ismert szívsebész, Dr. London is arról beszélt egyik legújabb közösségi médiás bejegyzésében, hogy a magány akár halálos is lehet.

Társas lények vagyunk, és az adatok egyértelműen kimutatták, hogy a krónikus magány ugyanolyan veszélyes lehet, mint a cigarettázás vagy akár az elhízás. Szóval hívd fel egy barátodat, maradj kapcsolatban másokkal, ez rendkívül fontos.

Dr. Crystal Wiley Cené pedig így fogalmazott:

Több mint négy évtized kutatásai egyértelműen kimutatták, hogy a társadalmi elszigeteltség és a magány egyaránt összefüggésben áll kedvezőtlen egészségügyi kimenetelekkel.

De erről számol be az NHS-s, az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata, ami elismeri, hogy a jó minőségű emberi kapcsolatok segíthetnek abban, hogy az emberek hosszabb és boldogabb életet éljenek.

A közeli, pozitív kapcsolatok célt és az összetartozás érzését adhatják. A magány és az elszigeteltség továbbra is a rossz pszichés és fizikai egészség legfontosabb előrejelzői közé tartoznak. A jó kapcsolatok hiánya és a tartós magány érzése számos kutatás szerint összefügg a magasabb halálozási aránnyal, a rosszabb fizikai egészségi kimenetelekkel és az alacsonyabb élettel való elégedettséggel

- írja a Mirror.