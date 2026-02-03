Háborúellenes GyűlésFenyő MiklósTisza-AdóNagy Duett 2026
Elképesztő: elárulta egy 103 éves ember, hogy mi a hosszú élet titka

hosszú élet
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 03. 16:30
barátságtitok
A válasz meglepőbb, mint gondolnánk.
B. V.
A szerző cikkei

Megható titkot fedett fel az az orvos, aki megkérdezte legidősebb páciensétől, egy 103 éves nőtől, hogy mi a hosszú élet titka. A TikTokon @Dr.tulsipatel néven posztoló Dr. Tulsi Patel sürgősségi orvosként dolgozó helyettes orvosként mutatkozik be, majd elárulja a tippet annak érdekében, hogy az emberek tovább és jobb minőségben éljenek. Rövid videójának épp ezért azt a címet adta, hogy Hosszú élettippek 101.  

Kiderült, ez lehet a hosszú élet titka.
Kiderült, ez lehet a hosszú élet titka / Illusztráció: Yuri Arcurs peopleimages.com / 123RF

Ez lehet a hosszú élet titka

 

Megkérdeztem a 103 éves páciensemet: "Mi a titkod?" És tudjátok, mit válaszolt? "Az, hogy vannak barátaim."

- fedte fel Dr. Tulsi azok után, hogy nemrég az ismert szívsebész, Dr. London is arról beszélt egyik legújabb közösségi médiás bejegyzésében, hogy a magány akár halálos is lehet.

Társas lények vagyunk, és az adatok egyértelműen kimutatták, hogy a krónikus magány ugyanolyan veszélyes lehet, mint a cigarettázás vagy akár az elhízás. Szóval hívd fel egy barátodat, maradj kapcsolatban másokkal, ez rendkívül fontos.

Dr. Crystal Wiley Cené pedig így fogalmazott:

Több mint négy évtized kutatásai egyértelműen kimutatták, hogy a társadalmi elszigeteltség és a magány egyaránt összefüggésben áll kedvezőtlen egészségügyi kimenetelekkel. 

De erről számol be az NHS-s, az Egyesült Királyság Nemzeti Egészségügyi Szolgálata, ami elismeri, hogy a jó minőségű emberi kapcsolatok segíthetnek abban, hogy az emberek hosszabb és boldogabb életet éljenek. 

A közeli, pozitív kapcsolatok célt és az összetartozás érzését adhatják. A magány és az elszigeteltség továbbra is a rossz pszichés és fizikai egészség legfontosabb előrejelzői közé tartoznak. A jó kapcsolatok hiánya és a tartós magány érzése számos kutatás szerint összefügg a magasabb halálozási aránnyal, a rosszabb fizikai egészségi kimenetelekkel és az alacsonyabb élettel való elégedettséggel

- írja a Mirror.

@dr.tulsipatel Longevity Tips 101 🥺🥹 #wellnesstiktok #nhs #nhsdoctor #juniordoctor #healthcareworkers ♬ Little Things - Adrián Berenguer

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
